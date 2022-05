Infos NASCAR All-Star-Race 2022: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Am Wochenende geht es für die NASCAR-Piloten mal wieder um die "Kleinigkeit" von einer Million US-Dollar Preisgeld. Soll heißen: Das alljährliche All-Star-Race steht an. Zum insgesamt 38. Mal seit der Premiere (1985) und zum zweiten Mal (nach 2021) auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth geht es "nur" um das Preisgeld und das Prestige, nicht aber um Meisterschaftspunkte.

Teilnahmeberechtigt für das All-Star-Race 2022 (Rennstart in MESZ in der Nacht von Sonntag auf Montag) sind zunächst einmal sämtliche Rennsieger der NASCAR Cup-Saison 2021, alle Rennsieger der bisherigen 13 Saisonrennen 2022, alle bisherigen Sieger des All-Star-Race und alle NASCAR-Champions, die in der laufenden Saison 2022 an allen 13 bisherigen Rennen teilgenommen haben.

Was das letzte dieser vier Kriterien angeht, gibt es auf der Meldeliste allerdings keinen Fahrer, der nicht schon über die drei anderen Kriterien im Feld stehen würde. Es ergibt sich eine vorläufige Teilnehmerliste von 20 Fahrern (Details siehe unten). Diese Liste wird noch um vier weitere Fahrer ergänzt.

Denn wie üblich findet unmittelbar vor dem All-Star-Race noch das Qualifikationsrennen (All-Star-Open) statt. Aus diesem mit 16 Fahrern (Details siehe unten) besetzten Vorlauf ziehen die Sieger der drei Rennsegmente noch ins All-Star-Race ein. Und als allerletzte Möglichkeit, den Einzug zu schaffen, gibt es noch das Fan-Voting (Details siehe unten).

Zum zweiten Mal nach 2021 (Foto) ist der Texas Motor Speedway in Fort Worth die Strecke für das All-Star-Race Foto: Motorsport Images

Das Jahr für Jahr mehr oder weniger stark veränderte Rennformat für das All-Star-Race sieht diesmal vier Segmente (25-25-25-50 Runden) vor, wobei es nach Stage 2 einen Pflichtboxenstopp mit Wechsel aller vier Reifen gibt. Pflichtboxenstopps gibt es übrigens auch schon im Qualifying am Samstag, wobei in der entscheidenden Phase direkte Duelle im Knockout-Format ausgetragen werden.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zum NASCAR All-Star-Race 2022 in der Übersicht:

Daten zum Texas Motor Speedway

Ort: Fort Worth (Texas, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 20 Grad (Turns 1/2), 24 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 1997

NASCAR-Streckenrekord: Kurt Busch in 26,877 Sekunden (200,915 Meilen pro Stunde) in der Saison 2017

Das All-Star-Race gibt es seit 1985 Jahr für Jahr - bislang auf vier Strecken Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR All-Star-Race 2022 (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 21. Mai

18:15 Uhr: Freies Training (35 Minuten)

18:55 Uhr: Qualifying (vier Segmente; Q1: Einzelzeitfahren, Q2-Q4: Duelle mit Boxenstopp)

Sonntag, 22. Mai

16:30 Uhr: All-Star-Open (Qualifikationsrennen über 50 Runden; Start: 16:33 Uhr)

19:00 Uhr: All-Star-Race (125 Runden; Start: 19:13 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR All-Star-Race 2022 (in MESZ)

Montag, 23.. Mai

01:50 Uhr MESZ: All-Star-Race auf Sport1+ (Rennstart: 02:13 Uhr MESZ)



In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

NASCAR 2022: Teams von Chevrolet, Ford, Toyota treten mit Gen7-Autos an: 1 / 43 #1: Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) 2 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #2: Austin Cindric (Penske-Ford) 3 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #3: Austin Dillon (Childress-Chevrolet) 4 / 43 Daytona-500-Sieger 2018 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #4: Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) 5 / 43 NASCAR-Champion 2014 und Daytona-500-Sieger 2007 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #5: Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) 6 / 43 NASCAR-Champion 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #6: Brad Keselowski (RFK-Ford) 7 / 43 NASCAR-Champion 2012 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #7: Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) 8 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #8: Tyler Reddick (Childress-Chevrolet) 9 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #9: Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) 10 / 43 NASCAR-Champion 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #10: Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) 11 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #11: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) 12 / 43 Daytona-500-Sieger 2016, 2019, 2020 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #12: Ryan Blaney (Penske-Ford) 13 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #14: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) 14 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #15: David Ragan (Ware-Ford) * 15 / 43 * David Ragan teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Ryan Preece, Joey Hand und Garrett Smithley Foto: John Harrelson / Motorsport Images #16: Daniel Hemric (Kaulig-Chevrolet) * 16 / 43 * Daniel Hemric teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit A.J. Allmendinger und Noah Gragson Foto: John Harrelson / Motorsport Images #17: Chris Buescher (RFK-Ford) 17 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #18: Kyle Busch (Gibbs-Toyota) 18 / 43 NASCAR-Champion 2015, 2019 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #19: Martin Truex Jr., (Gibbs-Toyota) 19 / 43 NASCAR-Champion 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #20: Christopher Bell (Gibbs-Toyota) 20 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #21: Harrison Burton (Wood-Ford) 21 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #22: Joey Logano (Penske-Ford) 22 / 43 NASCAR-Champion 2018 und Daytona-500-Sieger 2015 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #23: Bubba Wallace (23XI-Toyota) 23 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #24: William Byron (Hendrick-Chevrolet) 24 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #27: Jacques Villeneuve (Hezeberg-Ford) * 25 / 43 Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister 1997, IndyCar-Champion 1995 und Indy-500-Sieger 1995, teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Loris Hezemans Foto: John Harrelson / Motorsport Images #31: Justin Haley (Kaulig-Chevrolet) 26 / 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #34: Michael McDowell (Front-Row-Ford) 27 / 43 Daytona-500-Sieger 2021 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #38: Todd Gilliland (Front-Row-Ford) 28 / 43 Rookie 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #41: Cole Custer (Stewart/Haas-Ford) 29 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #42: Ty Dillon (Petty/GMS-Chevrolet) 30 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #43: Erik Jones (Petty/GMS-Chevrolet) 31 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #44: Greg Biffle (NY-Chevrolet) 32 / 43 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images #45: Kurt Busch (23XI-Toyota) 33 / 43 NASCAR-Champion 2004 und Daytona-500-Sieger 2017 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #47: Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) 34 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #48: Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) 35 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #50: Kaz Grala (Money-Chevrolet) 36 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #51: Cody Ware (Ware-Ford) 37 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #55: J.J. Yeley (MBM-Ford) 38 / 43 Foto: John Harrelson / Motorsport Images #62: Noah Gragson (Beard-Chevrolet) * 39 / 43 * Noah Gragson teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit anderen (TBA) Foto: John Harrelson / Motorsport Images #66: Timmy Hill (MBM-Ford) * 40 / 43 * Timmy Hill teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Boris Said Foto: John Harrelson / Motorsport Images #77: Landon Cassill (Spire-Chevrolet) * 41 / 43 * Landon Cassill teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Josh Bilicki Foto: John Harrelson / Motorsport Images #78: B.J. McLeod (Live-Fast-Ford) * 42 / 43 * B.J. McLeod teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit anderen (TBA) Foto: John Harrelson / Motorsport Images #99: Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) 43 / 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Teilnehmerlisten NASCAR All-Star-Race und NASCAR All-Star-Open 2022

Basierend auf den Kriterien für die Zulassung zum All-Star-Race 2022 sind die elf bisherigen Saisonsieger 2022 plus die davon abweichenden Rennsieger der Saison 2021 plus die davon abweichenden Sieger der bisherigen Ausgaben des All-Star-Race automatisch qualifiziert. Es ergibt sich die vorläufige Teilnehmerliste mit 20 Fahrern. Ehemalige Fahrer, die nur für das All-Star-Race ein Comeback geben würden, tauchen diesmal keine auf.

Zu den 20 Fahrern auf der vorläufigen Teilnehmerliste für das All-Star-Race kommen noch vier Fahrer aus dem 16-köpfigen Teilnehmerfeld für das All-Star-Open hinzu. Drei ziehen über die Stage-Siege aus eben diesem Qualifikationsrennen ein. Der vierte zieht über das Fan-Voting ein, bei dem eine Stimmenabgabe auf der offiziellen NASCAR-Website noch bis Freitag möglich ist.

Vorläufige Teilnehmerliste NASCAR All-Star-Race 2022:

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric *

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick - All-Star-Sieger 2007, 2018

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - All-Star-Sieger 2019, 2021

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott - All-Star-Sieger 2020

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - All-Star-Sieger 2015

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch - All-Star-Sieger 2017

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell

#22 - Penske-Ford - Joey Logano - All-Star-Sieger 2016

#23 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#45 - 23XI-Toyota - Kurt Busch - All-Star-Sieger 2010

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman

TBD - (Stage-1-Sieger des All-Star-Open)

TBD - (Stage-2-Sieger des All-Star-Open)

TBD - (Rennsieger des All-Star-Open)

TBD - (Gewinner des Fan-Votings)

Teilnehmerliste NASCAR All-Star-Open 2022:

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick

#15 - Ware-Ford - Garrett Smithley

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Landon Cassill

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

Vorläufige Top 4 des Fan-Votings:

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez

* Rookie

Historie: Alle Sieger des NASCAR All-Star-Race

(1985 sowie 1987 bis 2019 immer in Charlotte)

2021: Kyle Larson (Fort Worth)

2020: Chase Elliott (Bristol)

2019: Kyle Larson

2018: Kevin Harvick

2017: Kyle Busch

2016: Joey Logano

2015: Denny Hamlin

2014: Jamie McMurray

2013: Jimmie Johnson

2012: Jimmie Johnson

2011: Carl Edwards

2010: Kurt Busch

2009: Tony Stewart

2008: Kasey Kahne

2007: Kevin Harvick

2006: Jimmie Johnson

2005: Mark Martin

2004: Matt Kenseth

2003: Jimmie Johnson

2002: Ryan Newman

2001: Jeff Gordon

2000: Dale Earnhardt Jr.

1999: Terry Labonte

1998: Mark Martin

1997: Jeff Gordon

1996: Michael Waltrip

1995: Jeff Gordon

1994: Geoff Bodine

1993: Dale Earnhardt

1992: Davey Allison

1991: Davey Allison

1990: Dale Earnhardt

1989: Rusty Wallace

1988: Terry Labonte

1987: Dale Earnhardt

1986: Bill Elliott (Atlanta)

1985: Darrell Waltrip

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.