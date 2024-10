Nach 19.437 Tagen: Bobby Allison bekommt NASCAR-Sieg zugesprochen

Skurrile Entscheidung in der NASCAR: Bobby Allison wurde 19.437 Tage oder 53 Jahre nach dem Rennen im Bowman Gray Stadium der Sieg zugesprochen und kommt damit auf 85 Cup-Siege. Ein halbes Jahrhundert lang wurde über das umstrittene Rennen in North Carolina diskutiert, doch der Grund für die späte Entscheidung war eine Regelfrage und nicht eine Kontroverse im Rennen.

1971 stieg der Tabakkonzern Winston als Namenssponsor in die Serie ein, weshalb die heutige Cup-Serie damals NASCAR Winston Cup Series hieß. Zuvor hieß die Königsklasse NASCAR Grand National Series. In den 1970er Jahren zogen sich die Hersteller reihenweise aus der NASCAR zurück oder reduzierten ihre Programme, die Last lag nun bei den Privatteams. Außerdem mussten hier und da die Starterfelder aufgefüllt werden.

Deshalb wurden für sechs Rennen der Cup-Saison 1971 - darunter auch im Bowman Gray Stadium - die kleineren Autos der NASCAR Grand American Series zugelassen. Allison fuhr einen solchen kleineren 1970er Ford Mustang und schlug damit die Cup-Fahrer. Er führte 138 von 200 Runden und kam vor Richard "The King" Petty ins Ziel. Er fuhr in die Victory-Lane und ließ sich feiern, aber sein Sieg kam nie in die Geschichtsbücher.

Da Allison ein Auto der kleineren Klasse fuhr, wurde kein Fahrer zum Sieger des Cup-Rennens gekürt, denn genau genommen gab es damals keinen Cup-Sieger, da es keine Regeln für zwei Klassen auf einer Strecke gab: Allison gewann das Grand-National-Rennen, Petty wurde nur Zweiter. Damit war Allison offiziell kein Cup-Sieger.

Seitdem hat Allison immer wieder gegen diese Entscheidung geschossen. Seit dem Ende seiner Karriere spricht er von 85 Cup-Rennen, die er gewonnen habe und nicht nur von 84, wie es offiziell geschrieben stand - bis heute. Immerhin geht es in der ewigen Bestenliste um Platz vier: Lange Zeit lag Allison gemeinsam mit Darrell Waltrip auf Rang vier, nun ist der heute 86-Jährige alleiniger Vierter.

1. Richard Petty: 200 Siege - erster Sieg: Charlotte Fairgrounds 1960 - letzter Sieg: Daytona 1984 2. David Pearson: 105 Siege - erster Sieg: Charlotte 1961 - letzter Sieg: Darlington 1980 3. Jeff Gordon: 93 Siege - erster Sieg: Charlotte 1994 - letzter Sieg: Martinsville 2015 4. Bobby Allison: 85 Siege - erster Sieg: Oxford 1966 - letzter Sieg: Daytona 1988 5. Darrell Waltrip: 84 Siege - erster Sieg: Nashville 1975 - letzter Sieg: Darlington 1992 6. Cale Yarborough: 83 Siege - erster Sieg: Valdosta 1965 - letzter Sieg: Charlotte 1985 7. Jimmie Johnson (aktiv): 83 Siege - erster Sieg: Fontana 2002 - letzter Sieg: Dover 2017 8. Dale Earnhardt: 76 Siege - erster Sieg: Bristol 1979 - letzter Sieg: Talladega 2000 9. Kyle Busch (aktiv): 63 Siege - erster Sieg: Fontana 2005 - letzter Sieg: St. Louis 2023 10. Kevin Harvick: 60 Siege - erster Sieg: Atlanta 2001 - letzter Sieg: Richmond 2022 11. Rusty Wallace: 55 Siege - erster Sieg: Bristol 1986 - letzter Sieg: Martinsville 2004 12. Lee Petty: 54 Siege - erster Sieg: Pittsburgh 1949 - letzter Sieg: Jacksonville 1961 13. Denny Hamlin (aktiv): 54 Siege - erster Sieg: Pocono 2006 - letzter Sieg: Dover 2024 14. Junior Johnson: 50 Siege - erster Sieg: Hickory 1955 - letzter Sieg: North Wilkesboro 1965 15. Ned Jarrett: 50 Siege - erster Sieg: Myrtle Beach 1959 - letzter Sieg: Moyock 1965 16. Tony Stewart: 49 Siege - erster Sieg: Richmond 1999 - letzter Sieg: Sonoma 2016 17. Herb Thomas: 48 Siege - erster Sieg: Martinsville 1950 - letzter Sieg: Merced 1956 18. Buck Baker: 46 Siege - erster Sieg: Cayce 1952 - letzter Sieg: Darlington 1964 19. Bill Elliott: 44 Siege - erster Sieg: Riverside 1983 - letzter Sieg: Rockingham 2003 20. Mark Martin: 40 Siege - erster Sieg: Rockingham 1989 - letzter Sieg: Loudon 2009 21. Tim Flock: 39 Siege - erster Sieg: Charlotte 1950 - letzter Sieg: Elkhart Lake 1956 22. Matt Kenseth: 39 Siege - erster Sieg: Charlotte 2000 - letzter Sieg: Phoenix 2017 23. Bobby Isaac: 37 Siege - erster Sieg: Daytona 1964 - letzter Sieg: Rockingham 1972 24. Brad Keselowski (aktiv): 36 Siege - erster Sieg: Talladega 2009 - letzter Sieg: Darlington 2024 25. Joey Logano (aktiv): 35 Siege - erster Sieg: Loudon 2009 - letzter Sieg: Las Vegas 2024 26. Kurt Busch: 34 Siege - erster Sieg: Bristol 2002 - letzter Sieg: Kansas City 2022 27. Martin Truex Jr. (aktiv): 34 Siege - erster Sieg: Dover 2007 - letzter Sieg: Loudon 2023 28. Fireball Roberts: 33 Siege - erster Sieg: Hillsborough 1950 - letzter Sieg: Augusta 1964 29. Dale Jarrett: 32 Siege - erster Sieg: Brooklyn 1991 - letzter Sieg: Talladega 2005 30. Kyle Larson (aktiv): 29 Siege - erster Sieg: Brooklyn 2016 - letzter Sieg: Charlotte (Rundkurs) 2024 Greg Biffle (aktiv): 19 Siege - erster Sieg: Daytona 2003 - letzter Sieg: Brooklyn 2013 Chase Elliott (aktiv): 19 Siege - erster Sieg: Watkins Glen 2018 - letzter Sieg: Fort Worth 2024 Ryan Newman (aktiv): 18 Siege - erster Sieg: Loudon 2002 - letzter Sieg: Phoenix 2017 William Byron (aktiv): 13 Siege - erster Sieg: Daytona 2020 - letzter Sieg: Martinsville 2024 Ryan Blaney (aktiv): 12 Siege - erster Sieg: Pocono 2017 - letzter Sieg: Pocono 2024 Christopher Bell (aktiv): 9 Siege - erster Sieg: Daytona (Rundkurs) 2021 - letzter Sieg: Loudon 2024 Alex Bowman (aktiv): 8 Siege - erster Sieg: Chicago 2019 - letzter Sieg: Chicago 2024 Tyler Reddick (aktiv): 7 Siege - erster Sieg: Elkhart Lake 2022 - letzter Sieg: Brooklyn 2024 Chris Buescher (aktiv): 6 Siege - erster Sieg: Pocono 2016 - letzter Sieg: Watkins Glen 2024 Austin Dillon (aktiv): 5 Siege - erster Sieg: Charlotte 2017 - letzter Sieg: Richmond 2024 Ross Chastain (aktiv): 5 Siege - erster Sieg: Austin 2022 - letzter Sieg: Kansas City 2024 Ricky Stenhouse (aktiv): 4 Siege - erster Sieg: Talladega 2017 - letzter Sieg: Talladega 2024 Aric Almirola (aktiv): 3 Siege - erster Sieg: Daytona 2014 - letzter Sieg: Loudon 2021 Erik Jones (aktiv): 3 Siege - erster Sieg: Daytona 2018 - letzter Sieg: Darlington 2022 A.J. Allmendinger (aktiv): 3 Siege - erster Sieg: Watkins Glen 2014 - letzter Sieg: Charlotte (Rundkurs) 2023 David Ragan (aktiv): 2 Siege - erster Sieg: Daytona 2011 - letzter Sieg: Talladega 2013 Bubba Wallace (aktiv): 2 Siege - erster Sieg: Talladega 2021 - letzer Sieg: Kansas City 2022 Michael McDowell (aktiv): 2 Siege - erster Sieg: Daytona 2021 - letzter Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2023 Daniel Suarez (aktiv): 2 Siege - erster Sieg: Sonoma 2022 - letzter Sieg: Atlanta 2024 Austin Cindric (aktiv): 2 Siege - erster Sieg: Daytona 2022 - letzter Sieg: St. Louis 2024 Chase Briscoe (aktiv): 2 Siege - erster Sieg: Phoenix 2022 - letzter Sieg: Darlington 2024 Justin Haley (aktiv): 1 Sieg (Daytona 2019) Cole Custer (aktiv): 1 Sieg (Sparta 2020) Shane van Gisbergen (aktiv): 1 Sieg (Chicago 2023) Harrison Burton (aktiv): 1 Sieg (Daytona 2024) 56

Die NASCAR-Entscheidung verändert noch eine weitere wichtige Tatsache in der NASCAR-Geschichte. Lange Zeit galt Brad Keselowski als erster Rennsieger in einem Ford Mustang, das war im Jahr 2019. Doch nun ist Allison der Fahrer, der den Ford zum ersten Mal zum Cup-Sieg fuhr, und das bereits 1971. Als Teil der Alabama Gang gilt Allison als eine der größten NASCAR-Legenden, der sich nun über weitere Meilensteine in seiner Karriere freuen darf.

Er gewann 1983 den Cup-Titel und wurde 2011 in die NASCAR-Hall-of-Fame aufgenommen. Das Timing könnte nicht besser sein, denn der Clash 2025 findet ausgerechnet im Bowman Gray Stadium statt. Seit 1971 wurde dort kein Cup-Rennen mehr ausgetragen. Heute ist der Short-Track für Late-Modell-Rennen bekannt und bietet mit einer Länge von nur 400 Metern und ohne Banking jede Menge Action. Damit ist die Strecke genauso lang wie das LA Coliseum, wo der Clash zuletzt ausgetragen wurde.