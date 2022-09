NASCAR 2023: Kyle Busch wechselt zu Richard Childress Racing

Audio-Player laden

Es ist der mit Sicherheit prominenteste NASCAR-Fahrerwechsel für den Winter 2022/23: Kyle Busch wird Joe Gibbs Racing (JGR) nach 15 Jahren verlassen und ab der Saison 2023 der NASCAR Cup Series für Richard Childress Racing (RCR) fahren. Busch übernimmt den Childress-Chevrolet mit der Startnummer 8 von Tyler Reddick. Dies wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der NASCAR Hall of Fame in Charlotte bestätigt.

"Das ist wahrscheinlich einer der größten Tage meines Lebens und meiner Karriere", so Kyle Busch und weiter: "Die zurückliegenden Monate war sehr stressig. Es ist 15 Jahre her, dass ich zuletzt eine solche Entscheidung treffen musste. Der ganze Prozess, ein Team zu finden, mit dem ich gewinnen kann, hat länger gedauert als ich dachte. Letzten Endes hat sich ein Team und ein Teambesitzer als die klare Wahl herausgestellt. Ich freue mich, ab 2023 das Auto mit der Startnummer 8 bei Richard Childress Racing zu fahren."

Mehr noch: Kyle Busch zehnjähriger Sohn Brexton, der ebenfalls anwesend war, bekam von RCR-Teambesitzer Richard Childress "eine Option auf einen Vertrag, um in Zukunft für RCR zu fahren".

Kyle Busch, dessen Childress-Vertrag auf "mehrere Jahre" ausgelegt ist, wird ab 2023 der Teamkollege von Austin Dillon sein. Letztgenannter ist einer der Enkel von Richard Childress und fährt auch in der neuen Saison wieder den Childress-Chevrolet mit der Startnummer 3, den er schon seit 2014 auf Vollzeitbasis fährt.

Austin Dillons aktueller Teamkollege Tyler Reddick, der seit 2020 und noch bis Ende 2022 den Childress-Chevrolet mit der Startnummer 8 fährt, steht für 2023 unter Vertrag. Für die darauffolgende Saison 2024 hat er aber schon unterschrieben bei 23XI Racing - dem Toyota-Team von Michael Jordan und Denny Hamlin, das mit Joe Gibbs Racing kooperiert.

Childress 2023 mit drei Autos - Reddick wechselt Startnummer

Aufgrund seines frühen Vertrags für 2024 hätte Reddick noch vor Saisonbeginn 2023 aus seinem Childress-Vertrag herausgekauft werden können. Stattdessen aber setzt man für ihn 2023 ein drittes Auto ein. Dies wurde von Richard Childress am Dienstag im weiteren Verlauf der Pressekonferenz bestätigt.

Einen dritten Childress-Chevrolet hat es in den vergangenen Jahren immer mal wieder für einzelne Rennen gegeben. Startnummer war dabei jeweils die 33. Im Cockpit dieses Autos nahmen zunächst die Childress-Enkel Austin Dillon und Ty Dillon Platz. Abgesehen davon fuhren auch Brian Scott und zuletzt vor wenigen Wochen auf dem Michigan International Speedway Austin Hill den dritten Childress-Chevy.

Warum sich Kyle Busch und Gibbs nach 15 Jahren trennen

Was Kyle Busch betrifft, so ist Grund für seinen Teamwechsel nach 15 Jahren nicht zuletzt der Umstand, dass sich der Mars-Konzern zum Saisonende 2022 aus der NASCAR-Szene zurückzieht. Allen voran mit seiner Marke M&M's war der Mars-Konzen seit 2008 der Hauptgeldgeber für den Gibbs-Toyota mit der Startnummer 18. Sponsor und Fahrer stießen damals zeitgleich zum Team.

Seitdem klar ist, dass sich der Mars-Konzern am Saisonende 2022 zurückzieht, waren "Coach" Joe Gibbs und seine Truppe auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor, der das Gehalt von Kyle Busch komplett oder zumindest zu großen Teilen übernommen hätte. Busch hatte sich sogar bereit erklärt, künftig für weniger Gehalt zu fahren, wenn er dadurch beim Gibbs-Team hätte bleiben können.

Letzten Endes aber hat sich der zweimalige NASCAR-Champion für den Wechsel zum Childress-Team entschieden. Ob es den #18 Gibbs-Toyota auch 2023 noch geben wird, ist derzeit offen. Ty Gibbs, der Enkel von Teambesitzer Joe Gibbs, hat sich bei 23XI Racing mit starken Auftritten als Ersatz für Kyle Buschs verletzten Bruder Kurt Busch schon in Stellung gebracht. Ob Ty Gibbs 2023 eine volle Cup-Saison fahren wird und ob er diese dann im Team seines Großvaters bestreiten wird, bleibt abzuwarten.

Toyotas erfolgreichster NASCAR-Pilot kehrt zu Chevrolet zurück

Was Kyle Busch betrifft, so ist sein Andocken bei einem Chevrolet-Team für 2023 zumindest in dieser Hinsicht eine Rückkehr.

Denn bevor er zur Saison 2008 bei Joe Gibbs Racing andockte, war der jüngere der beiden Busch-Brüder drei Jahre lang für Hendrick Motorsports (HMS) am Start gewesen. Im Zeitraum 2005 bis 2007 gelangen Kyle Busch am Steuer des Hendrick-Chevrolet mit der Startnummer 5 seine ersten vier Cup-Siege. 2005 war er mit zwei Saisonsiegen der Rookie des Jahres.

Bei seinem Noch-Arbeitgeber Joe Gibbs Racing hat Kyle Busch bis zum aktuellen Zeitpunkt seiner 15. Saison neben seinen zwei Titeln (2015 und 2019) sage und schreibe 56 seiner insgesamt 60 Cup-Siege eingefahren.

Und für die Marke Toyota, die sich seit 2007 in der höchsten NASCAR-Liga engagiert, ist Kyle Busch der erfolgreichste Fahrer überhaupt. Diese Zusammenarbeit geht beim Saisonfinale am 6. November in Phoenix ebenso nach 15 Jahren zu Ende wie die Zusammenarbeit zwischen Kyle Busch und dem Gibbs-Team. Sowohl bei Gibbs als auch bei Toyota bedankte sich Busch am Dienstag ausdrücklich, ebenso bei seiner Fanbase, der "Rowdy Nation".

Kyle Buschs Playoff-Verbleib 2022 wackelt, aber ...

Acht Rennen verbleiben Kyle Busch noch als Fahrer eines Gibbs-Toyota. In den diesjährigen Playoffs befindet er sich ein Rennen vor Schluss der "Round of 16" im Minus-Bereich.

Aber: Das entscheidende Rennen der ersten Playoff-Stufe findet am Samstagabend in Bristol statt. Dort hat Kyle Busch allein in der NASCAR-Topliga acht Siege erzielt. Und zählt man seinen Sieg beim Dirt-Track-Rennen im April dieses Jahres noch hinzu, dann kommt er sogar auf neun Bristol-Triumphe im Cup.

