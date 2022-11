Infos NASCAR-Finale 2022 Phoenix: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Am Wochenende fällt auf dem Phoenix Raceway, dem Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Arizona, die Titelentscheidung im NASCAR-Jahr 2022. Das betrifft nicht nur die NASCAR Cup Series als die Topliga, sondern auch die zweite NASCAR-Liga (Xfinity-Serie) und die dritte NASCAR-Liga (Truck-Serie).

In allen drei NASCAR-Ligen treten diejenigen vier Piloten, die sich in den einzelnen Playoff-Stufen durchgesetzt haben, nun im jeweiligen "Championship 4"-Finale punktgleich gegeneinander an. Ausschlaggebend für den Titelgewinn ist einzig und allein das beste Rennergebnis in der jeweiligen Vierergruppe.

Im Truck-Finale am Freitag kämpfen Ty Majeski und Ben Rhodes (beide ThorSport-Toyota) sowie Chandler Smith (Busch-Toyota) und Zane Smith (Front-Row-Ford) um den Titel. Im Xfinity-Finale am Samstag machen Justin Allgaier, Josh Berry, Noah Gragson (alle JR-Chevrolet) und Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) den Titel unter sich aus.

Der Höhepunkt des Phoenix-Wochenendes ist das Cup-Finale am Sonntag. Hier treten Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet; Champion 2020), Joey Logano (Penske-Ford; Champion 2018) sowie die erstmals im Finale stehenden Christopher Bell (Gibbs-Toyota) und Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) gegeneinander an.

Die vier Finalteilnehmer der NASCAR Cup Series 2022 im Detail zeigt unsere Fotostrecke:

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zum NASCAR-Finale 2022 Phoenix in der Übersicht:

Daten zum Phoenix Raceway

Ort: Avondale (Arizona, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,022 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 8 bis 9 Grad (Turns 1/2), 10 bis 11 Grad (Turns 3/4)

Im NASCAR-Kalender seit: 1988

NASCAR-Streckenrekord: Jimmie Johnson in 25,700 Sekunden (143,158 Meilen pro Stunde) in der Saison 2015

Das Championship-Weekend in Phoenix umfasst Cup-, Xfinity- und Truck-Finale Foto: NASCAR Media

Zeitplan NASCAR-Finale 2022 Phoenix (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 8 Stunden)

Freitag, 4. November

17:05 Uhr: Cup-Training (50 Minuten)

19:00 Uhr: Truck-Finale (150 Runden)

Samstag, 5. November

12:30 Uhr: Cup-Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

15:00 Uhr: Xfinity-Finale (200 Runden)

Sonntag, 6. November

13:00 Uhr: Cup-Finale - NASCAR Cup Series Championship (312 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR-Finale 2022 Phoenix (in MEZ)

Sonntag, 6. November

20:00 Uhr MEZ: Cup-Finale auf Motorvision TV

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sender Sport1+ und Motorvision TV die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2022 auf. Übertragen wird live und in voller Länge via Kabel und Satellit.

In den USA werden die Rennen der ersten Hälfte der NASCAR-Saison 2022 vom TV-Sender Fox live und in voller Länge übertragen. Die Rennen der zweiten Saisonhälfte zeigt der TV-Sender NBC ebenfalls live und in voller Länge. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem jeweiligen Hauptsender oder auf dem jeweiligen Spartenkanal (Fox Sports 1 bei Fox, USA Network bei NBC).

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von Sport1+ und Motorvision TV beziehungsweise von Fox und NBC lassen sich die Rennen der NASCAR-Saison 2022 im Livestream auf TrackPass, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NASCAR, verfolgen.

Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR-Saison 2022 steht kostenlos auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Meldeliste NASCAR-Finale 2022 Phoenix (36 Autos)

Beim Saisonfinale beträgt die Größe des Cup-Starterfeldes genau 36 Autos, aber keines darüber hinaus. Fahrerisch gibt es zwei Veränderungen gegenüber der Vorwoche (Martinsville). Der #15 Ware-Ford wird in Phoenix von Garrett Smithley gefahren. Im #48 Hendrick-Chevrolet gibt Stammfahrer Alex Bowman nach fünf Rennen Zwangspause (Gehirnerschütterung) sein Comeback.

Tyler Reddick, der das Martinsville-Rennen am vergangenen Sonntag aufgrund von Unwohlsein vorzeitig aufgegeben hatte, ist für Phoenix im #8 Childress-Chevrolet gemeldet. Es wird sein letztes Rennen in Diensten von Richard Childress Racing. Zur Saison 2023 dockt Reddick bei 23XI Racing an. Das Cockpit des #8 Childress-Chevrolet geht 2023 an Kyle Busch. Für ihn wird es am Sonntag in Phoenix das nach 15 Jahren letzte Rennen in Diensten von Joe Gibbs Racing.

#1 - Trackhouse-Chevrolet - Ross Chastain (P) - 2 Saisonsiege

#2 - Penske-Ford - Austin Cindric * - 1 Saisonsieg

#3 - Childress-Chevrolet - Austin Dillon - 1 Saisonsieg

#4 - Stewart/Haas-Ford - Kevin Harvick - 2 Saisonsiege

#5 - Hendrick-Chevrolet - Kyle Larson - 3 Saisonsiege

#6 - RFK-Ford - Brad Keselowski

#7 - Spire-Chevrolet - Corey LaJoie

#8 - Childress-Chevrolet - Tyler Reddick - 3 Saisonsiege

#9 - Hendrick-Chevrolet - Chase Elliott (P) - 5 Saisonsiege

#10 - Stewart/Haas-Ford - Aric Almirola

#11 - Gibbs-Toyota - Denny Hamlin - 2 Saisonsiege

#12 - Penske-Ford - Ryan Blaney

#14 - Stewart/Haas-Ford - Chase Briscoe - 1 Saisonsieg

#15 - Ware-Ford - Garrett Smithley

#16 - Kaulig-Chevrolet - A.J. Allmendinger

#17 - RFK-Ford - Chris Buescher - 1 Saisonsieg

#18 - Gibbs-Toyota - Kyle Busch - 1 Saisonsieg

#19 - Gibbs-Toyota - Martin Truex Jr.

#20 - Gibbs-Toyota - Christopher Bell (P) - 3 Saisonsiege

#21 - Wood-Ford - Harrison Burton *

#22 - Penske-Ford - Joey Logano (P) - 3 Saisonsiege

#23 - 23XI-Toyota - Ty Gibbs

#24 - Hendrick-Chevrolet - William Byron - 2 Saisonsiege

#31 - Kaulig-Chevrolet - Justin Haley

#34 - Front-Row-Ford - Michael McDowell

#38 - Front-Row-Ford - Todd Gilliland *

#41 - Stewart/Haas-Ford - Cole Custer

#42 - Petty/GMS-Chevrolet - Ty Dillon

#43 - Petty/GMS-Chevrolet - Erik Jones - 1 Saisonsieg

#45 - 23XI-Toyota - Bubba Wallace - 1 Saisonsieg

#47 - JTG-Chevrolet - Ricky Stenhouse

#48 - Hendrick-Chevrolet - Alex Bowman - 1 Saisonsieg

#51 - Ware-Ford - Cody Ware

#77 - Spire-Chevrolet - Landon Cassill

#78 - Live-Fast-Ford - B.J. McLeod

#99 - Trackhouse-Chevrolet - Daniel Suarez - 1 Saisonsieg

* Rookie

(P) Playoff-Teilnehmer

Historie: Alle NASCAR-Rennsieger in Phoenix

2022: Chase Briscoe / ...

2021: Martin Truex Jr. / Kyle Larson

2020: Joey Logano / Chase Elliott

2019: Kyle Busch / Denny Hamlin

2018: Kevin Harvick / Kyle Busch

2017: Ryan Newman / Matt Kenseth

2016: Kevin Harvick / Joey Logano

2015: Kevin Harvick / Dale Earnhardt Jr.

2014: Kevin Harvick / Kevin Harvick

2013: Carl Edwards / Kevin Harvick

2012: Denny Hamlin / Kevin Harvick

2011: Jeff Gordon / Kasey Kahne

2010: Ryan Newman / Carl Edwards

2009: Mark Martin / Jimmie Johnson

2008: Jimmie Johnson / Jimmie Johnson

2007: Jeff Gordon / Jimmie Johnson

2006: Kevin Harvick / Kevin Harvick

2005: Kurt Busch / Kyle Busch

2004: Dale Earnhardt Jr.

2003: Dale Earnhardt Jr.

2002: Matt Kenseth

2001: Jeff Burton

2000: Jeff Burton

1999: Tony Stewart

1998: Rusty Wallace

1997: Dale Jarrett

1996: Bobby Hamilton

1995: Ricky Rudd

1994: Terry Labonte

1993: Mark Martin

1992: Davey Allison

1991: Davey Allison

1990: Dale Earnhardt

1989: Bill Elliott

1988: Alan Kulwicki

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.