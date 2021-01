NASCAR 2021: Die Längen der Stages für alle Cup-Rennen

In dem mit zahlreichen neuen Strecken versehenen Rennkalender der NASCAR Cup-Saison 2021 stehen nun für den Großteil der 36 Saisonrennen auch die Längen der Rennsegmente (Stages) fest.

Einzig für das Rennen auf dem Circuit of The Americas in Austin liegt die Länge der Stages seitens NASCAR noch nicht vor, weil in diesem Fall die Renndistanz noch nicht feststeht.

Fest steht indes, dass das Coca-Cola 600 in Charlotte wie schon in den Jahren zuvor auch 2021 wieder die Ausnahme darstellt. Aufgrund der mit 600 Meilen größten Renndistanz im Kalender wird dieses Rennen wie gehabt nicht nur in drei, sondern in vier Segmente unterteilt.

Stage-Längen aller Rennen der NASCAR Cup-Saison 2021:

Lauf Datum Rennen Strecke Länge Runden Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 1 14.02. Daytona Daytona Int'l. Speedway 2,500 Meilen 200 65 65 70 - 2 21.02. Daytona Rundkurs Daytona Int'l. Speedway 3,610 Meilen (Rundkurs) 70 16 18 36 - 3 28.02. Homestead Homestead-Miami Speedway 1,500 Meilen 267 80 80 107 - 4 07.03 Las Vegas Las Vegas Motor Speedway 1,500 Meilen 267 80 80 107 - 5 14.03. Phoenix Phoenix Raceway 1,022 Meilen 312 75 115 122 - 6 21.03. Atlanta Atlanta Motor Speedway 1,540 Meilen 325

105 105 115 - 7 28.03. Bristol Dirt-Track Bristol Motor Speedway 0,533 Meilen (Dirt-Track) 250

75 75 100 - 8 10.04. Martinsville Martinsivlle Speedway 0,526 Meilen 500

130 130 240 - 9 18.04. Richmond Richmond Raceway 0,750 Meilen 400

80 155 165 - 10 25.04. Talladega Talladega Superspeedway 2,660 Meilen 188

60 60 68 - 11 02.05. Kansas City Kansas Speedway 1,500 Meilen 267

80 80 107 - 12 09.05. Darlington Darlington Raceway 1,366 Meilen 293 90 95 108 - 13 16.05. Dover Dover Int'l. Speedway 1,000 Meilen 400 120 120 160 - 14 23.05. Austin Circuit of The Americas 3,410 Meilen (Rundkurs) TBA TBA TBA TBA - 15 30.05. Charlotte Charlotte Motor Speedway 1,500 Meilen 400 100 100 100 100 16 06.06. Sonoma Sonoma Raceway 2,520 Meilen (Rundkurs) 90 20 20 50 - 17 20.06. Nashville Nashville Superspeedway 1,333 Meilen 300 90 95 115 - 18 26.06. Pocono Pocono Raceway 2,500 Meilen 130 25 52 53 - 19 27.06. Pocono Pocono Raceway 2,500 Meilen 140 30 55 55 - 20 04.07. Elkhart Lake Road America 4,048 Meilen (Rundkurs) 62 14 15 33 - 21 11.07. Atlanta Atlanta Motor Speedway 1,540 Meilen 260 80 80 100 - 22 18.07. Loudon New Hampshire Motor Speedway 1,058 Meilen 301 75 110 116 - 23 08.08. Watkins Glen Watkins Glen International 2,450 Meilen (Rundkurs) 90 20 20 50 - 24 15.08. Indianapolis Rundkurs Indianapolis Motor Speedway 2,439 Meilen (Rundkurs) 82 15 20 47 - 25 22.08. Brooklyn Michigan Int'l. Speedway 2,000 Meilen 200 60 60 80 - 26 28.08. Daytona Daytona Int'l. Speedway 2,500 Meilen 160 50 50 60 - Playoffs: 1 05.09. Darlington Darlington Raceway 1,366 Meilen 367 115 115 137 - 2 11.09. Richmond Richmond Raceway 0,750 Meilen 400 80 155 165 - 3 18.09. Bristol Bristol Motor Speedway 0,533 Meilen 500 125 125 250 - 4 26.09. Las Vegas Las Vegas Motor Speedway 1,500 Meilen 267 80 80 107 - 5 03.10. Talladega Talladega Superspeedway 2,660 Meilen 188 60 60 68 - 6 10.10. Charlotte (Roval) Charlotte Motor Speedway 2,280 Meilen (Rundkurs) 109 25 25 59 - 7 17.10. Fort Worth Texas Motor Speedway 1,500 Meilen 334 105 105 124 - 8 24.10. Kansas City Kansas Speedway 1,500 Meilen 267 80 80 107 - 9 31.10. Martinsville Martinsville Speedway 0,526 Meilen 500 130 130 240 - 10 07.11. Phoenix Phoenix Raceway 1,022 Meilen 312 75 115 122 -

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.