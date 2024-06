Nach Stewart-Haas-Aus: Gene Haas bleibt mit neuem Team in der NASCAR

Stewart-Haas-Racing ist tot , es lebe das Haas-Factory-Team: In einer überraschenden Wendung hat Gene Haas am Donnerstag angekündigt, der NASCAR auch 2025 als Teambesitzer erhalten zu bleiben. Mit einem neuen Team will der US-Unternehmer sein Engagement fortsetzen, allerdings in deutlich kleinerem Umfang als bisher im gemeinsamen Team mit Tony Stewart.

"Mein Engagement im Motorsport hat sich nicht geändert, nur der Umfang meines Engagements", erklärte Haas in einer Mitteilung. "Der Betrieb eines Vier-Wagen-Teams in der Cup-Serie ist zu aufwändig geworden, gleichzeitig brauche ich aber immer noch eine Plattform, um Haas Automation zu promoten und HaasTooling.com auszubauen."

Statt vier will Haas im nächsten Jahr nur noch ein Auto in der NASCAR-Cup-Serie einsetzen. In der Xfinity-Serie sollen wie bisher unter der Bewerbung von Stewart-Haas zwei Fahrzeuge eingesetzt werden.

"Die weitere Präsenz in der Cup-Serie ermöglicht es Haas Automation, auf höchstem NASCAR-Niveau zu konkurrieren, was für unsere Kunden und Vertriebspartner wichtig ist", so Haas. "Das Programm der Xfinity-Serie bietet unseren Kunden ein komplettes Wochenenderlebnis und verleiht unserem gesamten Geschäft zusätzliche Tiefe und Größe."

Joe Custer, derzeit Präsident von Stewart-Haas-Racing, wird diese Rolle auch im neuen Haas-Team übernehmen. Das Team wird vom bestehenden Stewart-Haas-Werk in Kannapolis, North Carolina, aus operieren.

Durch die Ankündigung von Haas werden in der Cup-Serie nach der Saison 2024 nur drei der Charterplätze des aktuellen Stewart-Haas-Teams frei. Front Row Motorsports hat bereits seine Absicht bekundet, einen dieser drei Charter zu erwerben.

Haas ist seit 2002 als Teambesitzer in der NASCAR aktiv. Im Jahr 2009 schloss es sich mit Stewart zusammen, der damals noch als Fahrer aktiv war. 2011 gewann Stewart für SHR den Meistertitel in der Cup-Serie, 2014 folgte mit Kevin Harvick der zweite Titel. Bis heute hat das Team 69 Cup-Rennen gewonnen.

Ende Mai 2024 gaben Haas und Stewart bekannt, das gemeinsame Team nicht über die Saison 2024 hinaus fortzuführen.

