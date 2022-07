NASCAR Atlanta: Heimsieg für Chase Elliott bei Chaosrennen

Audio-Player laden

Seit dem Umbau im vergangenen Herbst mitsamt Anhebung der Kurvenüberhöhung auf 28 Grad ist der Atlanta Motor Speedway ein Pflaster für turbulente Rennen. Beim Frühjahrsrennen, das im März über 500 Meilen ging, hatte es elf Gelbphasen gegeben. Am Sonntag nun ging das Quaker State 400 als das Sommerrennen zwar über "nur" 400 Meilen. Dennoch wurden diesmal sogar 13 Gelbphasen gezählt. Zwei davon waren Massencrashs geschuldet.

FOTOS: Quaker State 400 in Atlanta

Gewonnen wurde das Rennen von dem ganz aus der Nähe von Atlanta stammenden Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet). Bevor Elliott im dritten und entscheidenden Rennsegment die Ziellinie als Erster kreuzte, hatte er auch die ersten beiden Rennsegmente für sich entschieden. Sowohl Stage 2 als auch Stage 3 gingen allerdings unter Gelb zu Ende.

Grund für die letzte Gelbphase, die das Rennen entschied, war ein Crash von Überraschungsmann Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) in der letzten Runde. Dank abweichender Boxenstoppstrategie kämpfte er um den Sieg mit, fand sich in Turn 1 der letzten Runde aber in der Mauer wieder.

ERGEBNIS: Quaker State 400 in Atlanta

Kein Training, kein Qualifying

Die erste Rennrunde war für die 36 Cup-Piloten auch die erste Runde überhaupt am Wochenende. Ein Freies Training war von vorn herein nicht geplant, weil Atlanta bezüglich der Regeln seit dem Umbau als Superspeedway gezählt wird. Das Qualifying am Samstag hätte stattfinden sollen, wurde aber aufgrund von Regen abgesagt.

So wurde die Startaufstellung anhand der Rechenformel ermittelt, die 2021 regelmäßig zum Einsatz gekommen war. Chase Elliott führte das Feld am Sonntag ins Rennen. Die erste Führungsrunde aber ging an Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet).

Zwei Stage-Siege für Chase Elliott bei Massencrash

Das erste Rennsegment (Stage 1) dauerte 60 Runden und sah überraschenderweise nur eine Gelbphase. Und selbst die war keinem Zwischenfall geschuldet. Es handelte sich um eine von NASCAR angesetzte Competition-Caution nach 25 Runden, um auf die Situation zu reagieren, dass bis zum Rennstart nicht gefahren werden konnte. Den Stage-1-Sieg holte sich Elliott knapp vor Hendrick-Teamkollege Alex Bowman und vor Chastain.

Stage 2 umfasste 100 Runden. Und in diesem Segment gab es den ersten größeren Zwischenfall. Ein Massencrash mit neun Autos wurde ausgelöst, als Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) in den Top 4 fahrend von Ross Chastain umgedreht wurde. Verwickelt wurden außerdem Kyle Larson, Noah Gragson, Kyle Busch, Christopher Bell, Joey Logano, Michael McDowell und nicht zuletzt Austin Dillon, der heftig in die äußere SAFER-Barriere krachte.

Schließlich wurde auch Stage 2 von Chase Elliott gewonnen. Die Stage-Flagge sah er in diesem Fall aber bei Schritttempo. Denn in der vorletzten Runde dieses zweiten Rennsegments erlitt Elliotts Hendrick-Teamkollege Alex Bowman einen Reifenschaden hinten rechts und drehte sich in die Mauer. So ging Stage 2 unter Gelb zu Ende. Hinter Elliott kamen Tyler Reddick (Childress-Chevrolet) und Brad Keselowski (RFK-Ford) als Zweiter und Dritter über die Linie.

Zweiter Massencrash läutet letztes Rennsegment ein

Das entscheidende dritte Rennsegment (Stage 3) begann mit dem zweiten Massencrash des Tages. Garrett Smithley (Ware-Ford) geriet aus der Spur und wurde von Ty Dillon (Petty/GMS-Chevrolet) umgedreht. Verwickelt in diesen zweiten "Big One" wurden außerdem Brad Keselowski, Tyler Reddick, Bubba Wallace, William Byron, Michael McDowell und Todd Gilliland.

In der Schlussphase ging es heiß her. Bei einem Restart 19 Runden vor Schluss wurde Langzeitspitzenreiter Chase Elliott von Martin Truex Jr. überlaufen. Der Gibbs-Pilot hielt für mehrere Runden die Führung bis es 15 Runden vor Schluss Gelb gab. Auslöser war ausgerechnet ein Dreher von Truex' Gibbs-Teamkollege Denny Hamlin.

Chase Elliott holt Heimsieg unter Gelb - Corey LaJoie patzt

Es war noch nicht die letzte Gelbphase. Denn ein erneuter Ausrutscher von Hamlin direkt nach dem Restart, in den auch Joey Logano (Penske-Ford) verwickelt war, brachte die zwölfte Caution heraus. Hamlin wurde bei dieser Gelegenheit von Ross Chastain aus der Spur gebracht. Logano konnte nicht ausweichen.

Ganz vorn hatte inzwischen Corey LaJoie die Führung übernommen. Er hatte kurz zuvor auf einen Boxenstopp verzichtet und sich damit in die Spitzengruppe gebracht. Den letzten Restart mit nur noch drei zu fahrenden Runden führte LaJoie an. In der vorletzten Runde aber wurde er von Chase Elliott außen herum überholt. Elliott hatte in diesem Moment Erik Jones (Petty/GMS-Chevrolet) als Pusher hinter sich.

Eingangs der letzten Runde führte Elliott und wenige Sekunden später fand LaJoie an zweiter Stelle liegend die Mauer von Turn 1. Die 13. Gelbphase kam heraus. Und weil die Weiße Flagge für die letzte Runde schon gezeigt worden war, gab es keine Verlängerung.

Elliott fuhr seinen ersten Heimsieg im Schritttempo nach Hause. Zweiter wurde Ross Chastain, obwohl er in den ersten Massencrash des Tages verwickelt war. Dritter wurde Austin Cindric (Penske-Ford). Chase Elliott ist nun der erste Fahrer, der es in der laufenden Saison auf drei Siege gebracht hat.

Die nächste Station im NASCAR Cup-Kalender 2022 ist am kommenden Sonntag das flache Ein-Meilen-Oval in Loudon (New Hampshire).

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.