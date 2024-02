NASCAR 2024 live im TV und Internet: Infos zu den Übertragungen der Rennen

Die NASCAR Cup Series als Königsdisziplin des Stockcar-Sports blickt mittlerweile auf 75 Jahre Renn-Action zurück. Mit der Saison 2024 wird das letzte Viertel auf dem Weg zum 100-jährigen NASCAR-Jubiläum eingeläutet. Von Mitte Februar bis Mitte November geht es in der NASCAR-Saison 2024 auf zahlreichen Ovalen unterschiedlicher Länge sowie auf Rundstrecken darum, wer der neue NASCAR-Champion wird.

Im NASCAR-Kalender 2024 stehen für die Cup-Serie insgesamt 38 Saisonrennen, wobei es sich wie seit Jahren gewohnt um 36 Meisterschaftsrennen plus zwei punktelose Einladungsrennen handelt. Die ersten 26 Meisterschaftsrennen der Saison bilden die Regular-Season. Das Finale der Regular-Season findet 2024 erstmals in Darlington statt, und zwar am 1. September.

Die letzten zehn Saisonrennen bilden die Playoffs, die wieder in vier Stufen ausgetragen werden. Playoff-Auftakt ist erstmals in Atlanta (8. September). Über drei Rennen der "Round of 16" (Atlanta, Watkins Glen, Bristol), drei Rennen der "Round of 12" (Kansas City, Talladega, Charlotte-Roval) und drei Rennen der "Round of 8" (Las Vegas, Homestead, Martinsville) geht es ins Finale: "Championship 4" in Phoenix (10. November) mit vier punktgleich antretenden Titelkandidaten.

Nachfolgend der Zeitplan mitsamt Sendezeiten für das aktuelle Rennwochenende, die Empfangsmöglichkeiten der NASCAR-Rennen 2024 in Deutschland, Österreich, Schweiz, USA via TV und/oder Livestream im Internet, und welche Fahrer und Teams in der NASCAR-Saison 2024 antreten.

Zeitplan NASCAR 2024 Daytona 500 (Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Mittwoch, 14. Februar

20:15 Uhr: Pole-Qualifying (zwei Segmente; Einzelzeitfahren)

Donnerstag, 15. Februar

19:00 Uhr: Duel 1 (Qualifikationsrennen 1; 60 Runden)

20:45 Uhr: Duel 2 (Qualifikationsrennen 2; 60 Runden)

Freitag, 16. Februar

17:35 Uhr: Freies Training (50 Minuten)

Samstag, 17. Februar

10:30 Uhr: Abschlusstraining (50 Minuten)

Sonntag, 18. Februar

14:30 Uhr: Rennen - Daytona 500 (200 Runden)

TV-Zeiten und Livestream NASCAR 2024 Daytona 500 (MEZ)

Sonntag, 18. Februar

20:30 Uhr MEZ: Rennen auf Motorvision+, Sport1+

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) teilen sich die Pay-TV-Sportsender Sport1+ und Motorvision+ die Übertragungen aller Rennen der NASCAR-Saison 2024 auf. Übertragen wird live und in voller Länge. Als Verbreitungswege werden - abhängig vom Anbieter - Satellit, Kabel, IPTV, Mobile und Web angeboten.

So lässt sich NASCAR 2024 in Deutschland verfolgen

Sport1+ wird in Deutschland über folgende Pay-TV-Plattformen in SD und/oder HD in ausgewählten Programmpaketen angeboten: Deutsche Telekom, HD+, Joyn, Pyur, Sky, Vodafone, Waipu.tv, Zattoo. Zudem ist Sport1+ als Livestream im 24/7-Paket auf Sport1 Extra buchbar.

Motorvision+ steht in Deutschland über folgende Pay-TV-Plattformen in SD und/oder HD in ausgewählten Programmpaketen zur Verfügung: Deutsche Telekom, Sky, TV.de, Waipu.tv, Watch It, Zattoo. Abgesehen davon bietet Motorvision+ eine eigene Streaming-App an, über die sich das Signal als Livestream empfangen lässt.

So lässt sich NASCAR 2024 in Österreich verfolgen

Sport1+ wird in Österreich über A1, UPC Österreich, Zattoo angeboten. Motorvision+ wird in Österreich über A1, Liwest, Magenta Telekom, Zattoo verbreitet.

So lässt sich NASCAR 2024 in der Schweiz verfolgen

Sport1+ wird in der Schweiz über UPC Schweiz, Zattoo verbreitet. Motorvision+ wird in der Schweiz über MySports, Quickline, Zattoo angeboten.

So lässt sich NASCAR 2024 in den USA verfolgen

In den USA teilen sich auch 2024 die TV-Sender Fox und NBC die Live-Übertragungen der insgesamt 38 Rennen der NASCAR Cup Series auf.

Fox überträgt die erste Saisonhälfte vom Daytona 500 (18. Februar) bis einschließlich des Rundkurs-Rennens in Sonoma (9. Juni). Ausgestrahlt wird entweder auf dem Hauptsender Fox oder auf dem Spartenkanal Fox Sports 1.

NBC überträgt die zweite Saisonhälfte vom erstmals im Kalender der höchsten NASCAR-Liga befindlichen Rennen auf dem Iowa Speedway (16. Juni) bis zum Saisonfinale in Phoenix (10. November). Ausgestrahlt wird entweder auf dem Hauptsender NBC oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Live-Timing der NASCAR-Sessions 2024

In Ergänzung zu den Übertragungen der Rennen im TV und/oder Internet steht zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der NASCAR Cup-Saison 2024 ein Live-Timing auf der offiziellen NASCAR-Website zur Verfügung.

Ergebnisse der NASCAR-Saison 2024

Die NASCAR-Ergebnisse 2024 lassen sich auf unserem Portal abrufen.

Fahrer und Teams der NASCAR-Saison 2024

Eine Übersicht, welche Fahrer und Teams in der Saison 2024 der NASCAR Cup Series an den Start gehen und welche Fahrerwechsel es im Vergleich zu 2023 gegeben hat, bietet unsere Übersicht:

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.