NASCAR Austin: Chastain zerschmettert erste Wassermelone auf Cup-Level

Es hat sich in der NASCAR-Saison 2022 in den ersten fünf Rennen angedeutet: Trackhouse ist seit dem Kauf der Ganassi-Organisation und dem Umstieg auf das Next-Gen-Auto ein wettbewerbsfähiges NASCAR-Team. Ross Chastain, der in der Saison 2022 bis dato drei Top-5-Ergebnisse eingefahren hat, sicherte sich in einem Herzschlafinale seinen ersten Cup-Sieg. Es war auch der erste Sieg für das Team von Justin Marks.

Der "Watermelon"-Man aus Florida, der auf der Wassermelonenfarm seiner Familie in Florida aufgewachsen ist, schubste sich in typischer NASCAR-Manier zum Sieg: In der letzten Runde des Overtime-Finishes wurde er erst mit einer Berührung von A.J. Allmendinger auf Platz drei zurückverwiesen. Danach übernahm Alex Bowman die Führung.

Die drei Fahrer kämpften mit der Brechstange um den Sieg und letztlich machte ein kleiner Schubser von Chastain gegen Allmendinger den Unterschied, weil der Kaulig-Chevrolet von Allmendinger in den Hendrick-Chevrolet von Bowman krachte und Chastain innen durchschlüpfen konnte. So machte Chastain seinen sechsten NASCAR-Sieg und ersten Cup-Sieg dingfest.

In der Victory-Lane zerschmetterte Chastain traditionsgemäß eine Wassermelone aus seinem Heimatstaat - sein Markenzeichen bei einem Sieg. Zuvor hat es einer sehr zerfahrende dritte Stage mit vielen Gelbphasen gegeben. Gegen Rennende löste zuerst der zweimalige EuroNASCAR-Champion Loris Hezemans eine Unterbrechung aus, weil sein Auto den Geist aufgab.

Beim Neustart gab es in Kurve 1 mächtig Chaos, warum wieder gelbe Flaggen geschwungen werden mussten. An der Spitze entwickelte sich in der Verlängerung der Dreikampf zwischen Chastain, Allmendinger und Bowman, den der Trackhouse-Pilot letztlich mit harten Bandagen für sich entschied. Bowman wurde Zweiter, Christopher Bell Dritter, während Rundkurs-Favorit Chase Elliott Vierter wurde. Allmendinger fiel bis auf Rang 33 zurück.

Viva la Mexiko in Stage 1

Die erste Stage des Rennens gewann der Mexikaner Daniel Suarez am Steuer des zweiten Trackhouse-Chevrolets. Der 30-Jährige, der für das Team von Marks und Popstar Pitpull fährt, setzte sich in einem starken Segment gegen Ryan Blaney, Alex Bowman, Joey Logano sowie Kyle Larson durch und sammelte so wichtige Bonuspunkte im Meisterschaftskampf.

Daniel Suarez feierte in Stage 1 den Sieg für Trackhouse Foto: Motorsport Images

Eigentlich kein Problem für die Rundkurs-Spezialisten, die in COTA mit von der Partie waren. Dazu gehörten Euro-NASCAR-Champion Hezemans, Ex-DTM-Pilot Joey Hand, GT-Spezialist Andy Lally und NASCAR-Urgestein Boris Said. Letzterer war der erste, der eine Durchfahrtsstrafe antreten musste, danach folgte Hezemans aus den Niederlanden, der sein Cup-Debüt feierte.

Während sich Suarez an der Spitze gegen die Konkurrenz durchsetzte, ging es hinter dem Mexikaner heiß her: Elliott drehte Kyle Busch, der weit zurückfiel, während die Toyotas vor dem Stage-Ende geschlossen an die Box kamen. Dazu gesellten sich auch Austin Cindric, Tyler Reddick und weitere Fahrer. Es hagelte an der Box strafen, doch Suarez störte das an der Spitze nicht.

Denny Hamlin holt wichtige Stage-Punkte

Die zweite Stage ging an Gibbs-Pilot und 23XI-Racing-Mitbesitzer Denny Hamlin im Toyota Camry mit der Startnummer 11. Er setzte sich gegen Busch durch, der sich nach seinem Dreher im ersten Segment wieder nach vorne gekämpft hatte. Dahinter kamen Logano, Blaney und Aric Almirola ins Ziel.

Denny Hamlin durfte im zweiten Segment die wichtigen Bonuspunkte verbuchen Foto: Motorsport Images

Da jedoch am Ende von Stage 2 wieder viele Piloten aus strategischen Gründen an die Box kamen, wurde das Feld an der Spitze durchgemischt, weshalb Hamlin letztlich den Sieg holte und zehn Bonuspunkte verbuchte. Währenddessen gingen unter anderem Cindric und Suarez für den Service an die Box. Hamlin feierte derweil seinen ersten Stage-Sieg in der Saison 2022.

Das siebte Saisonrennen der NASCAR-Cup-Saison 2022 findet bereits am kommenden Sonntag auf dem Richmond Raceway statt. Der Lauf findet um 21:30 Uhr deutscher Zeit statt und bringt das neue Next-Gen-Auto erstmals auf ein 0,75-Meilen-Oval (1,2 Kilometer).

