Kevin Harvick macht NASCAR-Saison 2023 zu seiner Abschiedstour

Kevin Harvicks NASCAR-Vertrag bei Stewart-Haas Racing läuft zum Ende der bevorstehenden Saison 2023 aus. Einen neuen wird der Champion von 2014 nicht unterschreiben. Denn wie Harvick am Donnerstag in einem auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Video verkündet, wird die NASCAR Cup-Saison 2023 seine letzte als Fahrer.

"Die NASCAR-Topliga war während der 20 zurückliegenden Jahre meine Heimat. Ich habe viel gesehen, viel getan und ich bin dankbar für die Gelegenheit", so Harvick und weiter: "Für eine neue Saison bin ich immer bereit. Es warten neue Herausforderungen und du wirst gezwungen, neue Wege zu finden, um die Konkurrenz zu besiegen. Aber wenn im November beim Saisonfinale in Phoenix die karierte Flagge geschwenkt wird, wird das auch mein letztes Rennen als Fahrer in der NASCAR Cup Series sein."

"Es ist Zeit aufzuhören, um alles das zu genießen, was wir als Rennteam erreicht haben und denen zu danken, die diese Reise möglich gemacht haben. Das Unglaubliche wurde glaubhaft gemacht, weil es von so vielen Seiten Unterstützung gegeben hat", bedankt sich Harvick nicht nur bei seinem aktuellen Arbeitgeber Stewart-Haas Racing, sondern auch seinem vorherigen Richard Childress Racing.

"Jetzt wartet ein neues Kapitel auf mich, in dem meine Rollen als Vater und Ehemann der eines Fahrers übergeordnet sein werden. Dieses Kapitel liegt derzeit aber noch ein Jahr in der Zukunft. Bis dahin gibt es noch mehr zu schreiben, nicht auf Papier, sondern auf Asphalt und vielleicht sogar auf Dirt", so der NASCAR-Champion von 2014 vor seiner letzten Saison im #4 Stewart/Haas-Ford.

"Mein Kampfgeist ist immer noch da", versichert Harvick, während er sich eine Bierdose seines Hauptsponsors Busch Light aufmacht und sein Video mit den Worten "Darauf, dass die letzte Saison die beste Saison wird" schließt.

Was Harvicks Zukunft nach seinem Rücktritt als Fahrer betrifft, ist laut Informationen von 'Motorsport.com' bereits alles geklärt. Zur NASCAR-Saison 2024 wird er sich dem TV-Sender Fox anschließend, um die Rennen gemeinsam mit seinem ehemaligen Teamkollegen Clint Bowyer und mit Mike Joy zu kommentieren.

Damit tritt Harvick nicht nur in die Fußstapfen von Bowyer, sondern unter anderem auch von Jeff Gordon, der diesen Schritt zur Saison 2016 gegangen war und bis Ende 2021 als TV-Kommentator für Fox tätig war, bevor er zum Vizepräsidenten von Hendrick Motorsports ernannt wurde.

Harvicks Karriere in der höchsten NASCAR-Liga liest sich schon vor seiner letzten Saison beeindruckend. Neben dem Titelgewinn in der Saison 2014 (der ersten mit dem Playoff-Format mit mehrstufiger Eliminierung) hat er es bislang auf 60 Rennsiege gebracht. Damit rangiert der Kalifornier in der Bestenliste an zehnter Stelle und liegt derzeit gleichauf mit Kyle Busch.

Die Fahrer mit den meisten Siegen in der NASCAR Cup Series seit 1949: 1 / 54 Foto: NASCAR Media 1. Richard Petty: 200 Siege 2 / 54 erster Sieg: Charlotte Fairgrounds 1960 - letzter Sieg: Daytona 1984 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images 2. David Pearson: 105 Siege 3 / 54 erster Sieg: Charlotte 1961 - letzter Sieg: Darlington 1980 Foto: NASCAR Media 3. Jeff Gordon: 93 Siege 4 / 54 erster Sieg: Charlotte 1994 - letzter Sieg: Martinsville 2015 Foto: NASCAR Media 4. Bobby Allison: 84 Siege 5 / 54 erster Sieg: Oxford 1966 - letzter Sieg: Daytona 1988 Foto: Alexander Trienitz 5. Darrell Waltrip: 84 Siege 6 / 54 erster Sieg: Nashville 1975 - letzter Sieg: Darlington 1992 Foto: Getty Images 6. Cale Yarborough: 83 Siege 7 / 54 erster Sieg: Valdosta 1965 - letzter Sieg: Charlotte 1985 Foto: Eric Gilbert 7. Jimmie Johnson (aktiv): 83 Siege 8 / 54 erster Sieg: Fontana 2002 - letzter Sieg: Dover 2017 Foto: LAT Images 8. Dale Earnhardt: 76 Siege 9 / 54 erster Sieg: Bristol 1979 - letzter Sieg: Talladega 2000 Foto: James Spires 9. Kyle Busch (aktiv): 60 Siege 10 / 54 erster Sieg: Fontana 2005 - letzter Sieg: Bristol (Dirt-Track) 2022 Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images 10. Kevin Harvick (aktiv): 60 Siege 11 / 54 erster Sieg: Atlanta 2001 - letzter Sieg: Richmond 2022 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images 11. Rusty Wallace: 55 Siege 12 / 54 erster Sieg: Bristol 1986 - letzter Sieg: Martinsville 2004 Foto: Eric Gilbert 12. Lee Petty: 54 Siege 13 / 54 erster Sieg: Pittsburgh 1949 - letzter Sieg: Jacksonville 1961 Foto: RacingOne/Getty Images 13. Junior Johnson: 50 Siege 14 / 54 erster Sieg: Hickory 1955 - letzter Sieg: North Wilkesboro 1965 Foto: Eric Gilbert 14. Ned Jarrett: 50 Siege 15 / 54 erster Sieg: Myrtle Beach 1959 - letzter Sieg: Moyock 1965 Foto: NASCAR Media 15. Tony Stewart: 49 Siege 16 / 54 erster Sieg: Richmond 1999 - letzter Sieg: Sonoma 2016 Foto: Getty Images 16. Herb Thomas: 48 Siege 17 / 54 erster Sieg: Martinsville 1950 - letzter Sieg: Merced 1956 Foto: NASCAR Media 17. Denny Hamlin (aktiv): 48 Siege 18 / 54 erster Sieg: Pocono 2006 - letzter Sieg: Charlotte 2022 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images 18. Buck Baker: 46 Siege 19 / 54 erster Sieg: Cayce 1952 - letzter Sieg: Darlington 1964 Foto: NASCAR Media 19. Bill Elliott: 44 Siege 20 / 54 erster Sieg: Riverside 1983 - letzter Sieg: Rockingham 2003 Foto: NASCAR Media 20. Mark Martin: 40 Siege 21 / 54 erster Sieg: Rockingham 1989 - letzter Sieg: Loudon 2009 Foto: Action Sports Photography 21. Tim Flock: 39 Siege 22 / 54 erster Sieg: Charlotte 1950 - letzter Sieg: Elkhart Lake 1956 Foto: NASCAR Media 22. Matt Kenseth: 39 Siege 23 / 54 erster Sieg: Charlotte 2000 - letzter Sieg: Phoenix 2017 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images 23. Bobby Isaac: 37 Siege 24 / 54 erster Sieg: Daytona 1964 - letzter Sieg: Rockingham 1972 Foto: NASCAR Media 24. Brad Keselowski (aktiv): 35 Siege 25 / 54 erster Sieg: Talladega 2009 - letzter Sieg: Talladega 2021 Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images 25. Kurt Busch (aktiv): 34 Siege 26 / 54 erster Sieg: Bristol 2002 - letzter Sieg: Kansas City 2022 Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images 26. Fireball Roberts: 33 Siege 27 / 54 erster Sieg: Hillsborough 1950 - letzter Sieg: Augusta 1964 Foto: NASCAR Media 27. Dale Jarrett: 32 Siege 28 / 54 erster Sieg: Brooklyn 1991 - letzter Sieg: Talladega 2005 Foto: Christopher Sink - Cakewalk Photo 28. Martin Truex Jr. (aktiv): 31 Siege 29 / 54 erster Sieg: Dover 2007 - letzter Sieg: Richmond 2021 Foto: Logan Whitton / Motorsport Images 29. Joey Logano (aktiv): 31 Siege 30 / 54 erster Sieg: Loudon 2009 - letzter Sieg: Phoenix 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 30. Rex White: 28 Siege 31 / 54 erster Sieg: Fayetteville 1958 - letzter Sieg: Atlanta 1962 Foto: GM Racing Greg Biffle (aktiv): 19 Siege 32 / 54 erster Sieg: Daytona 2003 - letzter Sieg: Brooklyn 2013 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Kyle Larson (aktiv): 19 Siege 33 / 54 erster Sieg: Brooklyn 2016 - letzter Sieg: Homestead 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Chase Elliott (aktiv): 18 Siege 34 / 54 erster Sieg: Watkins Glen 2018 - letzter Sieg: Talladega 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Ryan Blaney (aktiv): 7 Siege 35 / 54 erster Sieg: Pocono 2017 - letzter Sieg: Daytona 2021 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Alex Bowman (aktiv): 7 Siege 36 / 54 erster Sieg: Chicago 2019 - letzter Sieg: Las Vegas 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images William Byron (aktiv): 4 Siege 37 / 54 erster Sieg: Daytona 2020 - letzter Sieg: Martinsville 2022 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Austin Dillon (aktiv): 4 Siege 38 / 54 erster Sieg: Charlotte 2017 - letzter Sieg: Daytona 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images Christopher Bell (aktiv): 4 Siege 39 / 54 erster Sieg: Daytona (Rundkurs) 2021 - letzter Sieg: Martinsville 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images Aric Almirola (aktiv): 3 Siege 40 / 54 erster Sieg: Daytona 2014 - letzter Sieg: Loudon 2021 Foto: Logan Whitton / Motorsport Images Erik Jones (aktiv): 3 Siege 41 / 54 erster Sieg: Daytona 2018 - letzter Sieg: Darlington 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Tyler Reddick (aktiv): 3 Siege 42 / 54 erster Sieg: Elkhart Lake 2022 - letzter Sieg: Fort Worth 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images David Ragan (aktiv): 2 Siege 43 / 54 erster Sieg: Daytona 2011 - letzter Sieg: Talladega 2013 Foto: Action Sports Photography Ricky Stenhouse (aktiv): 2 Siege 44 / 54 erster Sieg: Talladega 2017 - letzter Sieg: Daytona 2017 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images A.J. Allmendinger (aktiv): 2 Siege 45 / 54 erster Sieg: Watkins Glen 2014 - letzter Sieg: Indianapolis 2021 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Ross Chastain (aktiv): 2 Siege 46 / 54 erster Sieg: Austin 2022 - letzter Sieg: Talladega 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images Bubba Wallace (aktiv): 2 Siege 47 / 54 erster Sieg: Talladega 2021 - letzer Sieg: Kansas City 2022 Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images Chris Buescher (aktiv): 2 Siege 48 / 54 erster Sieg: Pocono 2016 - letzter Sieg: Bristol 2022 Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Justin Haley (aktiv): 1 Sieg 49 / 54 erster Sieg: Daytona 2019 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Cole Custer (aktiv): 1 Sieg 50 / 54 erster Sieg: Sparta 2020 Foto: NASCAR Media Michael McDowell (aktiv): 1 Sieg 51 / 54 erster Sieg: Daytona 2021 Foto: Harold Hinson / NKP / Motorsport Images Austin Cindric (aktiv): 1 Sieg 52 / 54 erster Sieg: Daytona 2022 Chase Briscoe (aktiv): 1 Sieg 53 / 54 erster Sieg: Phoenix 2022 Foto: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez (aktiv): 1 Sieg 54 / 54 erster Sieg: Sonoma 2022 Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

Bemerkenswert: 32 von Harvicks 60 Cup-Siegen sind ihm erst nach seinem Titelgewinn von 2014 gelungen. Damals war er bereits 38 Jahre alt. Inzwischen ist er 47, aber noch immer für Siege gut, wie er in der zurückliegenden Saison 2022 mit zwei Triumphen bewiesen hat.

In die Playoffs hat es Harvick seit NASCARs erster Playoff-Saison (2004) insgesamt 16 Mal geschafft. Fünfmal trat er im vierköpfigen Finale an, dessen erste Auflage in der Saison 2014 er für sich entschieden hat.

Harvicks größter sportlicher Erfolg: NASCAR-Titel 2014, hier beim Feiern mit Ehefrau Delana und Sohn Keelan Foto: NASCAR

Und: Harvick ist neben Dale Earnhardt, Jeff Gordon und Jimmie Johnson einer von nur vier Fahrern, die im Verlauf ihrer NASCAR-Karriere sowohl das Daytona 500, das Coca-Cola 600 in Charlotte, das Brickyard 400 in Indianapolis und das Southern 500 in Darlington gewonnen haben. Es handelt sich dabei um die vier sogenannten Crown-Jewel-Races im NASCAR-Kalender.

Bevor Harvick zur Saison 2014 bei Stewart/Haas andockte, fuhr er 13 Jahre lang für das Team von Richard Childress. Dort brachte er es im Zeitraum von 2001 bis 2013 auf 23 Siege. In besonderer Erinnerung geblieben ist sein erster. Der gelang ihm im März 2001 in Atlanta bei seinem gerade mal dritten Rennen.

Harvick war damals buchstäblich in kalte Wasser geworfen worden, weil er von Richard Childress zum Nachfolger für den tödlich verunglückten Dale Earnhardt ernannt wurde. Das in ihn gesetzte Vertrauen hat Harvick seither mehr als zurückgezahlt.

Den #4 Stewart/Haas-Ford fährt Harvick 2023 zum letzten Mal, dann steigt er aus Foto: NASCAR Media

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.