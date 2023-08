NASCAR Daytona: Bubba Wallace schafft Playoff-Einzug bei RFK-Doppelerfolg

Das Finalrennen der regulären Saison der NASCAR Cup Series 2023 vor Beginn der Playoffs ist Samstagabend auf dem Daytona International Speedway mal wieder auf spektakuläre Art und Weise über die Bühne gegangen.

In der letzten Runde des zweiten der drei Rennsegmente gab es einen Massencrash mit 16 Autos, der schon mal sechs Hoffnungsträger auf das letzte Playoff-Ticket aus der Entscheidung nahm. Ein weiterer der Hoffnungsträger überschlug sich im letzten Rennsegment fünf Runden vor Schluss. Preece wurde ins Krankenhaus gebracht, das Rennen ging in die Verlängerung.

Gewonnen wurde das Rennen im Schlussspurt über zwei Runden von Chris Buescher (RFK-Ford) vor seinem Teamkollegen Brad Keselowski. Während beide RFK-Piloten schon vor dem Rennstart sicher für die Playoffs qualifiziert waren, war die Entscheidung um den 16. und damit letzten Playoff-Platz mit Bueschers Sieg zu Gunsten von Bubba Wallace (23XI-Toyota) gefallen.

Bubba Wallace ist genau wie Keselowski und auch Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) ohne Saisonsieg, aber über die Punkte in den diesen NASCAR-Titelkampf eingezogen. Im Gegenzug sind unter anderem Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) mit P3 im Rennen, Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) mit P4 im Rennen und Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) mit P6 im Rennen am Playoff-Einzug gescheitert:

Mehr als ein Dutzend Piloten durfte sich beim Start noch Hoffnungen machen, das letzte Playoff-Ticket zu ergattern. Zwei von ihnen starteten direkt aus der ersten Reihe ins Rennen: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) von der Pole und einer seiner Teamkollegen, nämlich Aric Almirola, direkt neben ihm.

Und auch in der zweiten Startreihe nahmen zwei Piloten Aufstellung, für die es noch um das letzte Playoff-Ticket ging: Harrison Burton (Wood-Ford) als Drittschnellster des Qualifyings und Bubba Wallace (23XI-Toyota), der eben dieses 16. Playoff-Ticket beim Start des Rennens lediglich virtuell in Händen hielt.

Polesetter Chase Briscoe führt zu Beginn. Nach einigen Runden übernahm Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) das Kommando. Zwischen ihm und Gibbs-Teamkollege Martin Truex Jr. ging es nicht mehr um einen Playoff-Platz, sondern darum, wer von beiden sich als punktbester Fahrer der Regular-Season den ersten Platz in der initialen Playoff-Tabelle sichern würde.

Stage-Siege für Martin Truex Jr. und Brad Keselowski

Im ersten Rennsegment (Stage 1), das komplett unter Grün und ohne Boxenstopps ablief, lag Hamlin eingangs der letzten Runde noch in Führung. Eine Runde später war er aber nur Achter, während Truex Jr. den Stage-Sieg einfuhr.

Die Bewegungen im Feld hatten zur Folge, dass in der letzten Runde die Autos auf der Innenbahn mehr Schwung hatten als auf der Außenbahn, wo sich Hamlin befand. Hinter Stage-1-Sieger Martin Truex Jr. kamen Christopher Bell (Gibbs-Toyota) und Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) - beide ebenfalls schon sicher für die Playoffs qualifiziert - über die Linie.

Im zweiten Rennsegment (Stage 2) war das Racing schon deutlich lebhafter als über weite Teile des ersten Segments. Mit 60 Runden war Stage 2 fast doppelt so lang wie Stage 1. Ergo gab es in diesem zweiten Rennsegment einen Durchgang Boxenstopps.

Der Boxenstopp wurde kurz vor Stage-Ende unter Grün eingelegt, denn lange Zeit gab es auch in Stage 2 keine Gelbphase. In der letzten Runde aber kam dann doch eine, und was für eine. Auslöser war ein Massencrash nach einer Berührung zweier Fahrzeuge an der Spitze des Feldes.

Massencrash mit 16 Autos sorgt für Rot

Ryan Blaney (Penske-Ford) lag auf der Innenbahn in Führung. Auf der Außenbahn fuhr Cup-Rookie Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) ganz vorne. In Turn 3 erhielt Gibbs ein Push von direkt hinter ihm fahrenden Teamkollegen Christopher Bell.

Der schwarze #54 Gibbs-Toyota des jungen Ty Gibbs geriet aus der Spur, erwischte den #12 Penske-Ford von Spitzenreiter Blaney, der frontal in die äußere SAFER-Barriere einschlug. Dahinter brach das Chaos aus. Eine Rotphase war die Folge.

In den Massencrash verwickelt waren insgesamt 16 Autos, darunter die von sechs Hoffnungsträgern auf das letzte Playoff-Ticket. Eben diese sechs Fahrer waren: Ty Gibbs, Alex Bowman, Harrison Burton, A.J. Allmendinger, Austin Dillon und Austin Cindric.

Der Stage-2-Sieg ging unter Gelb an Brad Keselowski (RFK-Ford), gefolgt von Kyle Busch (Childress-Chevrolet) und Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet). Während Keselowski und Busch ihr Playoff-Ticket schon sicher hatten, war Suarez einer derjenigen, die sich noch Hoffnungen machten durften. Der Kreis der Hoffnungsträger wurde durch den Massencrash deutlich verkleinert.

Überschlag von Ryan Preece sorgt für Verlängerung

Das letzte Rennsegment begann mit Chase Briscoe an der Spitze. Er war einer der im Rennen verbliebenen Playoff-Hoffnungsträger, aber alles andere als der einzige. Weil es auch in diesem letzten Rennsegment einen langen Green-Flag-Run gab, wurde der letzte Boxenstopp im Rennen ab 17 Runden vor Schluss unter Grün eingelegt.

Nachdem alle an der Box waren, führte Kevin Harvick, der das Playoff-Ticket in seiner letzten NASCAR-Saison auch ohne einen Saisonsieg schon beim Rennstart sicher hatte. In seinem Windschatten fuhren unmittelbar nach dem Boxenstopp zwei Piloten, die für einen Playoff-Einzug auf den Rennsieg angewiesen waren: Hendrick-Pilot Chase Elliott und Harvicks Stewart/Haas-Teamkollege Aric Almirola.

Während Harvick führte, sorgten fünf Runden vor Schluss zwei andere Stewart/Haas-Piloten - Chase Briscoe und Ryan Preece - mit einem Crash dafür, dass das Rennen in die Verlängerung ging. Auf der Gegengerade hatte es eine unglückliche Berührung der beiden Autos gegeben, woraufhin jenes mit der Startnummer 41 von Preece aus der Spur geriet und sich auf beziehungsweise über dem Rasen des Infields mehrfach meterhoch überschlug. Insgesamt wurden zehn Rollen gezählt.

Preece wurde aus dem zerstörten Auto geholfen und er winkte den Zuschauern zu, bevor er auf einer Trage in den Krankenwagen verladen wurde. Mit dem wurde er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Konkrete Informationen über mögliche Verletzungen hatte NASCAR unnmittelbar nach dem Rennen noch keine parat.

Im Kampf um den Rennsieg formierte sich das Feld beim Overtime-Restart wie folgt: Kevin Harvick führte das Feld auf der Innenbahn vor Chase Elliott an. Die Außenbahn wurde angeführt von Chris Buescher, der seinen Teamkollegen Brad Keselowski direkt am Heck hatte.

Auf der Gegengerade der vorletzten Runde übernahm Buescher mit Push von Keselowski die Spitze. Und die gab er während der letzten eineinhalb Runden nicht mehr ab. Für Buescher ist es der dritte Saisonsieg nach Richmond und Brooklyn. Und weil Keselowski über die Punkte eingezogen ist, hat RFK Racing im zweiten Jahr gleich beide Fahrer in den Playoffs drin.

Der Fahrplan für die Playoffs

Damit ist die Bühne für die 16 Playoff-Teilnehmer bereit. Als punktbester Fahrer der Regular-Season geht Martin Truex Jr. in den zehn Rennen umfassenden Titelkampf an den zehn kommenden Wochenenden. Aufgrund der Bonuspunkte für die Saisonsiege liegt William Byron aber aktuell gleichauf mit Truex Jr.

Playoff-Auftakt ist am kommenden Sonntag (3. September) auf dem Darlington Raceway. Weiter geht die erste Playoff-Stufe ("Round of 16") auf dem Kansas Speedway (10. September) und auf dem Bristol Motor Speedway (Samstag, 16. September). Die "Round of 16" umfasst also zwei Intermediate-Ovale und einen Short-Track.

Die "Round of 12" als zweite Playoff-Stufe beinhaltet die Rennen auf dem Texas Motor Speedway (24. September), dem Talladega Superspeedway (1. Oktober) und dem "Roval" des Charlotte Motor Speedway (8. Oktober). Somit besteht die "Round of 12" aus einem Intermediate-Oval, einem Superspeedway und einem Rundkurs.

Die dritte Playoff-Stufe ("Round of 8") besteht aus den Rennen auf dem Las Vegas Motor Speedway (15. Oktober), auf dem Homestead-Miami Speedway (22. Oktober) und auf dem Martinsville Speedway (29. Oktober). Damit umfasst die "Round of 8" genau wie die "Round of 16" zwei Intermediate-Ovale und einen Short-Track.

Das als "Championship 4" bekannte Finale mit den vier punktgleich antretenden finalen Titelkandidaten findet am 5. November auf dem Phoenix Raceway, einem Ein-Meilen-Oval, statt. Zum vierten Mal in der 75-jährigen NASCAR-Geschichte fällt die Titelentscheidung in Phoenix.

