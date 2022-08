NASCAR 2023: Übersicht Fahrer, Teams und Fahrerwechsel

Audio-Player laden

Der komplette Rennkalender für die NASCAR-Saison 2023 lässt derzeit noch auf sich warten. Fest steht aber schon, dass es am 5. Februar mit dem punktelosen Clash in Los Angeles losgehen wird. Der offizielle Saisonauftakt wird das Daytona 500 am 19. Februar sein. Das vierköpfige Finale in Phoenix ist für den 5. November angesetzt.

Hinsichtlich der Besetzungen der Teams gibt es für für die NASCAR-Saison 2023 schon den einen oder anderen Fahrerwechsel zu vermelden.

Wir geben in Form der Fotostrecke oben und in der tabellarischen Übersicht unten einen Überblick über die Silly-Season mit den bestätigten und den im Gespräch befindlichen Fahrern.

Übersicht: Teams und Fahrer für die NASCAR Cup-Saison 2023

Team Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Im Gespräch Trackhouse Ross Chastain Daniel Suarez ? * --- ?? Penske Austin Cindric Ryan Blaney Joey Logano --- --- Childress Tyler Reddick ? --- --- Austin Dillon Stewart/Haas Kevin Harvick ? ? ? Chase Briscoe, Cole Custer, Kyle Busch, Ryan Preece, John Hunter Nemechek Hendrick

Kyle Larson Chase Elliott William Byron Alex Bowman --- RFK Brad Keselowski Chris Buescher --- --- --- Spire

? ? --- --- Corey LaJoie, Josh Bilicki, Landon Cassill Gibbs Denny Hamlin Martin Truex Jr. ? ? Christopher Bell, Kyle Busch, Ty Gibbs Ware

? ? --- --- J.J. Yeley, Cody Ware Kaulig

Justin Haley ? --- --- A.J. Allmendinger Wood ? --- --- --- Harrison Burton 23XI

Bubba Wallace Kurt Busch --- --- --- Hezeberg

? --- --- --- Loris Hezemans Front Row ? ? --- --- Michael McDowell, Todd Gilliland Petty/GMS

Noah Gragson Erik Jones --- --- --- NY

? --- --- --- Greg Biffle JTG/Daugherty Ricky Stenhouse --- --- --- --- Money

? --- --- --- Kaz Grala Beard

? --- --- --- ?? MBM

? --- --- --- Timmy Hill Live Fast

? --- --- --- B.J. McLeod

* ausgewählte Rennen