Infos NASCAR 2023 Darlington: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

NASCAR Throwback: Unter diesem Motto wird seit mittlerweile acht Jahren am NASCAR-Rennwochenende in Darlington eine optische Reise in die Vergangenheit unternommen. Anfangs fiel das Throwback-Weekend auf das Southern 500 im September. Weil aber das Southern 500 seit drei Jahren auch noch den Playoff-Auftakt bildet, kam es in der Saison 2020 zur direkten Überschneidung dieser beiden Ereignisse.

Um das zu vermeiden, hat man das Throwback-Weekend beginnend mit 2021 auf das Darlington-Frühjahrsrennen verlegt. Dieses ist auch am Sonntag wieder das Goodyear 400 und dabei werden wieder zahlreiche Retro-Designs (mit aktuellen Sponsoren) an den Start gebracht. Stand Donnerstag sind in Reihen der 36 gemeldeten Cup-Autos (Meldeliste siehe unten) schon 23 mit Throwback-Desgin angekündigt.

Technisch gesehen wird am Throwback-Weekend mit dem Aero- und Motorenpaket für Intermediate-Ovale gefahren, da der bereits seit 1950 im NASCAR-Kalender befindliche Darlington Raceway mit seinen 1,366 Meilen Länge genau wie die zahlreichen modernen 1,5-Meilen-Ovale als ein Intermediate-Oval zählt.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 in Darlington in der Übersicht:

Daten zum Darlington Raceway

Ort: Darlington (South Carolina, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,366 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 25 Grad (Turns 1/2), 23 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 1950

NASCAR-Streckenrekord: Aric Almirola in 26,691 Sekunden (184,245 Meilen pro Stunde) in der Saison 2014

Zeitplan NASCAR 2023 Darlington (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Samstag, 13. Mai

10:35 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

11:20 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 14. Mai

15:00 Uhr: Rennen - Goodyear 400 (293 Runden; Start: 15:12 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Darlington (in MESZ)

Sonntag, 14. Mai

20:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+ (Rennstart: 21:12 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Teilnehmer NASCAR 2023 Darlington (36 Autos)

In puncto Fahrzeugdesigns heben sich die 36 Vollzeit-Autos an diesem Wochenende deutlich vom Gewohnten ab. In puncto Cockpitbesetzungen gibt es zwei Veränderungen gegenüber der Vorwoche (Kansas City). Neben der routinemäßigen Rotation im Live-Fast-Chevrolet (Startnummer 78), die diesmal wieder B.J. McLeod am Steuer sieht, ist eines der beiden Autos von Rick Ware Racing neu besetzt.

Im #51 Ware-Ford gibt Ryan Newman sein NASCAR-Comeback nach eineinhalb Jahren Pause. Zuletzt am Start war der "Rocketman" beim Saisonfinale 2021 in Phoenix. Nach Darlington an diesem Wochenende kommt Newman in diesem Jahr noch bei weiteren ausgewählten Rennen für Rick Ware Racing zum Einsatz. Stammfahrer Cody Ware ist weiterhin seitens NASCAR gesperrt.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 2 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 1 Saisonsieg

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Brennan Poole

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr. - 1 Saisonsieg

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Josh Berry

#51 - Ware-Ford - Ryan Newman

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Darlington

2022: Joey Logano / Erik Jones

2021: Martin Truex Jr. / Denny Hamlin

2020: Kevin Harvick / Denny Hamlin / Kevin Harvick

2019: Erik Jones

2018: Brad Keselowski

2017: Denny Hamlin

2016: Martin Truex Jr.

2015: Carl Edwards

2014: Kevin Harvick

2013: Matt Kenseth

2012: Jimmie Johnson

2011: Regan Smith

2010: Denny Hamlin

2009: Mark Martin

2008: Kyle Busch

2007: Jeff Gordon

2006: Greg Biffle

2005: Greg Biffle

2004: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2003: Ricky Craven / Terry Labonte

2002: Sterling Marlin / Jeff Gordon

2001: Dale Jarrett / Ward Burton

2000: Ward Burton / Bobby Labonte

1999: Jeff Burton / Jeff Burton

1998: Dale Jarrett / Jeff Gordon

1997: Dale Jarrett / Jeff Gordon

1996: Jeff Gordon / Jeff Gordon

1995: Sterling Marlin / Jeff Gordon

1994: Dale Earnhardt / Bill Elliott

1993: Dale Earnhardt / Mark Martin

1992: Bill Elliott / Darrell Waltrip

1991: Ricky Rudd / Harry Gant

1990: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1989: Harry Gant / Dale Earnhardt

1988: Lake Speed / Bill Elliott

1987: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1986: Dale Earnhardt / Tim Richmond

1985: Bill Elliott / Bill Elliott

1984: Darrell Waltrip / Harry Gant

1983: Harry Gant / Bobby Allison

1982: Dale Earnhardt / Cale Yarborough

1981: Darrell Waltrip / Neil Bonnett

1980: David Pearson / Terry Labonte

1979: Darrell Waltrip / David Pearson

1978: Benny Parsons / Cale Yarborough

1977: Darrell Waltrip / David Pearson

1976: David Pearson / David Pearson

1975: Bobby Allison / Bobby Allison

1974: David Pearson / Cale Yarborough

1973: David Pearson / Cale Yarborough

1972: David Pearson / Bobby Allison

1971: Buddy Baker / Bobby Allison

1970: David Pearson / Buddy Baker

1969: LeeRoy Yarbrough / LeeRoy Yarbrough

1968: David Pearson / Cale Yarborough

1967: Richard Petty / Richard Petty

1966: Richard Petty / Darel Dieringer

1965: Junior Johnson / Ned Jarrett

1964: Fred Lorenzen / Buck Baker

1963: Joe Weatherly / Fireball Roberts

1962: Nelson Stacy / Larry Frank

1961: Fred Lorenzen / Nelson Stacy

1960: Joe Weatherly / Buck Baker

1959: Jim Reed

1958: Fireball Roberts

1957: Speedy Thompson

1956: Curtis Turner

1955: Herb Thomas

1954: Herb Thomas

1953: Buck Baker

1952: Dick Rathman / Fonty Flock

1951: Herb Thomas

1950: Johnny Mantz

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.