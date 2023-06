NASCAR 2024: Josh Berry übernimmt Kevin Harvicks Stewart/Haas-Ford

Stewart-Haas Racing - das NASCAR-Team von Tony Stewart und Gene Haas - hat für die bevorstehende Saison 2024 der NASCAR Cup Series einen neuen Stammfahrer verpflichtet.

Josh Berry hat den Zuschlag für das Cockpit des Stewart/Haas-Ford mit der Startnummer 4 erhalten. Dieses Auto wird seit 2014 von Kevin Harvick pilotiert. Der 47-jährige Kalifornier aber hat für das Saisonende 2023 seinen NASCAR-Rücktritt verkündet.

Den Ausschlag für Berry als Harvick-Nachfolger gaben nicht zuletzt die Auftritte, die Berry als Ersatzfahrer bei Hendrick Motorsports hingelegt hat. Dort ist der 32-Jährige aus dem US-Bundesstaat Tennessee in der laufenden Saison 2023 fünfmal für den verletzten Chase Elliott und dreimal für den verletzten Alex Bowman eingesprungen. Berrys bestes Ergebnis war dabei ein zweiter Platz im April in Richmond.

Berrys aktuelles Stammcockpit ist das des JR-Chevrolet mit der Startnummer 8 in der zweiten NASCAR-Liga (Xfinity-Serie). Dort schaffte er in der Saison 2022 nach drei Siegen den Einzug ins vierköpfige Finale und schloss die Saison als Gesamtvierter ab.

In der aktuellen Xfinity-Saison 2023 hat Berry bislang noch kein Rennen gewonnen. 2024 fährt er bei Stewart/Haas seine erste volle Cup-Saison. Als Crewchief für Berry im #4 Stewart/Haas-Ford tritt Kevin Harvicks langjähriger und nach wie vor aktueller Crewchief Rodney Childers an. Sponsoren wurden noch keine bekanntgegeben.

Ob Busch Beer auch 2024 Sponsor des #4 Stewart/Haas-Ford bleibt, ist noch offen Foto: Motorsport Images

Berry selber kommentiert seine Verpflichtung mit den Worten: "Das ist ein besonderer Tag für mich. Ich könnte mir keine bessere Chance ausmalen als ein solches gleichermaßen erfolgreiches wie kultiges Auto wie das mit der Startnummer 4 zu übernehmen."

Kevin Harvick, bei der Bekanntgabe seines Nachfolgers ebenfalls anwesend, sagt: "Es freut mich zu sehen, wie sich die Zukunft zusammenfügt und es freut mich zu wissen, dass alles in guten Händen ist."

Harvick, seit 2014 der Stammfahrer des #4 Stewart/Haas-Ford und NASCAR-Champion von 2014, rangiert in der virtuellen Playoff-Tabelle der laufenden Cup-Saison 2023 auf dem elften Rang. Damit liegt der Routinier in seiner Abschiedssaison auf Kurs zu einer weiteren Playoff-Teilnahme, wenn auch noch nicht gerade komfortabel.

Beginn der Playoffs 2023 mit 16 Teilnehmern ist am 3. September in Darlington. Das Finale am 5. November in Phoenix wird für Harvick - ob als einer der vier Finalteilnehmer oder nicht - das letzte Rennen seiner NASCAR-Karriere.

Ab 2024 begleitet Harvick dann die Cup-Rennen als einer der Kommentatoren für den TV-Sender Fox. In dieser Rolle hat er in den vergangenen Jahren schon einiges an Erfahrung gesammelt, indem er immer wieder mal als Co-Kommentator bei Xfinity-Rennen auftrat.

Mit Bildmaterial von Stewart-Haas Racing.