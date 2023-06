Infos NASCAR 2023 Sonoma: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Eine Rennstrecke, auf der die NASCAR-Piloten auch Rechtskurven zu bewältigen haben: Das heißt nichts anderes als dass mal wieder ein Rundkurs ansteht im Kalender. Am Wochenende empfängt der Sonoma Raceway im US-Bundesstaat Kalifornien die NASCAR Cup Series.

Seit 1989 dabei - wenn auch von 1998 bis 2018 und seit 2022 "nur" die Kurzanbindung - ist Sonoma einer der traditionsreichsten Rundkurse im NASCAR-Kalender. Im vergangenen Jahr gab es einen Premierensieger, nämlich Daniel Suarez. In diesem Jahr hat es bei bisher 15 Saisonrennen noch keinen Premierensieger gegeben. Ob sich das am Sonntag ändert?

Der Rennstart erfolgt kurz nach 21:30 Uhr MESZ und somit gut fünfeinhalb Stunden nach dem Zieleinlauf der 24 Stunden von Le Mans. Dort ist beim 100-jährigen Jubiläum erstmals ein NASCAR-Auto dabei, wenn auch außer Konkurrenz. Es handelt sich um den aerodynamisch überarbeiteten Chevrolet Camaro ZL1, der von Hendrick Motorsports unter der Nennung von Garage 56 eingesetzt wird. Gefahren wird das Auto von Jimmie Johnson, Jenson Button und Mike Rockenfeller.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 in Sonoma in der Übersicht:

Daten zum Sonoma Raceway

Ort: Sonoma (Kalifornien, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 12

Streckenlänge: 1,990 Meilen (3,202 Kilometer)

Im NASCAR-Kalender seit: 1989 (mit Unterbrechung)

NASCAR-Streckenrekord: Jamie McMurray in 1:14.354 Minuten (155,031 km/h) in der Saison 2014

Zeitplan NASCAR 2023 Sonoma (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 9 Stunden)

Samstag, 10. Juni

14:00 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

15:00 Uhr: Qualifying (zwei Segmente)

Sonntag, 11. Juni

12:30 Uhr: Rennen - Toyota / Save Mart 350 (110 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 Sonoma (in MESZ)

Sonntag, 11. Juni

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Fotostrecke: Das Starterfeld der NASCAR-Saison 2023: 1 / 43 Foto: LAT Images #1: Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) 2 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #2: Austin Cindric (Penske-Ford) 3 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #3: Austin Dillon (Childress-Chevrolet) 4 / 43 Daytona-500-Sieger 2018 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #4: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) 5 / 43 NASCAR-Champion 2014 und Daytona-500-Sieger 2007 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #5: Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) 6 / 43 NASCAR-Champion 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #6: Brad Keselowski (RFK-Ford) 7 / 43 NASCAR-Champion 2012 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #7: Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) 8 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: Kyle Busch (Childress-Chevrolet) 9 / 43 NASCAR-Champion 2015, 2019 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #9: Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) 10 / 43 NASCAR-Champion 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #10: Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) 11 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #11: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) 12 / 43 Daytona-500-Sieger 2016, 2019, 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #12: Ryan Blaney (Penske-Ford) 13 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #13: Chandler Smith (Kaulig-Chevrolet) * 14 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #14: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) 15 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #15: Riley Herbst (Ware-Ford) * 16 / 43 * Herbst teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit J.J. Yeley und Todd Gilliland Foto: John Harrelson / Motorsport Images #16: A.J. Allmendinger (Kaulig-Chevrolet) 17 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #17: Chris Buescher (RFK-Ford) 18 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #19: Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) 19 / 43 NASCAR-Champion 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #20: Christopher Bell (Gibbs-Toyota) 20 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #21: Harrison Burton (Wood-Ford) 21 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #22: Joey Logano (Penske-Ford) 22 / 43 NASCAR-Champion 2018, 2022 und Daytona-500-Sieger 2015 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #23: Bubba Wallace (23XI-Toyota) 23 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #24: William Byron (Hendrick-Chevrolet) 24 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #31: Justin Haley (Kaulig-Chevrolet) 25 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #34: Michael McDowell (Front-Row-Ford) 26 / 43 Daytona-500-Sieger 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #36: Zane Smith (Front-Row-Ford) * 27 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #38: Todd Gilliland (Front-Row-Ford) * 28 / 43 * Gilliland teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Zane Smith Foto: John Harrelson / Motorsport Images #41: Ryan Preece (Stewart/Haas-Ford) 29 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #42: Noah Gragson (Legacy-Chevrolet) 30 / 43 Rookie 2023 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #43: Erik Jones (Legacy-Chevrolet) 31 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #45: Tyler Reddick (23XI-Toyota) 32 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #47: Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) 33 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #48: Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) 34 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #50: Conor Daly (Money-Chevrolet) * 35 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #51: Cody Ware (Ware-Ford) 36 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #54: Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) 37 / 43 Rookie 2023 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #62: Austin Hill (Beard-Chevrolet) * 38 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #67: Travis Pastrana (23XI-Toyota) * 39 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #77: Ty Dillon (Spire-Chevrolet) 40 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #78: B.J. McLeod (Live-Fast-Chevrolet) * 41 / 43 * McLeod teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Josh Bilicki Foto: John Harrelson / Motorsport Images #84: Jimmie Johnson (Legacy-Chevrolet) * 42 / 43 NASCAR-Champion 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 und Daytona-500-Sieger 2006, 2013 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #99: Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) 43 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Teilnehmer NASCAR 2023 Sonoma (36 Autos)

Sonoma ist das zweite von insgesamt sechs Rundkurs-Rennen im NASCAR Cup-Kalender 2023. Im Gegensatz zum ersten (Ende März in Austin mit 39 Autos) sind diesmal lediglich die 36 Vollzeit-Autos gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche (St. Louis) gibt es aber einige Veränderungen bezüglich der Cockpitbesetzungen.

Chase Elliott kehrt nach einem Rennen Sperre ans Lenkrad des #9 Hendrick-Chevrolet zurück. Gleichzeitig übernimmt Corey LaJoie nach einem Rennen als Elliott-Ersatz nun wieder das Steuer seines angestammten #7 Spire-Chevrolet.

Abgesehen davon fährt Josh Bilicki mal wieder den Live-Fast-Chevrolet (Startnummer 78). Zane Smith darf mal wieder im #38 Front-Row-Ford ran, weshalb Todd Gilliland mal wieder den #51 Ware-Ford fährt. Und im #15 Ware-Ford gibt Rundkurs-Spezialist Andy Lally sein Saisondebüt.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 3 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 1 Saisonsieg

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney - 1 Saisonsieg

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Andy Lally

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr. - 1 Saisonsieg

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 3 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Zane Smith

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - Todd Gilliland

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - Josh Bilicki

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Sonoma

2022: Daniel Suarez

2021: Kyle Larson

2020: -

2019: Martin Truex Jr.

2018: Martin Truex Jr.

2017: Kevin Harvick

2016: Tony Stewart

2015: Kyle Busch

2014: Carl Edwards

2013: Martin Truex Jr.

2012: Clint Bowyer

2011: Kurt Busch

2010: Jimmie Johnson

2009: Kasey Kahne

2008: Kyle Busch

2007: Juan Pablo Montoya

2006: Jeff Gordon

2005: Tony Stewart

2004: Jeff Gordon

2003: Robby Gordon

2002: Ricky Rudd

2001: Tony Stewart

2000: Jeff Gordon

1999: Jeff Gordon

1998: Jeff Gordon

1997: Mark Martin

1996: Rusty Wallace

1995: Dale Earnhardt

1994: Ernie Irvan

1993: Geoff Bodine

1992: Ernie Irvan

1991: Davey Allison

1990: Rusty Wallace

1989: Ricky Rudd

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.