Infos NASCAR 2023 Charlotte: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

In der Saison 2023 der NASCAR Cup Series wird am Wochenende die zweite Hälfte der Regular-Season eingeläutet. Gefahren wird auf dem Oval des Charlotte Motor Speedway, wo in Form des Coca-Cola 600 das längste Rennen der gesamten Saison ansteht. Die Renndistanz auf dem 1,5-Meilen-Oval beträgt 400 Runden, gleichbedeutend mit 600 Meilen.

Wie seit 2017 üblich, so ist das Coca-Cola 600 auch in diesem Jahr das einzige Rennen, das nicht in drei Rennsegmente (Stages) unterteilt wird, sondern in vier. Jedes der einzelnen Segmente ist am Sonntag 100 Runden lang. Im Starterfeld dabei ist unter anderem Jimmie Johnson, viermaliger Gewinner des Coca-Cola 600 (Meldeliste siehe unten).

Und weil am Sonntag die zweite Hälfte der Regular-Season eingeläutet wird, lohnt an dieser Stelle ein kurzer Blick auf die aktuelle Gesamtwertung. Rein bezogen auf die Punkte liegt Trackhouse-Pilot Ross Chastain nach den 13 bisherigen Saisonrennen an der Tabellenspitze.

Mit Blick auf die im September beginnenden Playoffs liegt aber Hendrick-Pilot William Byron an der Spitze. Er ist der einzige, der bislang drei Saisonsiege auf dem Konto hat. Auf Rang 16 der aktuellen (virtuellen) Playoff-Tabelle liegt Stewart/Haas-Pilot Chase Briscoe, auf Rang 17 der an diesem Wochenende ins Cockpit zurückkehrende Hendrick-Pilot Alex Bowman.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 in Charlotte in der Übersicht:

Daten zum Charlotte Motor Speedway

Ort: Concord (North Carolina, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 24 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1960

NASCAR-Streckenrekord: Kurt Busch in 27,167 Sekunden (198,771 Meilen pro Stunde) in der Saison 2014

Zeitplan NASCAR 2023 Charlotte (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Samstag, 27. Mai

19:05 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

19:50 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 28. Mai

18:00 Uhr: Rennen - Coca-Cola 600 (400 Runden; Start: 18:21 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Charlotte (in MESZ)

Sonntag, 28. Mai

23:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+ (Rennstart: 00:21 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

NASCAR fährt neben Rundkursen vor allem auf Ovalen mit unterschiedlicher Länge und Banking - hier die zehn schnellsten Strecken im Kalender für die Cup-Saison 2023: 1 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10: Darlington Raceway (1,366 Meilen) - 184,245 mph 2 / 21 Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images 2014: Aric Almirola (Petty-Ford) mit 26,691 Sekunden 3 / 21 Foto: LAT Images #9: Atlanta Motor Speedway (1,54 Meilen) - 187,735 mph 4 / 21 Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images 2022: Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) mit 29,531 Sekunden 5 / 21 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: California Speedway in Fontana (2 Meilen) - 188,744 mph 6 / 21 Foto: Logan Whitton / Motorsport Images 2018: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) mit 38,147 Sekunden 7 / 21 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images #7: Las Vegas Motor Speedway (1,5 Meilen) - 196,378 mph 8 / 21 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images 2016: Kurt Busch (Stewart/Haas-Chevrolet) mit 27,498 Sekunden 9 / 21 Foto: Action Sports Photography #6: Kansas Speedway in Kansas City (1,5 Meilen) - 197,773 mph 10 / 21 Foto: Action Sports Photography 2014: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Chevrolet) mit 27,304 Sekunden 11 / 21 Foto: Action Sports Photography #5: Charlotte Motor Speedway (1,5 Meilen) - 198,771 mph 12 / 21 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2014: Kurt Busch (Stewart/Haas-Chevrolet) mit 27,167 Sekunden 13 / 21 Foto: Action Sports Photography #4: Texas Motor Speedway in Fort Worth (1,5 Meilen) - 200,915 mph 14 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2017: Kurt Busch (Stewart/Haas-Ford) mit 26,877 Sekunden 15 / 21 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images #3: Michigan International Speedway in Brooklyn (2 Meilen) - 206,558 mph 16 / 21 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2014: Jeff Gordon (Hendrick-Chevrolet) mit 34,857 Sekunden 17 / 21 Foto: Action Sports Photography #2: Daytona International Speedway (2,5 Meilen) - 210,364 mph * 18 / 21 * ohne Restrictor-Plate Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 1987: Bill Elliott (Melling-Ford) mit 42,783 Sekunden 19 / 21 Foto: NASCAR Media #1: Talladega Superspeedway (2,66 Meilen) - 212,809 mph * 20 / 21 * ohne Restrictor-Plate Foto: Getty Images 1987: Bill Elliott (Melling-Ford) mit 44,998 Sekunden 21 / 21 Foto: NASCAR Media

Teilnehmer NASCAR 2023 Charlotte (37 Autos)

Mit 37 Autos geht die Meldeliste für das Coca-Cola 600 in Charlotte um eins über die 36 Vollzeitautos hinaus. Das zusätzliche Auto ist der dritte Legacy-Chevrolet (Startnummer 84) mit Jimmie Johnson am Steuer. Für Johnson, den Teammitbesitzer beim Legacy Motor Club (vormals Richard Petty Motorsports), wird es der dritte Renneinsatz in dieser Saison.

Im Februar war Johnson beim Daytona 500 am Start, im März fuhr er das Rundkurs-Rennen in Austin. Abgesehen von Charlotte an diesem Wochenende, ist für den siebenmaligen NASCAR-Champion auch noch Anfang Juli das Stadtkurs-Rennen in Chicago geplant. Zuvor wird Johnson aber im Juni zunächst die 24 Stunden von Le Mans für das Garage-56-Programm bestreiten.

Abgesehen von Johnson gibt es auf der Meldeliste für Charlotte noch vier Veränderungen bezüglich der Cockpitbesetzungen im Vergleich zur Vorwoche (All-Star-Race in North Wilkesboro).

Es betrifft zum einen den #48 Hendrick-Chevrolet. Der wird erstmals seit Talladega wieder von Stammfahrer Alex Bowman pilotiert. Die Rückenverletzung, die sich Bowman ausgerechnet an seinem 30. Geburtstag (25. April) bei einem Sprint-Car-Crash zugezogen hatte, ist ausgeheilt. Am Mittwoch hat er von den Ärzten grünes Licht für sein Comeback erhalten.

Abgesehen davon wird der Live-Fast-Chevrolet (Startnummer 78) an diesem Wochenende mal wieder von B.J. McLeod gefahren. Zum anderen sitzt Todd Gilliland im #51 Ware-Ford, weil Zane Smith den normalerweise von Gilliland pilotierten #38 Front-Row-Ford fährt.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 2 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 1 Saisonsieg

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr. - 1 Saisonsieg

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 3 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Zane Smith

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Todd Gilliland

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#84 - Legacy-Chevrolet - Jimmie Johnson **

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

** kein Charter

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Charlotte (Oval)

2022: Denny Hamlin

2021: Kyle Larson

2020: Brad Keselowski / Chase Elliott

2019: Martin Truex Jr.

2018: Kyle Busch

2017: Austin Dillon / Martin Truex Jr.

2016: Martin Truex Jr. / Jimmie Johnson

2015: Carl Edwards / Joey Logano

2014: Jimmie Johnson / Kevin Harvick

2013: Kevin Harvick / Brad Keselowski

2012: Kasey Kahne / Clint Bowyer

2011: Kevin Harvick / Matt Kenseth

2010: Kurt Busch / Jamie McMurray

2009: David Reutimann / Jimmie Johnson

2008: Kasey Kahne / Jeff Burton

2007: Casey Mears / Jeff Gordon

2006: Kasey Kahne / Kasey Kahne

2005: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2004: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2003: Jimmie Johnson / Tony Stewart

2002: Mark Martin / Jamie McMurray

2001: Jeff Burton / Sterling Marlin

2000: Matt Kenseth / Bobby Labonte

1999: Jeff Burton / Jeff Gordon

1998: Jeff Gordon / Mark Martin

1997: Jeff Gordon / Dale Jarrett

1996: Dale Jarrett / Terry Labonte

1995: Bobby Labonte / Mark Martin

1994: Jeff Gordon / Dale Jarrett

1993: Dale Earnhardt / Ernie Irvan

1992: Dale Earnhardt / Mark Martin

1991: Davey Allison / Geoff Bodine

1990: Rusty Wallace / Davey Allison

1989: Darrell Waltrip / Ken Schrader

1988: Darrell Waltrip / Rusty Wallace

1987: Kyle Petty / Bill Elliott

1986: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1985: Darrell Waltrip / Cale Yarborough

1984: Bobby Allison / Bill Elliott

1983: Neil Bonnett / Richard Petty

1982: Neil Bonnett / Harry Gant

1981: Bobby Allison / Darrell Waltrip

1980: Benny Parsons / Dale Earnhardt

1979: Darrell Waltrip / Cale Yarborough

1978: Darrell Waltrip / Bobby Allison

1977: Richard Petty / Benny Parsons

1976: David Pearson / Donnie Allison

1975: Richard Petty / Richard Petty

1974: David Pearson / David Pearson

1973: Buddy Baker / Cale Yarborough

1972: Buddy Baker / Bobby Allison

1971: Bobby Allison / Bobby Allison

1970: Donnie Allison / LeeRoy Yarbrough

1969: LeeRoy Yarbrough / Donnie Allison

1968: Buddy Baker / Charlie Glotzbach

1967: Jim Paschal / Buddy Baker

1966: Marvin Panch / LeeRoy Yarbrough

1965: Fred Lorenzen / Fred Lorenzen

1964: Jim Paschal / Fred Lorenzen

1963: Fred Lorenzen / Junior Johnson

1962: Nelson Stacy / Junior Johnson

1961: Richard Petty / Joe Weatherly / David Pearson / Joe Weatherly

1960: Joe Lee Johnson / Speedy Thompson

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.