NASCAR-Champion Chase Elliott mit Abenteuern in anderen Rennserien

Im Jahr 2020 hat Chase Elliott im Alter von 24 Jahren den Titel in der NASCAR-Cup-Serie gewonnen. Darauf ruht sich der Hendrick-Fahrer aus Dawsonville aber nicht aus: Vor dem Start in die NASCAR-Saison 2021 probiert er viele verschiedene Rennserien aus, um seinen Horizont zu erweitern und weitere wichtige Fähigkeiten zu erlangen. Der Höhepunkt wird sein Start bei den 24h von Daytona sein.

Im Dezember nahm Elliott bereits am Snowball Derby teil, einem berühmten Late-Model-Rennen auf dem Five Flags Speedway in Pensacola, Florida. Der Cup-Champion wurde Dritter, während Ty Majeski das 300 Runden lange Rennen gewann.

Dirt-Tracks und 24h von Daytona

Außerdem feierte Elliott sein Debüt im Midget auf losem Untergrund. Gefahren wurde auf dem Millbridge Speedway, auf dem seine NASCAR-Kollegen Chase Briscoe und Kyle Larson im Rahmen des Events sogar Laufsiege einfuhren.

Nur eine Woche später stehen für Elliott die Testfahrten im Rahmen des "Roar Before the Rolex 24" auf dem Daytona International Speedway an. Das 24h-Rennen folgt am 30. und 31. Januar. Die NASCAR-Saison 2021 beginnt am 14. Februar mit dem Daytona 500, das auf dem Oval des "World Centers of Racing" ausgetragen wird. Dann ist der NASCAR-Champion wieder in seinem Metier unterwegs.

Elliott hat große Freude an Abenteuern

"Ich habe es in den Cup geschafft und dann ein wenig aufgehört, mich darum zu kümmern, auch woanders Rennen zu fahren", so Elliott gegenüber 'SiriusXM'. "Ich habe das eigentlich immer genossen. Ich wollte immer mehr machen, habe mich in letzter Zeit aber nicht mehr so sehr darum gekümmert."

Chase Elliott wird bei den 24h von Daytona starten Foto: Motorsport Images

Gerade weil Elliott noch zu den Youngsters gehört, möchte er so viele verschiedene Kategorien ausprobieren wie nur möglich. Er sagt: "Wenn du älter wirst, wird es schwieriger, neue Disziplinen zu lernen. Ich bin glücklicherweise noch in meinen 20ern und ich kann dort draußen noch eine Menge lernen."

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.