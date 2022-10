Kurt Busch: 2023 keine volle Saison mehr im NASCAR Cup

Audio-Player laden

Kurt Busch wird 2022 keine Rennen mehr fahren und auch 2023 nicht mehr die komplette Saison im NASCAR Cup bestreiten. Das gab der 44-Jährige am Samstag im Rahmen des Rennwochenendes auf dem Las Vergas Motor Speedway bekannt.

Der teilweise Rückzug von Busch macht den Weg frei für einen vorzeitigen Wechsel von Tyler Reddick zu 23XI Racing. Wie das Team erklärte, sei man sich darüber mit Reddicks bisherigen Rennstall Childress Racing einig geworden. Reddick wird in der nächsten Saison den Toyota mit der Startnummer 45 fahren, der bisher von Busch pilotiert wurde.

Seine Entscheidung begründete Busch auch mit den Folgen der Gehirnerschütterung, die er am 23. Juli bei einem Unfall während des Qualifyings auf dem Pocono Raceway erlitten hatte. Busch ist seitdem kein Rennen mehr gefahren und leidet immer noch unter den Folgen der Verletzung.

Bis heute nach Gehirnerschütterung keine Rennfreigabe erhalten

"Ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent und habe immer noch keine Rennfreigabe", sagt Busch. Aus diesem Grund habe er sich entschieden, seine Vollzeit-Karriere zu beenden. "Es geht mehr darum, selbstlos zu sein und zu respektieren, was in dieser Branche passieren muss."

"Ich werde wieder 100 Prozent geben, das verspreche ich", so der 44-Jährige weiter. "Und wenn ich wieder für fit erklärt werde, wird man mich bei ausgewählten Rennen sehen", hält sich Busch Starts in einem dritten Toyota von 23XI Racing offen.

Der von NBA-Superstar Michael Jordan und Denny Hamlin gegründete Rennstall bedankte sich in einer Mitteilung für Buschs Beitrag zum Aufbau des neuen Teams. "Von dem Tag an, als Kurt Busch zu unserem Team stieß, wussten wir, dass er unsere Organisation in vielerlei Hinsicht aufwerten würde", heißt es dort.

34 Siege in 23 Jahren, 2004 Meister

"Angefangen damit, dass er 23XI mit seinem souveränen Sieg auf dem Kansas Speedway zum ersten Mal in die Playoffs gebracht hat, bis hin zu den zahlreichen Stunden, die er abseits der Rennstrecke verbracht hat, um unser Programm weiter auszubauen - Kurt hat uns besser gemacht."

"Diese Saison hat mit seiner Verletzung eine unerwartete Wendung genommen. Trotz der unglücklichen Umstände hat Kurt nicht aufgehört, ein echter Profi und ein zuverlässiger Teamkollege zu sein. Wir unterstützen Kurts Entscheidung, sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren, voll und ganz und sind dankbar für seine Führung", so 23XI weiter.

Busch hatte im Jahr 2000 im NASCAR Cup debütiert und hat bis heute 776 Rennen in der Top-Klasse gefahren. Dabei gelangen ihm 34 Siege, 339 Top-10-Resultate (eine Quote von 43,69 Prozent) und 28 Polepositions.

Sein größter Erfolg war in der Saison 2004 die Titelgewinn im NASCAR Cup, den er sich nach einem packenden Dreikampf gegen Jimmie Johnson und Jeff Gordon in einem dramatischen Finalrennen in Homestead sicherte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.