Infos NASCAR 2023 Clash in Los Angeles: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Es geht wieder los! Die neue NASCAR-Saison steht vor der Tür und die beginnt auch im Jahr 2023 wieder mit dem nicht zur Meisterschaft zählenden Clash. Ausgetragen wird das punktelose Rennen, dessen Geschichte bis ins Jahr 1979 zurückreicht, nun zum zweiten Mal im Los Angeles Memorial Coliseum.

Anlässlich des Clash 2022 wurde das historische Sportstadion in Downtown L.A. zum ersten Mal zur NASCAR-Strecke umfunktioniert. Am Wochenende gibt es die Neuauflage. Wieder hat man im Inneren des Stadions ein temporäres Oval mit Asphaltbelag und einer Länge von 0,25 Meilen (rund 400 Meter) angelegt. Im Hauptrennen, dem Busch Light Clash, geht es am Sonntag über eine Distanz von 150 Runden. Im Gegensatz zum Vorjahr wird diesmal nicht bei Tageslicht, sondern am frühen Abend unter Flutlicht gefahren.

Bevor es ins Hauptrennen geht, gibt es sechs Vorläufe - vier Heat-Races und zwei Last-Chance-Races. Diese Vorläufe entscheiden darüber, welche 27 der 36 gemeldeten Piloten (Meldeliste siehe unten) ins Hauptrennen einziehen. In den vier Heat-Races werden die Startplätze 1 bis 20 ausgefahren. In den zwei Last-Chance-Races werden die verbleibenden sieben Startplätze gefüllt, wobei der letzte ein sogenannter "Provisional" in Bezug auf die NASCAR-Gesamtwertung von 2022 ist.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zum NASCAR-Clash 2023 in Los Angeles in der Übersicht:

Daten zum Los Angeles Memorial Coliseum

Ort: Los Angeles (Kalifornien, USA)

Streckentyp: Oval (Short-Track)

Streckenlänge: 0,25 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 2,5 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 2022

NASCAR-Streckenrekord: Joey Logano in 13,336 Sekunden (67,487 Meilen pro Stunde) in der Saison 2022

Zeitplan NASCAR-Clash 2023 Los Angeles (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 9 Stunden)

Samstag, 4. Februar

15:00 Uhr: Freies Training (120 Minuten)

17:30 Uhr: Qualifying (Einzelzeitfahren; bestimmt Startaufstellung für Heat-Races)

Sonntag, 5. Februar

14:00 Uhr: Heat-Race 1 (25 Runden)

14:15 Uhr: Heat-Race 2 (25 Runden)

14:30 Uhr: Heat-Race 3 (25 Runden)

14:45 Uhr: Heat-Race 4 (25 Runden)

15:10 Uhr: Last-Chance-Race 1 (50 Runden)

15:35 Uhr: Last-Chance-Race 2 (50 Runden)

17:00 Uhr: Rennen - Busch Light Clash at The Coliseum (150 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR-Clash 2023 Los Angeles (in MEZ)

Montag, 6. Februar

01:00 Uhr MEZ: Rennen auf Sport1+ (Rennstart kurz nach 02:00 Uhr MEZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Meldeliste NASCAR-Clash 2023 Los Angeles (36 Autos)

Auf der Meldeliste für den inoffiziellen, weil punktelosen Auftakt ins NASCAR-Jahr 2023 finden sich diejenigen 36 Autos, die über einen Charter-Vertrag verfügen. Da im Hauptrennen im Los Angeles Memorial Coliseum laut diesjährigem Clash-Reglement aber "nur" 27 Autos startberechtigt sind, wird für neun der nachfolgend gelisteten Piloten nach den sechs Vorläufen Feierabend sein.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger des Clash (1979-2020 Daytona-Oval)

2022: Joey Logano (Los Angeles)

2021: Kyle Busch (Daytona-Rundkurs)

2020: Erik Jones

2019: Jimmie Johnson

2018: Brad Keselowski

2017: Joey Logano

2016: Denny Hamlin

2015: Matt Kenseth

2014: Denny Hamlin

2013: Kevin Harvick

2012: Kyle Busch

2011: Kurt Busch

2010: Kevin Harvick

2009: Kevin Harvick

2008: Dale Earnhardt Jr.

2007: Tony Stewart

2006: Denny Hamlin

2005: Jimmie Johnson

2004: Dale Jarrett

2003: Dale Earnhardt Jr.

2002: Tony Stewart

2001: Tony Stewart

2000: Dale Jarrett

1999: Mark Martin

1998: Rusty Wallace

1997: Jeff Gordon

1996: Dale Jarrett

1995: Dale Earnhardt

1994: Jeff Gordon

1993: Dale Earnhardt

1992: Geoff Bodine

1991: Dale Earnhardt

1990: Ken Schrader

1989: Ken Schrader

1988: Dale Earnhardt

1987: Bill Elliott

1986: Dale Earnhardt

1985: Terry Labonte

1984: Neil Bonnett

1983: Neil Bonnett

1982: Bobby Allison

1981: Darrell Waltrip

1980: Dale Earnhardt

1979: Buddy Baker

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.