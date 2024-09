NASCAR Atlanta: Joey Logano beginnt die Playoffs 2024 mit Sieg in Overtime

Auf dem Atlanta Motor Speedway, der von der Streckenkonfiguration seit zwei Jahren in die Kategorie Superspeedway fällt, sind am Sonntag die Playoffs der NASCAR Cup-Saison 2024 eröffnet worden. Den Sieg im ersten von zehn Playoff-Rennen des Jahres hat sich Joey Logano (Penske-Ford) gesichert.

FOTOS: NASCAR Playoff-Auftakt in Atlanta

In der Verlängerung (Overtime) gab den Ausschlag zum Sieg für Logano und damit zu dessen vorzeitigem Einzug in die "Round of 12" der Playoffs ein erfolgreicher Push seines direkt hinter ihm fahrenden Penske-Teamkollegen Ryan Blaney.

Mit dem Penske-Manöver auf der Innenbahn wurde der auf der Außenbahn um den Sieg kämpfende Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) abgekocht. Ins Ziel selber ging es unter Gelb, weil es auf den letzten Metern einen Crash mit mehreren Autos im Mittelfeld gab.

FOTOS: NASCAR Playoff-Auftakt in Atlanta

McDowell auf Pole - Heftiger Crash von Larson

Von der Pole startete beim Playoff-Auftakt keiner der 16 Playoff-Teilnehmer, sondern Michael McDowell (Front-Row-Ford), der schon im Qualifying zum diesjährigen Atlanta-Frühjahrsrennen der Schnellste gewesen war. Genau das Gleiche ist ihm auch diesmal gelungen, indem er am Samstag abermals die Q2-Bestzeit auf dem stark überhöhten 1,54-Meilen-Oval markierte.

Polesetter Michael McDowell verbuchte die erste Führungsrunde der diesjährigen Playoffs. Sein erster Verfolger in der Anfangsphase des Rennens war Titelverteidiger Ryan Blaney (Penske-Ford), der auch in diesem Jahr zum 16-köpfigen Kreis der Titelkandidaten zählt.

55 Runden lang lief das Rennen unter Grün. Dann gab es den ersten Crash und dieser betraf ausgerechnet denjenigen, der als Spitzenreiter der Playoff-Setzliste in den Titelkampf gegangenen war: Kyle Larson. In Turn 2 brach der #5 Hendrick-Chevrolet an dritter Stelle fahrend urplötzlich aus. Beim Gegenpendler krachte Larson in die äußere Streckenbegrenzung.

Abgesehen von Larson wurde auch der Sieger vom vergangenen Wochenende in Darlington in den Crash verwickelt: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford). Für beide war der Playoff-Auftakt an Ort und Stelle gelaufen.

"Ich bin okay", gab Larson Entwarnung direkt nach der routinemäßigen Untersuchung im Medical-Center der Strecke. Als Ursache für den Crash nannte der NASCAR-Champion von 2021 ein "Überkorrigieren", beim Versuch, das ausgebrochene Heck einzufangen. Auch Briscoe, der nicht ausweichen konnte, kam unverletzt davon. "Das Auto ist hin, aber mir geht es gut", so der Stewart/Haas-Pilot.

Stage-Siege für Ryan Blaney und Austin Cindric

Das auf 60 Runden angesetzte erste Rennsegment (Stage 1) ging daraufhin unter Gelb zu Ende. Ryan Blaney holte sich den ersten Stage-Sieg der Playoffs, gefolgt von Penske-Teamkollege Austin Cindric und von Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet).

Stage 2 war auf 100 Runden angesetzt und wurde komplett von Austin Cindric dominiert. Unterbrochen wurde das Pulkfahren im zweiten Rennsegment nur durch eine kurze Debris-Caution. Als die Stage-2-Flagge gezeigt wurde, lag Cindric vor Penske-Teamkollege Ryan Blaney und vor Hendrick-Pilot Alex Bowman, der abermals als Dritter abgewinkt wurde.

Sowohl in Stage 1 als auch in Stage 2 fuhren acht der 16 Playoff-Teilnehmer in die Top 10 und kassierten somit Bonuspunkte für den weiteren Verlauf der Playoffs. Die einzigen Nicht-Playoff-Teilnehmer, die es in den ersten zwei Atlanta-Segmenten in die Top 10 schafften, das waren in beiden Stages Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) und Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet).

Joey Logano siegt in der Verlängerung

So ruhig das Racing - abgesehen vom Larson-Crash - in Stage 1 und Stage 2 ablief, so packend wurde es einmal mehr im entscheidenden dritten Rennsegment (Stage 3). 15 Runden vor Schluss führte Ty Gibbs (Gibbs-Toyota), für den es die ersten Playoffs seiner noch jungen Cup-Karriere sind. Mit nur noch gut zehn Umläufen auf der Uhr verlor der Youngster die Führung an Daniel Suarez, da gab es nochmals Gelb. Grund war ein auf die Strecke gewehtes Werbebanner.

Beim Restart mit nur noch fünf zu fahrenden Runden holte sich Ty Gibbs die Führung von Daniel Suarez zurück, aber der Mexikaner konterte. Vier Runden vor Schluss führte Suarez, verlor die Führung dann aber an Joey Logano. Zwei Runden vor Schluss sorgte ein Abflug von Noah Gragson (Stewart/Haas-Ford) nochmals für Gelb. Damit ging das Rennen in die Verlängerung.

Die spannende Aufstellung für den Overtime-Restart: Spitzenreiter Joey Logano ganz vorne auf der Innenbahn mit Penske-Teamkollege Ryan Blaney hinter ihm. Auf der Außenbahn nahm Daniel Suarez ganz vorne Aufstellung und hatte Trackhouse-Teamkollege Ross Chastain hinter sich.

Logano gab das Tempo beim Restart vor, aber Suarez hatte den etwas besseren Impuls. Eingangs der letzten Runde lag der Trackhouse-Pilot um Haaresbreite vor dem Penske-Piloten. In der letzten Runde aber machte sich Logano auf der Innenbahn den Push von Hintermann Ryan Blaney zu Nutze und kreuzte als erster Sieger der Playoffs 2024 die Linie. Suarez hatte kurz nach dem Overtime-Restart seinen Hintermann Ross Chastain verloren.

Ins Ziel kam Logano als Erster. Suarez, der das Atlanta-Frühjahrsrennen im packenden Three-Wide-Fotofinish für sich entschieden hatte, wurde diesmal Zweiter hinter Ryan Blaney und vor Christopher Bell (Gibbs-Toyota) sowie Alex Bowman. In Stage 3 schafften es sogar neun der 16 Playoff-Teilnehmer in die Top 10. Der einzige Ausreißer war Kyle Busch (Childress-Chevrolet) auf P7.

Im Mittelfeld gab es bei der Zieldurchfahrt noch einen Crash mit mehreren Autos. In diesen war unter anderem Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) verwickelt. So wurde es für ihn nur Platz 24 im Endergebnis.

Playoffs: Keselowski, Truex Jr. und Co. im Minus

Hamlins am Saisonende zurücktretender Gibbs-Teamkollege Martin Truex Jr. begann die letzten Playoffs seiner Karriere gar nur mit einem 35. Platz im Rennergebnis. In Stage 3 wurde er auf der Gegengerade unverschuldet in eine Kollision zwischen Penske-Pilot Ryan Blaney und Chris Buescher (RFK-Ford) verwickelt.

Aus dem genannten Grund gehört Martin Truex Jr. zu den vier Piloten, die sich nach dem ersten Rennen der ersten Playoff-Stufe ("Round of 16") im Minus-Bereich der Playoff-Tabelle aufhalten.

Eben dort, im Minus-Bereich der Tabelle, befand sich Truex Jr. auch schon vor dem Start des Rennens, als die Playoff-Setzliste im Anschluss an die Regular-Season noch Gültigkeit hatte. Abgesehen von ihm liegt nun nach dem Playoff-Auftakt unter anderem auch Brad Keselowski (RFK-Ford) im Minus-Bereich der Tabelle.

FOTOSTRECKE: Der aktuelle Playoff-Stand im NASCAR Cup 2024

Das zweite von zehn Playoff-Rennen 2024 findet am kommenden Sonntag (15. September) in Watkins Glen statt. Die permanente Rennstrecke im US-Bundesstaat New York ist erstmals Teil der Playoffs.