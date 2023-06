Infos NASCAR 2023 Nashville: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Teams und Fahrer der NASCAR Cup Series haben das letzte rennfreie Wochenende der Saison 2023 hinter sich. Beginnend mit dem kommenden Wochenende geht es bis zum Saisonfinale am 5. November nun wieder Schlag auf Schlag. Den Auftakt dieser Serie von 20 aufeinanderfolgenden Rennwochenenden macht Nashville.

Am Sonntag fährt die höchste NASCAR-Liga zum dritten Mal in ihrer Geschichte auf dem betonierten Nashville Superspeedway. Im Vergleich zu 2021 und 2022 hat man die geplante Startzeit aber deutlich nach hinten verlegt. In mitteleuropäische Zeit umgerechnet erfolgt der Rennstart diesmal erst in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach 01:00 Uhr.

Dass in dieser Saison noch 20 Rennen zu fahren sind, heißt nichts anderes als dass den zehn Playoff-Rennen nun noch zehn Rennen der Regular-Season vorausgehen. Neuer Spitzenreiter in der Punktewertung ist Martin Truex Jr., der beim zurückliegenden Rennen (Sonoma) zum zweiten Mal in dieser Saison gewonnen hat. Die meisten Saisonsiege haben derzeit William Byron und Kyle Busch mit je drei. Die beiden bisherigen Cup-Rennen auf dem Nashville Superspeedway wurden gewonnen von Kyle Larson (2021) und Chase Elliott (2022).

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 in Nashville in der Übersicht:

Daten zum Nashville Superspeedway

Ort: Lebanon (Tennessee, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,33 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 14 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 2021

NASCAR-Streckenrekord: Aric Almirola in 29,557 Sekunden (161,992 Meilen pro Stunde) in der Saison 2021

Zeitplan NASCAR 2023 Nashville (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Freitag, 23. Juni

17:30 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

Samstag, 24. Juni

12:00 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 25. Juni

18:00 Uhr: Rennen - Ally 400 (300 Runden; Start: 18:22 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Nashville (in MESZ)

Montag, 26. Juni

00:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+ (Rennstart: 01:22 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Teilnehmer NASCAR 2023 Nashville (36 Autos)

Für den dritten Auftritt der NASCAR Cup Series auf dem Nashville Superspeedway sind mal wieder nur die 36 Autos mit Charter-Vertrag gemeldet. Die anders besetzten Cockpits im Vergleich zum Rundkurs-Rennen vor knapp zwei Wochen in Sonoma betreffen die Teams Legacy Motor Club und Rick Ware Racing.

Im #42 Legacy-Chevrolet ist Noah Gragson gemeldet. Wie das Team Legacy Motor Club am Mittwoch mitteilt, liegt die ärztliche Freigabe für Gragsons Comeback vor. Einige Tage nach seinem Unfall im Rennen in St. Louis (4. Juni) wurde bei ihm eine Gehirnerschütterung festgestellt, weshalb er zuletzt in Sonoma von Grant Enfinger vertreten wurde. In Nashville kehrt Gragson nun ins Cockpit zurück.

Im Ware-Ford mit der Startnummer 15 sitzt in Nashville mal wieder Brennan Poole. Er hat dieses Auto im bisherigen Saisonverlauf schon dreimal pilotiert, nachdem er in den vergangenen zwei Jahren überhaupt kein Cup-Rennen bestritten hatte. Und im Ware-Ford mit der Startnummer 51 sitzt mal wieder J.J. Yeley. Er ist in diesem Auto bisher am häufigsten eingesprungen seit der eigentliche Stammfahrer Cody Ware von NASCAR auf unbestimmte Zeit gesperrt wurde.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 3 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 1 Saisonsieg

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney - 1 Saisonsieg

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Brennan Poole

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr. - 2 Saisonsiege

#20 - Gibbs-Toyota- Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 3 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - Josh Bilicki

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Nashville (nur Superspeedway)

2022: Chase Elliott

2021: Kyle Larson

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.