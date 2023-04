Infos NASCAR 2023 Bristol (Dirt-Track): TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Audio-Player laden

Das Bristol-Dirt-Race der NASCAR Cup Series hat eine noch junge, aber buchstäblich bewegte Historie. Denn so driftend wie am Osterwochenende auf dem losen Untergrund sieht man die Autos der NASCAR-Topliga sonst weder auf dem Bristol Motor Speedway noch auf anderen Strecken im Kalender.

Wie schon bei der Premiere des Bristol-Dirt-Race in der Saison 2021 und auch bei der zweiten Auflage im darauffolgenden Jahr, so wird der eigentlich betonierte Bristol Motor Speedway auch für die dritte Auflage wieder temporär zu einem Dirt-Track umgestaltet.

Die Streckenlänge bleibt beim "Umbau" mit 0,533 Meilen (858 Meter) identisch. Das Banking aber, also die Überhöhung der Kurven, fällt in der Dirt-Konfiguration flacher (16 bis 19 Grad) aus als in der Beton-Konfiguration (24 bis 28 Grad). Das Qualifying zum Dirt-Race findet in Form von vier Heat-Races am Samstag statt. Das eigentliche Rennen steigt am Sonntagabend (in MESZ in der Nacht auf Montag).

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 Bristol (Dirt-Track) in der Übersicht:

Daten zum Bristol Motor Speedway (als Dirt-Track)

Ort: Bristol (Tennessee, USA)

Streckentyp: Oval (Dirt-Track)

Streckenlänge: 0,533 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 16 bis 19 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 2021

NASCAR-Streckenrekord: Kyle Larson in 20,532 Sekunden (93,453 Meilen pro Stunde) in der Saison 2022

Zeitplan NASCAR 2023 Bristol (Dirt-Track) (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 7. April

18:35 Uhr: 1. Freies Training (50 Minuten)

20:30 Uhr: 2. Freies Training (25 Minuten)

Samstag, 8. April

18:00 Uhr: Heat-Race 1 (15 Runden)

18:15 Uhr: Heat-Race 2 (15 Runden)

18:30 Uhr: Heat-Race 3 (15 Runden)

18:45 Uhr: Heat-Race 4 (15 Runden)

Sonntag, 9. April

19:00 Uhr: Rennen - Food City Dirt Race (250 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Bristol (Dirt-Track) (in MESZ)

Montag, 10. April

00:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Fotostrecke: Das Starterfeld der NASCAR-Saison 2023: 1 / 43 Foto: LAT Images #1: Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) 2 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #2: Austin Cindric (Penske-Ford) 3 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #3: Austin Dillon (Childress-Chevrolet) 4 / 43 Daytona-500-Sieger 2018 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #4: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) 5 / 43 NASCAR-Champion 2014 und Daytona-500-Sieger 2007 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #5: Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) 6 / 43 NASCAR-Champion 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #6: Brad Keselowski (RFK-Ford) 7 / 43 NASCAR-Champion 2012 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #7: Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) 8 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: Kyle Busch (Childress-Chevrolet) 9 / 43 NASCAR-Champion 2015, 2019 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #9: Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) 10 / 43 NASCAR-Champion 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #10: Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) 11 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #11: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) 12 / 43 Daytona-500-Sieger 2016, 2019, 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #12: Ryan Blaney (Penske-Ford) 13 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #13: Chandler Smith (Kaulig-Chevrolet) * 14 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #14: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) 15 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #15: Riley Herbst (Ware-Ford) * 16 / 43 * Herbst teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit J.J. Yeley und Todd Gilliland Foto: John Harrelson / Motorsport Images #16: A.J. Allmendinger (Kaulig-Chevrolet) 17 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #17: Chris Buescher (RFK-Ford) 18 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #19: Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) 19 / 43 NASCAR-Champion 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #20: Christopher Bell (Gibbs-Toyota) 20 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #21: Harrison Burton (Wood-Ford) 21 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #22: Joey Logano (Penske-Ford) 22 / 43 NASCAR-Champion 2018, 2022 und Daytona-500-Sieger 2015 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #23: Bubba Wallace (23XI-Toyota) 23 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #24: William Byron (Hendrick-Chevrolet) 24 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #31: Justin Haley (Kaulig-Chevrolet) 25 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #34: Michael McDowell (Front-Row-Ford) 26 / 43 Daytona-500-Sieger 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #36: Zane Smith (Front-Row-Ford) * 27 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #38: Todd Gilliland (Front-Row-Ford) * 28 / 43 * Gilliland teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Zane Smith Foto: John Harrelson / Motorsport Images #41: Ryan Preece (Stewart/Haas-Ford) 29 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #42: Noah Gragson (Legacy-Chevrolet) 30 / 43 Rookie 2023 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #43: Erik Jones (Legacy-Chevrolet) 31 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #45: Tyler Reddick (23XI-Toyota) 32 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #47: Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) 33 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #48: Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) 34 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #50: Conor Daly (Money-Chevrolet) * 35 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #51: Cody Ware (Ware-Ford) 36 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #54: Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) 37 / 43 Rookie 2023 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #62: Austin Hill (Beard-Chevrolet) * 38 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #67: Travis Pastrana (23XI-Toyota) * 39 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #77: Ty Dillon (Spire-Chevrolet) 40 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #78: B.J. McLeod (Live-Fast-Chevrolet) * 41 / 43 * McLeod teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Josh Bilicki Foto: John Harrelson / Motorsport Images #84: Jimmie Johnson (Legacy-Chevrolet) * 42 / 43 NASCAR-Champion 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 und Daytona-500-Sieger 2006, 2013 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #99: Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) 43 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Teilnehmer NASCAR 2023 Bristol (Dirt-Track) (37 Autos)

37 Meldungen liegen für die dritte Ausgabe des Dirt-Track-Rennens der höchsten NASCAR-Liga in Bristol vor. Zu den 36 Autos mit Charter-Vertrag kommt wie schon am vergangenen Wochenende (Richmond) abermals der dritte Kaulig-Chevrolet (Startnummer 13) hinzu. Der Fahrer aber ist ein anderer, nämlich einer, der bislang noch kein einziges NASCAR-Rennen bestritten hat.

Jonathan Davenport gibt im #13 Kaulig-Chevrolet nicht nur sein Cup-Debüt, sondern sein Debüt als NASCAR-Pilot generell. Der 39-Jährige aus dem US-Bundesstaat Georgia trägt den Spitzennamen "Superman". Den hat er sich in der Dirt-Track-Szene verdient. Denn auf dem losen Untergrund ist Davenport mehrmaliger Champion sowohl in Late-Models als auch in Legend-Cars.

Abgesehen von Debütant Davenport gibt es im Starterfeld für das Dirt-Track-Rennen in Bristol nur eine fahrerische Veränderung gegenüber Richmond: B.J. McLeod kehrt in seinen Live-Fast-Chevrolet (Startnummer 78) zurück, nachdem dieses Auto am vergangenen Wochenende erstmals von Anthony Alfredo pilotiert wurde.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 1 Saisonsieg

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#9 - Hendrick-Chevrolet - Josh Berry

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#13 - Kaulig-Chevrolet - Jonathan Davenport **

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

** kein Charter

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Bristol (Dirt-Track)

2022: Kyle Busch

2021: Joey Logano

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.