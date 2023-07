Nach Überraschungssieg in Chicago: Van Gisbergen startet auch in Indianapolis

Shane van Gisbergen kann es nicht lassen: Der 34-Jährige wird auf dem Indianapolis Motor Speedway sein zweites NASCAR-Rennen für Trackhouse bestreiten. Zuletzt startete der Neuseeländer beim ersten Straßenrennen der NASCAR-Geschichte in Chicago und holte sich im Regenrennen überraschend den Sieg. Auf dem Brickyard will van Gisbergen seine Rundkurs-Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen.

Van Gisbergen schrieb mit seinem Sieg in der Innenstadt von Chicago Geschichte, denn er ist nach Johnny Rutherford im Qualifikationsrennen für das Daytona 500 1963 und Marvin Burke 1951 einer der wenigen Piloten, die ihr Cup-Debüt gewonnen haben. Daran möchte der Superstar aus Down-Under anknüpfen und den nächsten Erfolg feiern.

Dafür kehrt er in das Team von Justin Marks zurück, der mit Project91 ein Programm ins Leben gerufen hat, um Superstars aus aller Welt Starts in der NASCAR zu ermöglichen. Vor van Gisbergen war bereits Kimi Räikkönen Teil des Projekts. Dank einer Freigabe seines Supercar-Teams Triple Eight halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der Neuseeländer 2024 oder 2025 in die NASCAR wechseln könnte.

"Ich hätte nie gedacht, dass es so laufen würde", sagt van Gisbergen. "Allein in der NASCAR zu fahren, war eine Möglichkeit, von der ich nie gedacht hätte, dass sie wahr werden würde. Dann auch noch zu gewinnen und eine weitere Chance zu bekommen, hätte ich mir nie träumen lassen. Ich danke Justin Marks und allen bei Trackhouse und NASCAR dafür. Jeder im Fahrerlager hat mich in Chicago gut aufgenommen und ich habe viel Unterstützung für das Rennen bekommen."

Van Gisbergen ist nicht der einzige prominente Gaststarter, der die Strecke in Indianapolis in Angriff nehmen wird. Sein Supercar-Rivale Brodie Kostecki wird für Richard Childress sein NASCAR-Debüt geben, während Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button und Langstrecken-Legende Kamui Kobayashi ebenfalls am Start sein werden.

Shane van Gisbergen trifft in Indianapolis auf Supercars-Rivale Brodie Kostecki Foto: Motorsport Images

Daran Grubb wird wieder als Teamchef am Kommandostand die Fäden ziehen, um van Gisbergen wieder an die Spitze zu manövrieren. "Es ist eine Ehre, mit jemandem wie Shane van Gisbergen zu arbeiten, der bei seinem ersten NASCAR-Start eine so unglaubliche Leistung gezeigt hat", sagt er. Das Rennen findet am 13. September um 20:45 Uhr deutscher Zeit statt.

