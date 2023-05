Infos NASCAR 2023 Kansas City: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Die NASCAR Cup Series macht am Wochenende Station auf dem Kansas Speedway in Kansas City. Es handelt sich um das zweite Saisonrennen auf einem mit dem Standard-Motorenpakt befahrenen 1,5-Meilen-Oval (nach Las Vegas und ausgenommen das modifizierte Atlanta-Oval).

In Las Vegas hatte Hendrick Motorsports Anfang März einen Dreifacherfolg mit Chevrolet-Power eingefahren. Auf dem Kansas Speedway aber wurden in der Saison 2022 beide Rennen vom Toyota-Team 23XI Racing gewonnen. Setzt sich an diesem Wochenende womöglich ein Fahrer eines Ford-Teams durch?

Zeitlich findet das Rennen der NASCAR Cup Series am Sonntag genau parallel zum Formel-1-Grand-Prix von Miami statt. Der aus Kansas stammende Clint Bowyer freilich hat erst kürzlich verlauten lassen, dass NASCAR seiner Meinung nach einem Vergleich mit der Formel 1 standhalte.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 in Kansas City in der Übersicht:

Daten zum Kansas Speedway

Ort: Kansas City (Kansas, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 17 bis 20 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 2001

NASCAR-Streckenrekord: Kevin Harvick in 27,304 Sekunden (197,773 Meilen pro Stunde) in der Saison 2014

Zeitplan NASCAR 2023 Kansas City (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 6. Mai

16:05 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

16:50 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 7. Mai

14:00 Uhr: Rennen - AdventHealth 400 (267 Runden; Start: 14:13 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Kansas City (in MESZ)

Sonntag, 7. Mai

20:30 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV (Rennstart: 21:13 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

NASCAR fährt neben Rundkursen vor allem auf Ovalen mit unterschiedlicher Länge und Banking - hier die zehn schnellsten Strecken im Kalender für die Cup-Saison 2023: 1 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10: Darlington Raceway (1,366 Meilen) - 184,245 mph 2 / 21 Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images 2014: Aric Almirola (Petty-Ford) mit 26,691 Sekunden 3 / 21 Foto: LAT Images #9: Atlanta Motor Speedway (1,54 Meilen) - 187,735 mph 4 / 21 Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images 2022: Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) mit 29,531 Sekunden 5 / 21 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: California Speedway in Fontana (2 Meilen) - 188,744 mph 6 / 21 Foto: Logan Whitton / Motorsport Images 2018: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) mit 38,147 Sekunden 7 / 21 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images #7: Las Vegas Motor Speedway (1,5 Meilen) - 196,378 mph 8 / 21 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images 2016: Kurt Busch (Stewart/Haas-Chevrolet) mit 27,498 Sekunden 9 / 21 Foto: Action Sports Photography #6: Kansas Speedway in Kansas City (1,5 Meilen) - 197,773 mph 10 / 21 Foto: Action Sports Photography 2014: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Chevrolet) mit 27,304 Sekunden 11 / 21 Foto: Action Sports Photography #5: Charlotte Motor Speedway (1,5 Meilen) - 198,771 mph 12 / 21 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2014: Kurt Busch (Stewart/Haas-Chevrolet) mit 27,167 Sekunden 13 / 21 Foto: Action Sports Photography #4: Texas Motor Speedway in Fort Worth (1,5 Meilen) - 200,915 mph 14 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2017: Kurt Busch (Stewart/Haas-Ford) mit 26,877 Sekunden 15 / 21 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images #3: Michigan International Speedway in Brooklyn (2 Meilen) - 206,558 mph 16 / 21 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 2014: Jeff Gordon (Hendrick-Chevrolet) mit 34,857 Sekunden 17 / 21 Foto: Action Sports Photography #2: Daytona International Speedway (2,5 Meilen) - 210,364 mph * 18 / 21 * ohne Restrictor-Plate Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 1987: Bill Elliott (Melling-Ford) mit 42,783 Sekunden 19 / 21 Foto: NASCAR Media #1: Talladega Superspeedway (2,66 Meilen) - 212,809 mph * 20 / 21 * ohne Restrictor-Plate Foto: Getty Images 1987: Bill Elliott (Melling-Ford) mit 44,998 Sekunden 21 / 21 Foto: NASCAR Media

Teilnehmer NASCAR 2023 Kansas City (36 Autos)

Für das erste von zwei Saisonrennen auf dem Kansas Speedway beschränkt sich die Meldeliste mal wieder auf die 36 Autos, die über einen Charter-Vertrag verfügen und somit zur Teilnahme am Rennwochenende verpflichtet sind. Fahrerisch betrifft die einzige Veränderung gegenüber dem vorherigen Rennwochenende (Dover) den Live-Fast-Chevrolet (Startnummer 78). Hier kommt im Zuge der routinemäßigen Rotation mal wieder Josh Bilicki zum Einsatz.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 2 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Brennan Poole

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr. - 1 Saisonsieg

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Josh Berry

#51 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - Josh Bilicki

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Kansas City

2022: Kurt Busch / Bubba Wallace

2021: Kyle Busch / Kyle Larson

2020: Denny Hamlin / Joey Logano

2019: Brad Keselowski / Denny Hamlin

2018: Kevin Harvick / Chase Elliott

2017: Martin Truex Jr. / Martin Truex Jr.

2016: Kyle Busch / Kevin Harvick

2015: Jimmie Johnson / Joey Logano

2014: Jeff Gordon / Joey Logano

2013: Matt Kenseth / Kevin Harvick

2012: Denny Hamlin / Matt Kenseth

2011: Brad Keselowski / Jimmie Johnson

2010: Greg Biffle

2009: Tony Stewart

2008: Jimmie Johnson

2007: Greg Biffle

2006: Tony Stewart

2005: Mark Martin

2004: Joe Nemechek

2003: Ryan Newman

2002: Jeff Gordon

2001: Jeff Gordon

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.