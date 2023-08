NASCAR: Chris Buescher gewinnt "Michigan-Marathon" über zwei Tage

Das Rennen der NASCAR Cup Series 2023 auf dem Michigan International Speedway in Brooklyn, das am Sonntag 74 Runden umfasste, bevor der Rest der Distanz auf Montag vertagt wurde, ist einen Tag nach dem Start mit Sieg für Chris Buescher (RFK-Ford) zu Ende gegangen. Es war ein spannendes Duell um den Sieg, in dem sich Buescher knapp gegen Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) durchsetzte.

Für Buescher ist es der zweite aufeinanderfolgende Sieg, nachdem er vor acht Tagen schon das Short-Track-Rennen auf dem Richmond Raceway gewonnen hat. Hinter Buescher und Truex Jr. kamen deren Teamkollegen Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) und Brad Keselowski (RFK-Ford) im Michigan-Rennen als Dritter und Vierter ins Ziel.

Mit dem Stand nach 74 von 200 Runden ging es am Montag weiter, allerdings nicht wie geplant direkt um 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MESZ). Zwar hatte sich der Regen des Vortags verzogen, aber es hingen noch Nebelschwaden über dem Zwei-Meilen-Oval. Erst als die sich ebenfalls verzogen hatten, wurde die Rennfortsetzung 45 Minuten später als geplant in Angriff genommen.

Tyler Reddick (23XI-Toyota) - Spitzenreiter zum Zeitpunkt der Unterbrechung am Sonntag - führte das von 37 auf 33 Autos dezimierte Feld in den zweiten Teil des Rennens. Dieser zweite Teil umfasste noch 126 Runden und die wurden mit einem Tag Verspätung dann doch noch absolviert.

Fotofinish in Stage 2: Martin Truex Jr. vor Daniel Suarez

In Stage 2, dem zweiten von insgesamt drei Rennsegmenten, mussten am Montag noch 46 Runden zurückgelegt werden. Nachdem Reddick und einige andere direkt bei Wiederaufnahme des Rennbetriebs einen Boxenstopp zum Auftanken eingelegt hatten, ging der Stage-2-Sieg letztlich wie schon der Stage-1-Sieg tags zuvor an Martin Truex Jr.

Dieser zweite Stage-Sieg kam für Truex Jr. aber alles andere als auf dem Silbertablett. In der einzigen Gelbphase zwischen Wiederaufnahme des Rennens und der Stage-Flagge war er einer derjenigen, die zum Reifenwechsel an die Box kamen. Von außerhalb der Top 10 stürmte er mit zwei frischen Reifen binnen weniger Runden wieder nach vorne.

Die Führung erkämpfte sich Truex Jr. von Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) auf den letzten Metern vor der Stage-Flagge. Suarez, für den es bis Ende August noch um den Playoff-Einzug geht, beendete Stage 2 als knapp geschlagener Zweiter vor Lokalmatador Brad Keselowski, der ebenfalls noch nicht sicher für die Playoffs qualifiziert ist.

Im letzten Rennsegment, das 80 Runden umfasste, führte anfangs Chris Buescher vor Tyler Reddick. Aufgrund der vorherigen zeitlichen Abweichungen hinsichtlich der Boxenstopps stand auch das letzte Segment im Zeichen unterschiedlicher Boxenstopprhythmen.

Duell um den Sieg: Chris Buescher knapp vor Martin Truex Jr.

Nachdem Buescher und Reddick unter Grün drin waren, führte Brad Keselowski für einige Runden, bevor auch er unter Grün zum letzten Stopp vorfuhr. Das Szenario wiederholte sich anschließend mit Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) und Austin Dillon (Childress-Chevrolet). 18 Runden vor Schluss waren die Strategien aussortiert und das Duell um den Sieg lautete Chris Buescher gegen Martin Truex Jr.

Der Sieger der ersten beiden Rennsegmente machte Druck und wollte sich 13 Runden vor Schluss die Führung zurückholen. Aber während genau zu diesem Zeitpunkt Michael McDowell (Front-Row-Ford) überrundet wurde, hielt sich Buescher gerade so vorne. Truex Jr. verlor in der "Dirty Air" etwas an Boden und musste abermals aufholen.

Zwei Runden vor Schluss war die Lücke wieder zugefahren und Truex Jr. bereitete eine Schlussattacke vor. In der letzten Runde war er zwar noch näher an Buescher dran, kam aber - anders als in Stage 2 gegen Daniel Suarez - nicht mehr vorbei.

So rettete Chris Buescher seinen zweiten aufeinanderfolgenden Sieg mit 0,152 Sekunden Vorsprung auf Martin Truex Jr. ins Ziel. Dritter wurde Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) vor Brad Keselowski und Kyle Larson. Die Top 10 rundeten die Trackhouse-Teamkollegen Daniel Suarez und Ross Chastain sowie Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford), Ryan Blaney (Penske-Ford) und Erik Jones (Legacy-Chevrolet) ab.

Der am Sonntag von der Pole gestartete Christopher Bell (Gibbs-Toyota) schloss das Rennen auf P13 ab. Tyler Reddick, der zum Zeitpunkt der Unterbrechung am Sonntag in Führung lag, kam nach einem verpatzten letzten Boxenstopp gar nur auf P30 mit drei Runden Rückstand ins Ziel.

Ausgeschieden ist am Montag aufgrund eines Crashs noch Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet). Schon am Sonntag gecrasht und deshalb am Montag gar nicht mehr am Start waren Kyle Busch (Childress-Chevrolet), Chase Elliott und William Byron (beide Hendrick-Chevrolet) sowie Josh Berry, der den #42 Legacy-Chevrolet des gesperrten Noah Gragson fuhr.

Nächste Station: Indianapolis - letztmalig auf dem Rundkurs?

Von den 16 Playoff-Tickets sind zwölf schon fest vergeben, nämlich an die zwölf der 13 bisherigen Saisonsieger, die für die gesamte Saison gemeldet sind. Das sind alle außer Chicago-Sieger Shane van Gisbergen. Wer sich die übrigen vier Playoff-Tickets sichert, entscheidet sich an den kommenden drei Wochenenden bei den letzten drei Rennen der Regular-Season.

Mit den besten Playoff-Aussichten im Moment, aber noch alles andere als sicher, wären es über die Punkte: Kevin Harvick, Brad Keselowski, Bubba Wallace und Ty Gibbs.

Das drittletzte Rennen vor Beginn der Playoffs im NASCAR Cup-Kalender 2023 findet am kommenden Sonntag (13. August) auf dem Indianapolis-Rundkurs statt. Tags zuvor trägt auf derselben Strecke die IndyCar-Serie ihr Rennen aus. Aber nicht nur dieses, sondern auch das Rennen der NASCAR-Topliga ist mit einigen großen internationalen Namen besetzt.

Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button, der zweimalige WEC-Champion Kamui Kobayashi, der dreimalige und amtierende Supercars-Champion Shane van Gisbergen sowie der aktuelle Supercars-Tabellenführer Brodie Kostecki sind allesamt als Teilnehmer für das Cup-Rennen angekündigt. Für Kobayashi und Kostecki wird es das NASCAR-Debüt.

Für 2024 stehen die Zeichen auf einer Rückkehr des Brickyard 400 auf dem berühmten Ovalkurs des Indianapolis Motor Speedway. Am Montag und Dienstag nach dem diesjährigen Rundkurs-Rennen wird erstmals mit den Next-Gen-Autos (seit 2022 im Einsatz) auf dem Indianapolis-Oval getestet.

