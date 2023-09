Infos NASCAR 2023 Fort Worth: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Vom 3. September bis zum 5. November wird in den Playoffs der Champion der NASCAR Cup Series 2023 ermittelt. Nachfolgend alle Basis-Informationen zum ersten Rennen der "Round of 12" in der Übersicht:

Daten zum Texas Motor Speedway

Ort: Fort Worth (Texas, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 20 Grad (Turns 1/2), 24 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 1997

NASCAR-Streckenrekord: Kurt Busch in 26,877 Sekunden (200,915 Meilen pro Stunde) in der Saison 2017

Zeitplan NASCAR 2023 Fort Worth (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 23. September

11:35 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

12:20 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 24. September

14:30 Uhr: Rennen - Autotrader EchoPark Automotive 400 (267 Runden; Start: 14:50 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Fort Worth (in MESZ)

Sonntag, 24. September

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV (Rennstart: 21:50 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Der aktuelle Playoff-Stand im NASCAR Cup 2023: 1 / 25 Foto: NASCAR Media 1. William Byron (Hendrick-Chevrolet): 3036 Punkte 2 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 5 Rennsiege - 8 Stage-Siege - Platz 3 bei Ende der Regular-Season 3 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2. Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota): 3036 Punkte 4 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege - 6 Stage-Siege - Platz 1 bei Ende der Regular-Season 5 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 3. Denny Hamlin (Gibbs-Toyota): 3032 Punkte 6 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege (1 in den Playoffs) - 7 Stage-Siege - Platz 2 bei Ende der Regular-Season 7 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 4. Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet): 3023 Punkte 8 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege (1 in den Playoffs) - 4 Stage-Siege - Platz 7 bei Ende der Regular-Season 9 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 5. Chris Buescher (RFK-Ford): 3021 Punkte 10 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege - 1 Stage-Sieg - Platz 6 bei Ende der Regular-Season 11 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 6. Kyle Busch (Childress-Chevrolet): 3019 Punkte 12 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 3 Rennsiege - 2 Stage-Siege - Platz 9 bei Ende der Regular-Season 13 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 7. Christopher Bell (Gibbs-Toyota): 3016 Punkte 14 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 1 Rennsieg - 4 Stage-Siege - Platz 4 bei Ende der Regular-Season 15 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 8. Tyler Reddick (23XI-Toyota): 3014 Punkte 16 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 2 Rennsiege (1 in den Playoffs) - 4 Stage-Siege - Platz 12 bei Ende der Regular-Season 17 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 9. Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet): 3011 Punkte 18 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 1 Rennsieg - 5 Stage-Siege - Platz 10 bei Ende der Regular-Season 19 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 10. Brad Keselowski (RFK-Ford): 3011 Punkte 20 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 0 Rennsiege - 5 Stage-Siege - Platz 5 bei Ende der Regular-Season 21 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 11. Ryan Blaney (Penske-Ford): 3008 Punkte 22 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 1 Rennsieg - 3 Stage-Siege - Platz 13 bei Ende der Regular-Season 23 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 12. Bubba Wallace (23XI-Toyota): 3000 Punkte 24 / 25 Foto: Chris Graythen - Getty Images 0 Rennsiege - 0 Stage-Siege - Platz 14 bei Ende der Regular-Season 25 / 25 Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Teilnehmer NASCAR 2023 Fort Worth (36 Autos)

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain (P) - 1 Saisonsieg

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson (P) - 3 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski (P)

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch (P) - 3 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin (P) - 3 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney (P) - 1 Saisonsieg

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher (P) - 3 Saisonsiege

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr. (P) - 3 Saisonsiege

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell (P) - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace (P)

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron (P) - 5 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell - 1 Saisonsieg

#38 - Front-Row-Ford - Zane Smith

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Carson Hocevar

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick (P) - 2 Saisonsiege

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Todd Gilliland

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

(P) Playoff-Teilnehmer

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Fort Worth

2022: Tyler Reddick

2021: Kyle Larson

2020: Austin Dillon / Kyle Busch

2019: Denny Hamlin / Kevin Harvick

2018: Kyle Busch / Kevin Harvick

2017: Jimmie Johnson / Kevin Harvick

2016: Kyle Busch / Carl Edwards

2015: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2014: Joey Logano / Jimmie Johnson

2013: Kyle Busch / Jimmie Johnson

2012: Greg Biffle / Jimmie Johnson

2011: Matt Kenseth / Tony Stewart

2010: Denny Hamlin / Denny Hamlin

2009: Jeff Gordon / Kurt Busch

2008: Carl Edwards / Carl Edwards

2007: Jeff Burton / Jimmie Johnson

2006: Kasey Kahne / Tony Stewart

2005: Greg Biffle / Carl Edwards

2004: Elliott Sadler

2003: Ryan Newman

2002: Matt Kenseth

2001: Dale Jarrett

2000: Dale Earnhardt Jr.

1999: Terry Labonte

1998: Mark Martin

1997: Jeff Burton

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.