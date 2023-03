Infos NASCAR 2023 Phoenix: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Audio-Player laden

Die NASCAR Cup Series befährt am Wochenende zum ersten Mal in der Saison 2023 ein Ein-Meilen-Oval, nämlich den Phoenix Raceway. Auf dem in Avondale etwas außerhalb der Metropole Phoenix gelegenen Oval wird Anfang November auch in diesem Jahr wieder das NASCAR-Saisonfinale stattfinden.

Beim Phoenix-Frühjahrsrennen am Sonntag feiert ein neues Aero-Paket sein Renndebüt. Mit einem im Vergleich zum Standard-Paket des Next-Gen-Autos kleineren Heckspoiler und zudem einem in der Größe beschnittenen Diffusor wird der Abtrieb um rund 30 Prozent reduziert. Erste Testfahrten mit dem neuen Package hat es vor wenigen Wochen eben in Phoenix schon gegeben.

Im weiteren Saisonverlauf kommt das neue Aero-Paket für weniger Abtrieb dann neben Phoenix noch auf neun weiteren Strecken zum Einsatz: Austin, Charlotte-Roval, Chicago, Indianapolis-Rundkurs, Martinsville, North Wilkesboro (All-Star-Race), Richmond, Sonoma und Watkins Glen.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 Phoenix in der Übersicht:

Daten zum Phoenix Raceway

Ort: Avondale (Arizona, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,022 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 8 bis 9 Grad (Turns 1/2), 10 bis 11 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 1988

NASCAR-Streckenrekord: Jimmie Johnson in 25,700 Sekunden (143,158 Meilen pro Stunde) in der Saison 2015

Zeitplan NASCAR 2023 Phoenix (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 8 Stunden)

Freitag, 10. März

16:35 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

Samstag, 11. März

12:05 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 12. März

13:30 Uhr: Rennen - United Rentals Work United 500 (312 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Phoenix (in MEZ)

Sonntag, 12. März

20:00 Uhr MEZ: Rennen auf Motorvision TV

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Teilnehmer NASCAR 2023 Phoenix (36 Autos)

Für Phoenix stehen wie schon an den vergangenen beiden Wochenenden (Fontana und Las Vegas) wieder die 36 Autos mit Charter-Vertrag auf der Meldeliste. Cockpitbesetzungen gibt es diesmal aber mehrere neue.

Weil Chase Elliott infolge seines Beinbruch beim Snowboard-Fahren für mehrere NASCAR-Wochenenden ausfällt, kommt im #9 Hendrick-Chevrolet nun zum zweiten Mal nach Las Vegas ein Ersatzfahrer zum Einsatz.

In Phoenix ist es abermals Josh Berry, der am vergangenen Wochenende erstmals für Elliott fuhr. Berry ist auch für die kommenden Ovalrennen gesetzt. Auf dem Circuit of The Americas in Austin (26. März) allerdings fährt nicht Berry, sondern Jordan Taylor anstelle von Elliott. Wann der Stammfahrer zurückkehrt ist offen.

Zurück zum Phoenix-Wochenende: Anders besetzt als mit dem Stammfahrer ist auch der #38 Front-Row-Ford. Hier dreht der aktuelle Truck-Champion Zane Smith am Lenkrad, nachdem er beim Daytona 500 einen dritten Front-Row-Ford pilotiert hatte.

Todd Gilliland, der Stammfahrer des #38 Front-Row-Ford, hat für Phoenix trotzdem ein Cockpit. Er sitzt im #15 Ware-Ford, den er im weiteren Saisonverlauf noch bei vier weiteren Rennen fahren wird, nämlich wenn "sein" Front-Row-Ford nochmals von Smith pilotiert wird.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#9 - Hendrick-Chevrolet - Josh Berry

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Todd Gilliland

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 1 Saisonsieg

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Zane Smith

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Phoenix

2022: Chase Briscoe / Joey Logano

2021: Martin Truex Jr. / Kyle Larson

2020: Joey Logano / Chase Elliott

2019: Kyle Busch / Denny Hamlin

2018: Kevin Harvick / Kyle Busch

2017: Ryan Newman / Matt Kenseth

2016: Kevin Harvick / Joey Logano

2015: Kevin Harvick / Dale Earnhardt Jr.

2014: Kevin Harvick / Kevin Harvick

2013: Carl Edwards / Kevin Harvick

2012: Denny Hamlin / Kevin Harvick

2011: Jeff Gordon / Kasey Kahne

2010: Ryan Newman / Carl Edwards

2009: Mark Martin / Jimmie Johnson

2008: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2007: Jeff Gordon / Jimmie Johnson

2006: Kevin Harvick / Kevin Harvick

2005: Kurt Busch / Kyle Busch

2004: Dale Earnhardt Jr.

2003: Dale Earnhardt Jr.

2002: Matt Kenseth

2001: Jeff Burton

2000: Jeff Burton

1999: Tony Stewart

1998: Rusty Wallace

1997: Dale Jarrett

1996: Bobby Hamilton

1995: Ricky Rudd

1994: Terry Labonte

1993: Mark Martin

1992: Davey Allison

1991: Davey Allison

1990: Dale Earnhardt

1989: Bill Elliott

1988: Alan Kulwicki

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.