NASCAR Atlanta: Joey Logano siegt im Herzschlagfinale

Erstmals stand kein Chevrolet, sondern ein Ford auf der Victory-Lane der NASCAR-Cup-Serie: Joey Logano fuhr auf dem Atlanta Motor Speedway im US-Bundesstaat Georgia ein starkes Rennen und setzte sich in einem Herzschlagfinale gegen die Konkurrenz durch. Der Penske-Pilot überholte in der letzten Runde seinen ehemaligen Teamkollegen Brad Keselowski und sicherte sich den Sieg.

Seit dem Umbau der Strecke vor der Saison 2022 ist der Atlanta Motor Speedway eine Art "Superspeedway-light". Mit dem Motoren- und Aerodynamikpaket, das für die vier Kilometer (2,5 Meilen) langen Monsterovale in Daytona und Talladega entwickelt wurde, gibt es auf dem rund 2,5 Kilometer (1,5 Meilen) langen Intermediate-Oval in Georgia echte Windschattenschlachten im Paket.

Das Rennen begann ruhig, die Piloten gingen kaum ein Risiko ein und fuhren meist wie an der Schnur gezogen hintereinander her. Im ersten Segment kam es zu einem Unfall, als Bubba Wallace die Kontrolle über seinen 23XI-Toyota verlor und die Mauer touchierte. Polesetter Logano zeigte von Beginn an, dass sein Penske-Ford gut auf der Strecke liegt und holte sich den Stage-Sieg.

Rennen nimmt in Stage 3 Fahrt auf

Auch im zweiten Segment änderte sich am Renngeschehen nichts: Die Piloten verhielten sich vorbildlich auf der Strecke und so ging Stage 2 ohne eine einzige Gelbphase über die Bühne. Doch diesmal sah nicht Logano die grün-weiß-karierte Flagge als Erster, sondern sein Teamkollege Austin Cindric, der die Startnummer 22 in der letzten Runde überholte.

Das Rennen nahm erst im dritten und finalen Segment richtig Fahrt auf: Die Fahrer erhöhten ihre Risikobereitschaft und versuchten, eine zweite Linie zu etablieren. Statt wie an einer Perlenkette hintereinander zu fahren, wurden nun über weite Strecken zwei Linien gewählt. Die Folge: Es krachte, und zwar richtig!

Ross Chastain im Chevrolet kämpfte gegen Kevin Harvick im Stewart-Haas-Ford um die Führung. Der Trackhouse-Pilot, der im vergangenen Jahr mit einem Videospiel-Manöver in Martinsville weltberühmt wurde, fuhr dicht an das Heck des Routiniers vor ihm heran, der plötzlich die Kontrolle über seinen Ford verlor. Ob Chastain Harvick entscheidend getroffen hatte, konnte nicht geklärt werden.

Zwei Unfälle eliminieren Topfahrer

Die Folge war der sogenannte "Big One", der durch die Bewegung im Feld bereits rundenlang in der Luft lag. Harvick flog ab und räumte neun weitere Autos ab - darunter Fontana-Sieger Kyle Busch und das Hendrick-Duo Josh Berry und William Byron. Ein zweiter Massencrash folgte nach einem mutmaßlichen Reifenschaden von Aric Almirola, der sich in Führung liegend vor dem gesamten Feld drehte. Dabei wurde auch Kyle Larson in Mitleidenschaft gezogen.

Eine weitere Gelbphase gab es nicht, dafür aber einen heißen Kampf zwischen Ford und Toyota in den letzten Runden. Ford und vor allem das Team von Roger Penske haben das Pack-Racing in den letzten Jahren perfektioniert und so waren es auch die Autos mit den blauen Ovalen auf der Motorhaube, die sich besser organisierten.

Tyler Reddick scherte wenige Runden vor Schluss aus seiner Formation aus, um einen Angriff zu wagen. Das ging nach hinten los, weshalb Toyota keine Chance mehr gegen die Penske-Piloten und RFK-Pilot Keselowski hatte, der sich an der Spitze festgesetzt hatte. In der letzten Runde wurde Keselowski von Logano übertölpelt, sodass der Penske-Pilot an ihm vorbeizog und das Rennen für sich entschied.

Ford holt ersten Sieg

Der erste Sieg für Ford im Jahr 2023 war für Logano und Penske ein wichtiger Schritt in Richtung Playoffs. Keselowski wurde Zweiter, während Christopher Bell, Corey Lajoie im eigentlich unterlegenen Spire-Chevrolet und Reddick die Top 5 komplettierten. Denny Hamlin folgte vor Ryan Blaney auf Rang sechs.

Das nächste und sechste Rennen der NASCAR-Saison 2023 findet am Sonntag, 26. März, auf dem Circuit of The Americas in Austin (Texas) statt. Mit dabei sind Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button und Jordan Taylor, die beide ihr NASCAR-Debüt geben werden. Auch der siebenfache NASCAR-Champion Jimmie Johnson und "Iceman" Kimi Räikkönen werden beim ersten Rundstrecken-Rennen des Jahres mit von der Partie sein.

