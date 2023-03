Infos NASCAR 2023 Richmond: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Audio-Player laden

Mit dem ersten echten Short-Track-Rennen der Saison wartet am Sonntag die dritte Bewährungsprobe für das Aero-Paket, das NASCAR kürzlich für diesen Streckentyp eingeführt hat. Das Debüt dieses Low-Downforce-Pakets erfolgte auf dem Ein-Meilen-Oval in Phoenix. Auf dem Rundkurs in Austin wurde am vergangenen Wochenende ebenfalls damit gefahren. Jetzt geht es damit auf das 0,75-Meilen-Oval in Richmond.

Im vergangenen Jahr war das Frühjahrsrennen in Richmond mit dem Standard-Aero-Paket des Next-Gen-Autos ein von Strategie geprägtes Rennen, das aus langen Green-Flag-Runs bestand und mit lediglich fünf Gelbphasen auskam. Inwiefern das am Sonntag mit dem Low-Downforce-Paket anders sein wird, wird sich zeigen.

Die im Nachgang zum Phoenix-Rennen ausgesprochenen harten Strafen gegen Hendrick Motorsports wurden am Mittwoch teilweise zurückgenommen. Der Einspruch von Kaulig Racing für Justin Haley aus dem gleichen Grund wird erst nächste Woche verhandelt.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 Richmond in der Übersicht:

Daten zum Richmond Raceway

Ort: Richmond (Virginia, USA)

Streckentyp: Oval (Short-Track)

Streckenlänge: 0,75 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 14 Grad

Im NASCAR-Kalender seit: 1953

NASCAR-Streckenrekord: Jeff Gordon in 20,674 Sekunden (130,599 Meilen pro Stunde) in der Saison 2013

Zeitplan NASCAR 2023 Richmond (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Samstag, 1. April

10:05 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

10:50 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 2. April

15:30 Uhr: Rennen - Toyota Owners 400 (400 Runden; Start: 15:39 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Richmond (in MESZ)

Sonntag, 2. April

21:30 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV (Rennstart: 21:39 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Teilnehmer NASCAR 2023 Richmond (37 Autos)

Neben den 36 Vollzeit-Autos ist für Richmond eines der sogenannten Open-Autos gemeldet. Es handelt sich um den dritten Kaulig-Chevrolet (Startnummer 13). Der wird wie schon beim bislang einzigen Einsatz (Daytona 500) wieder von Chandler Smith gefahren.

Im #9 Hendrick-Chevrolet sitzt nach dem Austin-Einsatz von Jordan Taylor nun, da es zurück ins Oval geht, wieder Josh Berry als Vertretung für Chase Elliott. Der #15 Ware-Ford wird eine Woche nach Jenson Buttons NASCAR-Debüt nun wieder von J.J. Yeley gefahren. Und im Live-Fast-Chevrolet (Startnummer 78) gibt einer sein Comeback, der zuletzt 2021 in der NASCAR-Topliga am Start war: Anthony Alfredo. Er ist in diesem Jahr für einige Cup-Rennen bei Live Fast Motorsports gesetzt. Eine volle Saison fährt Alfredo für dieses Team in der Xfinity-Serie.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#9 - Hendrick-Chevrolet - Josh Berry

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#13 - Kaulig-Chevrolet - Chandler Smith **

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - Anthony Alfredo

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

** kein Charter

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Richmond

2022: Denny Hamlin / Kevin Harvick

2021: Alex Bowman / Martin Truex Jr.

2020: Brad Keselowski

2019: Martin Truex Jr. / Martin Truex Jr.

2018: Kyle Busch / Kyle Busch

2017: Joey Logano / Kyle Larson

2016: Carl Edwards / Denny Hamlin

2015: Kurt Busch / Matt Kenseth

2014: Joey Logano / Brad Keselowski

2013: Kevin Harvick / Carl Edwards

2012: Kyle Busch / Clint Bowyer

2011: Kyle Busch / Kevin Harvick

2010: Kyle Busch / Denny Hamlin

2009: Kyle Busch / Denny Hamlin

2008: Clint Bowyer / Jimmie Johnson

2007: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2006: Dale Earnhardt Jr. / Kevin Harvick

2005: Kasey Kahne / Kurt Busch

2004: Dale Earnhardt Jr. / Jeremy Mayfield

2003: Joe Nemechek / Ryan Newman

2002: Tony Stewart / Matt Kenseth

2001: Tony Stewart / Ricky Rudd

2000: Dale Earnhardt Jr. / Jeff Gordon

1999: Dale Jarrett / Tony Stewart

1998: Terry Labonte / Jeff Burton

1997: Rusty Wallace / Dale Jarrett

1996: Jeff Gordon / Ernie Irvan

1995: Terry Labonte / Rusty Wallace

1994: Ernie Irvan / Terry Labonte

1993: Davey Allison / Rusty Wallace

1992: Bill Elliott / Rusty Wallace

1991: Dale Earnhardt / Harry Gant

1990: Mark Martin / Dale Earnhardt

1989: Rusty Wallace / Rusty Wallace

1988: Neil Bonnett / Davey Allison

1987: Dale Earnhardt / Dale Earnhardt

1986: Kyle Petty / Tim Richmond

1985: Dale Earnhardt / Darrell Waltrip

1984: Ricky Rudd / Darrell Waltrip

1983: Bobby Allison / Bobby Allison

1982: Dave Marcis / Bobby Allison

1981: Darrell Waltrip / Benny Parsons

1980: Darrell Waltrip / Bobby Allison

1979: Cale Yarborough / Bobby Allison

1978: Benny Parsons / Darrell Waltrip

1977: Cale Yarborough / Neil Bonnett

1976: Dave Marcis / Cale Yarborough

1975: Richard Petty / Darrell Waltrip

1974: Bobby Allison / Richard Petty

1973: Richard Petty / Richard Petty

1972: Richard Petty / Richard Petty

1971: Richard Petty / Richard Petty

1970: James Hylton / Richard Petty

1969: David Pearson / Bobby Allison

1968: David Pearson / Richard Petty

1967: Richard Petty / Richard Petty

1966: David Pearson / David Pearson

1965: Junior Johnson / David Pearson

1964: David Pearson / Cotton Owens

1963: Joe Weatherly / Ned Jarrett

1962: Rex White / Joe Weatherly

1961: Richard Petty / Joe Weatherly

1960: Lee Petty / Speedy Thompson

1959: Tom Pistone / Cotton Owens

1958: Speedy Thompson

1957: Paul Goldsmith

1956: Buck Baker

1955: Tim Flock

1954: -

1953: Lee Petty

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.