NASCAR 2020: Möglicher Kalender mit Saison-Fortsetzung in Charlotte

Seit Mitte März ist die Saison 2020 der NASCAR Cup Series aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Am 9. Mai hätte es in Martinsville weitergehen sollen, doch dass daraus nichts werden würde, hatte sich bereits während der vergangenen Wochen abgezeichnet. Schließlich sind Großveranstaltungen im US-Bundesstaat Virginia, wo der Martinsville Speedway liegt, bis einschließlich 10. Juni untersagt.

Am Freitag nun hat NASCAR endlich offiziell bestätigt, dass der Martinsville-Termin nicht gehalten werden kann. Gleichzeitig betont man weiterhin, die komplette Cup-Saison mit allen 36 Punktrennen durchziehen zu wollen.

In diesem Zusammenhang schließt man "Geisterrennen", also Rennen ohne Zuschauer vor Ort, nicht aus. Ein konkretes Datum für die Wiederaufnahme der Saison gibt es noch nicht. NASCAR würde aber am liebsten noch im Verlauf des Monats Mai wieder loslegen.

Lediglich vier Rennen (Daytona, Las Vegas, Fontana und Phoenix) wurden im Februar/März absolviert, dann kam die unerwartete Pause. Wie es gehen könnte, dass trotzdem alle 36 Rennen absolviert werden sollen, zeigt ein an die Teams verteilter provisorischer Kalender, welcher derzeit nicht offiziell ist.

Dieser Kalenderentwurf sieht neben mehreren Double-Header-Events mit Rennen jeweils am Samstag und Sonntag auch vier Rennen an einem Mittwoch vor.

Möglicher Rennkalender für die weitere NASCAR Cup-Saison 2020:

24.05.: Charlotte

31.05.: Kansas City

07.06.: Fort Worth

14.06.: Sonoma

21.06.: Chicago

27.06.: Pocono 1

28.06.: Pocono 2

01.07.: Martinsville (Mittwoch)

05.07.: Indianapolis

08.07.: Richmond (Mittwoch)

12.07.: Atlanta

15.07.: Sparta (Mittwoch)

19.07.: Loudon

26.07.: Talladega

29.07.: Homestead (Mittwoch)

02.08.: Bristol

08.08.: Brooklyn 1

09.08.: Brooklyn 2

16.08.: Watkins Glen

22.08.: Dover 1

23.08.: Dover 2

29.08.: Daytona

--- Playoffs ---

06.09.: Darlington

12.09.: Richmond

19.09.: Bristol

27.09.: Fort Worth

04.10.: Talladega

11.10.: Charlotte (Roval)

18.10.: Kansas City

25.10.: Las Vegas

01.11.: Martinsville

08.11.: Phoenix

Mit Bildmaterial von William Brown.