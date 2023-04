Nach heftigem Dirt-Track-Crash: Alex Bowman fällt mehrere Wochen aus

Rick Hendrick muss bereits zum zweiten Mal in der NASCAR-Saison 2023 den Ausfall eines Stammfahrers verkraften: Nachdem Chase Elliott wegen eines Beinbruchs, den er sich bei einem Snowboard-Unfall zugezogen hatte, bereits sechs Rennen pausieren musste, hat es nun seinen Teamkollegen Alex Bowman erwischt. Der Fahrer der Startnummer 48 nahm an einem Sprint-Car-Rennen auf dem Dirt-Track 34 Raceway in West Burlington (Iowa) teil und wurde in einen heftigen Unfall verwickelt.

Connor Morrell und Bowman kollidierten auf dem Oval, beide Autos wurden in die Luft geschleudert. Die Amerikaner überschlugen sich mehrfach, konnten sich aber aus eigener Kraft aus ihren Wracks befreien. Der begeisterte Dirt-Track-Fahrer wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht, wo ein Wirbelbruch diagnostiziert wurde, der den Hendrick-Piloten voraussichtlich zur einer drei bis vier Wochen langen Pause in der NASCAR-Serie zwingen wird.

Aufgrund des Ausfalls muss ein Ersatz gefunden werden und Hendrick hat aufgrund des Elliott-Falls bereits einen Springer in seinen Reihen, der in der Cup-Saison 2023 bereits Erfahrung gesammelt hat: Josh Berry. Der Xfinity-Pilot startet eigentlich für Dale Earnhardt Jr. in der zweiten Liga und gehört dort zu den Top-Fahrern. Da Hendrick am Team des Publikumslieblings beteiligt ist, kann der Rennstall auf die Dienste des 32-Jährigen zurückgreifen, der bereits fünf Rennen als Ersatz für Elliott bestritten hat.

Berry wird in Dover erstmals die Startnummer 48 übernehmen, auf der aber weiterhin Bowmans Name stehen wird. Hendrick wird für seinen Schützling mit Sicherheit einen sogenannten "Medical Waiver" beantragen, damit Bowman weiterhin die Chance hat, in die Playoffs einzugreifen. Eigentlich müssen die NASCAR-Fahrer alle Saisonrennen bestreiten, um sich für die Playoffs zu qualifizieren, doch NASCAR hat eine Ausnahmeregelung, wenn Fahrer aus gesundheitlichen Gründen ausfallen.

Bowman hat in der Saison 2023 bisher drei Top-5-Ergebnisse erzielt und liegt damit in der Gesamtwertung auf Rang neun. Berry setzte in den fünf Ovalrennen als Ersatz für Elliott mit einem zweiten Platz in Richmond ein Ausrufezeichen. Auf dem Circuit of The Americas durfte Jordan Taylor im Auto von Elliott sein NASCAR-Debüt feiern. Bowman wird voraussichtlich die Rennen in Dover, Kansas und Darlington verpassen. Eine Rückkehr zum Rennen in Charlotte gilt als realistisch.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.