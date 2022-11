Jimmie Johnson: NASCAR-Rückkehr als Teilhaber und Fahrer bei Petty GMS

Audio-Player laden

Jimmie Johnson kehrt in die NASCAR-Cup-Serie zurück - und das in doppelter Rolle. Der siebenmalige Champion wird zum einen Teilhaber des Rennstalls Petty GMS. Zum anderen wird Johnson in der Saison 2023 auch einzelne Rennen für das Team bestreiten, darunter gleich zum Saisonauftakt das Daytona 500. Das gab Petty GMS am Freitag bekannt.

"Es ist toll, wieder in der NASCAR zu sein", sagt Johnson, der Ende 2020 sein bisher letztes NASCAR-Rennen bestritten hatte und in den vergangenen beiden Jahren für Ganassi in der IndyCar-Serie gefahren war.

Als die IndyCar-Saison endete, habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu sehen, wie es weitergeht. Maury [Gallagher, Teameigentümer] und ich haben uns zusammengetan, diese Gelegenheit hat sich ergeben und sie passt perfekt zu mir."

Nach Gesprächen mit den Teamverantwortlichen wurde Johnson laut eigener Aussage klar, "dass ich sowohl aus geschäftlicher Sicht als auch auf der Wettbewerbsseite in dieses Projekt involviert sein wollte. Wenn ich mich auf so etwas einlasse, möchte ich etwas bewirken und am Ende etwas Greifbares vorweisen können. Diese Chance bei Petty GMS ist also all das und noch viel mehr."

Jimmie Johnson: Alle 83 Siege seiner NASCAR-Karriere: 1 / 84 Foto: NASCAR Media #1: Fontana 2002 * 2 / 84 * 1. Sieg (im Alter von 26 Jahren als Rookie beim 13. Rennen) Foto: LAT Images #2: Dover I 2002 3 / 84 #3: Dover II 2002 4 / 84 Foto: LAT Images #4: Charlotte I 2003 * 5 / 84 * 1. Coca-Cola-600-Sieg Foto: LAT Images #5: Loudon I 2003 6 / 84 #6: Loudon II 2003 7 / 84 Foto: LAT Images #7: Darlington I 2004 8 / 84 #8: Charlotte I 2004 * 9 / 84 * 2. Coca-Cola-600-Sieg Foto: LAT Images #9: Pocono I 2004 10 / 84 Foto: LAT Images #10: Pocono II 2004 11 / 84 Foto: LAT Images #11: Charlotte II 2004 12 / 84 #12: Martinsville II 2004 * 13 / 84 * am Tag des Hendrick-Flugzeugabsturzes mit 10 Toten #13: Atlanta II 2004 14 / 84 #14: Darlington II 2004 * 15 / 84 * 1. Southern-500-Sieg Foto: LAT Images #15: Las Vegas 2005 16 / 84 #16: Charlotte I 2005 * 17 / 84 * 3. Coca-Cola-600-Sieg Foto: LAT Images #17: Dover II 2005 18 / 84 Foto: LAT Images #18: Charlotte II 2005 19 / 84 Foto: LAT Images #19: Daytona I 2006 * 20 / 84 * 1. Daytona-500-Sieg und einer von 2 Siegen ohne Chad Knaus (Ersatz-Crewchief Darian Grubb im Bild rechts neben Johnson) Foto: LAT Images #20: Las Vegas 2006 * 21 / 84 * 2. Sieg ohne Chad Knaus #21: Talladega I 2006 22 / 84 Foto: LAT Images #22: Indianapolis 2006 * 23 / 84 * 1. Brickyard-400-Sieg #23: Martinsville II 2006 * 24 / 84 * Titel 2006 (1. Titel) mit P9 beim Finale (Homestead) gegen Matt Kenseth errungen #24: Las Vegas 2007 25 / 84 Foto: LAT Images #25: Atlanta I 2007 26 / 84 Foto: LAT Images #26: Martinsville I 2007 27 / 84 #27: Richmond I 2007 28 / 84 Foto: LAT Images #28: Fontana II 2007 29 / 84 #29: Richmond II 2007 30 / 84 Foto: LAT Images #30: Martinsville II 2007 31 / 84 #31: Atlanta II 2007 32 / 84 #32: Fort Worth II 2007 33 / 84 Foto: LAT Images #33: Phoenix II 2007 * 34 / 84 * Titel 2007 (2. Titel) mit P7 beim Finale (Homestead) gegen Jeff Gordon errungen Foto: LAT Images #34: Phoenix I 2008 35 / 84 Foto: LAT Images #35: Indianapolis 2008 * 36 / 84 * 2. Brickyard-400-Sieg #36: Fontana II 2008 37 / 84 #37: Richmond II 2008 38 / 84 Foto: LAT Images #38: Kansas City 2008 39 / 84 Foto: LAT Images #39: Martinsville II 2008 40 / 84 #40: Phoenix II 2008 * 41 / 84 * Titel 2008 (3. Titel) mit P15 beim Finale (Homestead) gegen Carl Edwards errungen #41: Martinsville I 2009 42 / 84 #42: Dover I 2009 43 / 84 Foto: LAT Images #43: Indianapolis 2009 * 44 / 84 * 3. Brickyard-400-Sieg Foto: LAT Images #44: Dover II 2009 45 / 84 Foto: LAT Images #45: Fontana II 2009 46 / 84 Foto: LAT Images #46: Charlotte II 2009 47 / 84 Foto: LAT Images #47: Phoenix II 2009 * 48 / 84 * Titel 2009 (4. Titel) mit P5 beim Finale (Homestead) gegen Mark Martin errungen Foto: LAT Images #48: Fontana I 2010 49 / 84 #49: Las Vegas 2010 50 / 84 Foto: LAT Images #50: Bristol I 2010 * 51 / 84 * 50. Sieg (im Alter von 34 Jahren beim 296. Rennen) #51: Sonoma 2010 * 52 / 84 * 1. und einziger Rundkurs-Sieg #52: Loudon I 2010 53 / 84 Foto: LAT Images #53: Dover II 2010 * 54 / 84 * Titel 2010 (5. Titel) mit P2 beim Finale (Homestead) gegen Denny Hamlin und Kevin Harvick errungen Foto: LAT Images #54: Talladega I 2011 * 55 / 84 * 0,002 Sekunden vor Clint Bowyer #55: Kansas City 2011 56 / 84 Foto: LAT Images #56: Darlington I 2012 * 57 / 84 * 2. Southern-500-Sieg und der 200. Sieg in der Geschichte von Hendrick Motorsports in der höchsten NASCAR-Liga Foto: LAT Images #57: Dover I 2012 58 / 84 Foto: LAT Images #58: Indianapolis 2012 * 59 / 84 * 4. Brickyard-400-Sieg Foto: LAT Images #59: Martinsville II 2012 60 / 84 #60: Fort Worth II 2012 61 / 84 Foto: LAT Images #61: Daytona I 2013 * 62 / 84 * 2. Daytona-500-Sieg Foto: LAT Images #62: Martinsville I 2013 63 / 84 #63: Pocono I 2013 64 / 84 Foto: LAT Images #64: Daytona II 2013 65 / 84 #65: Dover II 2013 66 / 84 #66: Fort Worth II 2013 * 67 / 84 * Titel 2013 (6. Titel) mit P9 beim Finale (Homestead) gegen Matt Kenseth und Kevin Harvick errungen Foto: LAT Images #67: Charlotte I 2014 * 68 / 84 * 4. Coca-Cola-600-Sieg #68: Dover I 2014 69 / 84 #69: Brooklyn I 2014 70 / 84 Foto: LAT Images #70: Fort Worth II 2014 71 / 84 #71: Atlanta 2015 72 / 84 #72: Fort Worth I 2015 73 / 84 Foto: LAT Images #73: Kansas City I 2015 74 / 84 Foto: LAT Images #74: Dover I 2015 75 / 84 Foto: LAT Images #75: Fort Worth II 2015 76 / 84 Foto: LAT Images #76: Atlanta 2016 77 / 84 #77: Fontana 2016 78 / 84 Foto: LAT Images #78: Charlotte II 2016 79 / 84 #79: Martinsville II 2016 80 / 84 #80: Homestead 2016 * 81 / 84 * Titel 2016 (7. Titel) mit diesem Sieg im Finale "Championship 4" gegen Joey Logano, Kyle Busch und Carl Edwards errungen #81: Fort Worth I 2017 82 / 84 #82: Bristol I 2017 83 / 84 #83: Dover I 2017 * 84 / 84 * letzter Sieg (im Alter von 41 Jahren beim 556. Rennen) Foto: LAT Images

Johnson, der bei 686 Starts im NASCAR-Cup (alle für Hendrick Motorsports) neben sieben Titeln auch 83 Rennen gewann, wird 2023 neben Erik Jones und Noah Gargson bei ausgewählten Rennen ein drittes Auto des Teams steuern. Mit welcher Startnummer Johnson fahren und welche Rennen er nach dem Daytona 500 bestreiten wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.

"Ich habe das Glück, dass ich in meinem Leben unglaubliche Mentoren hatte, und ich habe immer versucht, das weiterzugeben", sagt Johnson. "Meine Erfahrung und meine Energie werden für ein Team mit jungen Fahrern wie Erik und Noah einen Mehrwert darstellen - ich habe das Gefühl, dass ich sowohl auf als auch neben der Strecke eine gute Ressource sein kann."

"Was für eine aufregende Zeit für Petty GMS", sagt "King" Richard Petty. "In diesem Jahr haben wir gemeinsam mit Maury so viel erreicht, und die Verpflichtung von Jimmie wird uns nur noch mehr helfen zu wachsen. Jimmie - ein weiterer siebenfacher Champion - als Teil des Teams zu haben, und seine Fähigkeiten sowohl auf der Strecke als auch abseits davon werden für Petty GMS etwas Besonderes sein."

