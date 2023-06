Infos NASCAR 2023 St. Louis: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Während die IndyCar-Serie am Wochenende ein neues Streckenlayout befährt, gastiert die NASCAR Cup Series auf einer Strecke, deren Premiere im Rennkalender im vorigen Jahr erfolgte. Gefahren wird auf dem 1,25-Meilen-Oval in St. Louis. Offiziell hört die Rennstrecke auf den Namen World Wide Technology Raceway. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist aber eher noch der alte Name - Gateway Motorsports Park - bekannt.

Die Rennstrecke liegt zwar im Großraum St. Louis, allerdings nicht auf derselben Seite des Mississippi wie das Stadtzentrum, sondern rund zehn Kilometer östlich im Vorort Madison (3.000 Einwohner). Und weil der Mississippi die Bundesstaatengrenze zwischen Missouri und Illinois bildet, liegt Downtown St. Louis zwar im Bundesstaat Missouri. Das Gateway-Oval aber liegt im Bundesstaat Illinois. Daher auch der Titel des NASCAR-Rennens: Enjoy Illinois 300.

Sportlich betrachtet wird am Wochenende mit einem Cup-Debütanten (Meldeliste siehe unten) gefahren. Technisch betrachtet wird auf dem 1,25-Meilen-Oval mit dem Aero- und Motorenpaket für Intermediate-Ovale gefahren, nicht mit dem für Short-Tracks. Das bedeutet, dass die Komponenten für Regen - erstmals eingesetzt am All-Star-Wochenende in North Wilkesboro - nicht zur Verfügung stehen. Anlass dazu würde wohl ohnehin nicht bestehen. Die aktuelle Wettervorhersage für Sonntag kündigt Hitze (34 Grad Celsius) und ein geringes Regenrisiko (15 Prozent) an.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu NASCAR 2023 in St. Louis in der Übersicht:

Daten zum World Wide Technology Raceway

Ort: Madison (Illinois, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,25 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 11 Grad (Turns 1/2), 9 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 2022

NASCAR-Streckenrekord: Chase Briscoe in 32,528 Sekunden (138,342 Meilen pro Stunde) in der Saison 2022

Zeitplan NASCAR 2023 St. Louis (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 3. Juni

09:00 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

09:45 Uhr: Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Sonntag, 4. Juni

14:30 Uhr: Rennen - Enjoy Illinois 300 (240 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2023 St. Louis (in MESZ)

Sonntag, 4. Juni

20:55 Uhr MESZ: Rennen auf Motorvision TV

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2023 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2023 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox; USA Network bei NBC).

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2023 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung. Ein offizieller Livestream, wie es ihn in den vergangenen Jahren in Form von TrackPass gab, wird 2023 nicht angeboten.

Fotostrecke: Das Starterfeld der NASCAR-Saison 2023: 1 / 43 Foto: LAT Images #1: Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) 2 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #2: Austin Cindric (Penske-Ford) 3 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #3: Austin Dillon (Childress-Chevrolet) 4 / 43 Daytona-500-Sieger 2018 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #4: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) 5 / 43 NASCAR-Champion 2014 und Daytona-500-Sieger 2007 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #5: Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) 6 / 43 NASCAR-Champion 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #6: Brad Keselowski (RFK-Ford) 7 / 43 NASCAR-Champion 2012 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #7: Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) 8 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: Kyle Busch (Childress-Chevrolet) 9 / 43 NASCAR-Champion 2015, 2019 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #9: Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) 10 / 43 NASCAR-Champion 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #10: Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) 11 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #11: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) 12 / 43 Daytona-500-Sieger 2016, 2019, 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #12: Ryan Blaney (Penske-Ford) 13 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #13: Chandler Smith (Kaulig-Chevrolet) * 14 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #14: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) 15 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #15: Riley Herbst (Ware-Ford) * 16 / 43 * Herbst teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit J.J. Yeley und Todd Gilliland Foto: John Harrelson / Motorsport Images #16: A.J. Allmendinger (Kaulig-Chevrolet) 17 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #17: Chris Buescher (RFK-Ford) 18 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #19: Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) 19 / 43 NASCAR-Champion 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #20: Christopher Bell (Gibbs-Toyota) 20 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #21: Harrison Burton (Wood-Ford) 21 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #22: Joey Logano (Penske-Ford) 22 / 43 NASCAR-Champion 2018, 2022 und Daytona-500-Sieger 2015 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #23: Bubba Wallace (23XI-Toyota) 23 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #24: William Byron (Hendrick-Chevrolet) 24 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #31: Justin Haley (Kaulig-Chevrolet) 25 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #34: Michael McDowell (Front-Row-Ford) 26 / 43 Daytona-500-Sieger 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #36: Zane Smith (Front-Row-Ford) * 27 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #38: Todd Gilliland (Front-Row-Ford) * 28 / 43 * Gilliland teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Zane Smith Foto: John Harrelson / Motorsport Images #41: Ryan Preece (Stewart/Haas-Ford) 29 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #42: Noah Gragson (Legacy-Chevrolet) 30 / 43 Rookie 2023 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #43: Erik Jones (Legacy-Chevrolet) 31 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #45: Tyler Reddick (23XI-Toyota) 32 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #47: Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) 33 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #48: Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) 34 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #50: Conor Daly (Money-Chevrolet) * 35 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #51: Cody Ware (Ware-Ford) 36 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #54: Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) 37 / 43 Rookie 2023 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #62: Austin Hill (Beard-Chevrolet) * 38 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #67: Travis Pastrana (23XI-Toyota) * 39 / 43 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #77: Ty Dillon (Spire-Chevrolet) 40 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #78: B.J. McLeod (Live-Fast-Chevrolet) * 41 / 43 * McLeod teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Josh Bilicki Foto: John Harrelson / Motorsport Images #84: Jimmie Johnson (Legacy-Chevrolet) * 42 / 43 NASCAR-Champion 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 und Daytona-500-Sieger 2006, 2013 * keine volle Saison Foto: John Harrelson / Motorsport Images #99: Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) 43 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Teilnehmer NASCAR 2023 St. Louis (36 Autos)

36 Autos - all jene mit Charter-Vertrag - sind für den zweiten Auftritt der NASCAR Cup Series im Gateway Motorsports Park gemeldet. Was die Fahrer betrifft, kommt Corey LaJoie im #9 Hendrick-Chevrolet als Ersatz für Chase Elliott zum Einsatz. Diesmal ist keine Verletzung der Grund, sondern die von NASCAR gegen Elliott ausgesprochene Sperre für ein Rennen.

Der normalerweise von LaJoie gefahrene #7 Spire-Chevrolet wird am Wochenende von Carson Hocevar pilotiert. Der 20-Jährige aus dem US-Bundesstaat Michigan ist Stammfahrer in der Truck-Serie. Aufgrund von Elliotts Sperre und LaJoies Einspringen bei Hendrick Motorsports kommt Hocevar nun unverhofft zu seinem Cup-Debüt bei Spire Motorsports.

Hocevar ist aber nicht der einzige, der am Wochenende erstmals ein Next-Gen-Auto pilotiert. Abgesehen vom Debütanten trifft das auch noch auf Gray Gaulding zu. Er fährt den #15 Ware-Ford. Zuletzt bei einem Cup-Rennen am Start war Gaulding in der Saison 2020 auf dem Charlotte-Roval.

Davon abgesehen sind noch zwei weitere Autos im Vergleich zur Vorwoche (Charlotte-Oval) anders besetzt. J.J. Yeley fährt den #51 Ware-Ford, während Todd Gilliland aus eben diesem Auto wieder in seinen angestammten #38 Front-Row-Ford zurückwechselt.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 2 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Carson Hocevar

#8 - Childress-Chevrolet - Kyle Busch - 2 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Corey LaJoie

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 1 Saisonsieg

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney - 1 Saisonsieg

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#15 - Ware-Ford - Gray Gaulding

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr. - 1 Saisonsieg

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell - 1 Saisonsieg

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - 1 Saisonsieg

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 3 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland

#41 - Stewart/Haas-Ford - Ryan Preece

#42 - Legacy-Chevrolet - Noah Gragson *

#43 - Legacy-Chevrolet - Erik Jones

#45 - 23XI-Toyota - Tyler Reddick - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse - 1 Saisonsieg

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

#51 - Ware-Ford - J.J. Yeley

#54 - Gibbs-Toyota - Ty Gibbs *

#77 - Spire-Chevrolet - Ty Dillon

#78 - Live-Fast-Chevrolet - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in St. Louis

2022: Joey Logano

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.