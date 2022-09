Motorsport Games & Frankie Zombie: Kunst und Philanthropie

Audio-Player laden

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Herausgeber und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, gibt eine Partnerschaft mit dem zeitgenössischen Künstler Frankie Zombie bekannt.

Die Partnerschaft, die in Zusammenarbeit mit dem NASCAR-Team Live Fast Motorsports zustande kommt, sieht eine Reihe von Wohltätigkeitsaktivitäten und zudem ein spezielles Paint-Scheme für den in der NASCAR Cup Series eingesetzten Ford Mustang mit der Startnummer 78 vor.

Das von Frankie Zombie entworfene Sonderdesign wird von B.J. McLeod während des Dixie Vodka 400 am 23. Oktober auf dem Homestead-Miami Speedway präsentiert und gefahren. Schon bevor die Fans McLeods Rennen in diesen Farben verfolgen können, können sie das Paint-Scheme für NASCAR 21 Ignition in der Victory Edition, dem 2022er Throwback Pack DLC, des Season Pass 2 und dem Season Pass Complete für Xbox, PlayStation und PC über den Steam-Store herunterladen.

Spieler, die die NASCAR 21 Ignition Victory Edition, den Season Pass 2 oder den Season Pass Complete kaufen, erhalten am 6. Oktober Zugriff auf das individuell gestaltete Design - also Wochen, bevor das Auto in diesem Design im realen Leben auf die Rennstrecke geht.

Zusätzlich zum Sonderdesign des Live-Fast-Ford für das Rennen in Homestead wird Zombie an den Rennwochenenden des Bank of America Roval 400 auf dem Charlotte Motor Speedway (8./9. Oktober) und auch am bereits erwähnten Rennwochenende des Dixie Vodka 400 auf dem Homestead-Miami Speedway (22./23. Oktober) bei einer Reihe von Live-Painting-Events auftreten.

Bei diesen Evens werden zwei zusätzliche Motorhauben mit von Zombie gestalteten Paint-Schemes für wohltätige Zwecke verlost. Der Erlös geht an die Speedway Children's Charity und die NASCAR Foundation, eine führende Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Verbesserung des Lebens von Kindern einsetzt, die es in den NASCAR-Gemeinden am nötigsten haben. Möglich gemacht wird das durch den Speediatrics Children's Fund und den Betty Jane France Humanitarian Award.

Frankie Zombie Foto: Motorsport Games

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Frankie Zombie zu beginnen, da sie unsere philanthropischen Bemühungen vorantreibt, der Kunstgemeinde Respekt zollt und zudem unserer Community eine neue Möglichkeit bietet, mit dem Sport zu interagieren", sagt Jay Pennell, Brand Manager NASCAR bei Motorsport Games.

"Für Motorsport Games hat es stets Priorität, neue Wege zu beschreiten, um unser Angebot und unsere Events zu erweitern", so Pennell und weiter: "Wir glauben, dass Frankie die perfekte Person ist, um Fans durch Crossover-Appeal zusammenzubringen. Frankie ist ein einzigartiger Künstler und wir hoffen, dass diese bevorstehende Initiative nicht nur eine neue Community im Ökosystem von Motorsport Games willkommen heißen wird, sondern auch unseren bereits bestehenden Fans noch mehr einzigartige und kreative Elemente bieten wird".

Frankie Zombie merkt dazu an: "Die Umwandlung eines NASCAR-Rennwagens in ein Kunstwerk ist nichts, was man alle Tage sieht oder erwartet. Als lebenslanger Rennsportfan kann ich es kaum erwarten, das Design im Verlauf von 400 Rennmeilen zu sehen."

"Ich freue mich, mit Motorsport Games und Live Fast Motorsports zusammenzuarbeiten, um diese Designs für die Fans zum Leben zu erwecken, ihnen dabei zu helfen, ein neues Verständnis für Kunst zu entwickeln und umgekehrt. Ich ermutige jeden, zu den Live-Painting-Events zu kommen, um Teil einer großartigen Initiative für wohltätige Zwecke zu sein", so Zombie.

Um über News zu Motorsport Games auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie Motorsport Games direkt und auf den Social-Media-Kanälen Twitter, Instagram und Facebook.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.