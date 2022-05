NASCAR Dover: Regen sorgt für Fortsetzung am Montag

Audio-Player laden

Die "Monster-Mile" in Dover befindet sich genau genommen zwar nur noch einmal pro Saison im Kalender der NASCAR Cup Series. Zumindest in diesem Jahr aber wird trotzdem zweimal gefahren. Denn das am Sonntag planmäßig gestartete DuraMax Drydene 400 musste nach 78 von 400 Runden aufgrund von Regen unterbrochen werden.

Vorübergehende Bemühungen, das betonierte Ein-Meilen-Oval mit Air-Titans zu trocknen, schlugen fehl, da bis weiterer Regen nachdrückte. Eine Flutlichtanlage gibt es in Dover nicht. Und weil die Rote Flagge vor Erreichen der Halbzeit der Distanz herausgekommen war, wird das Rennen am Montag fortgesetzt.

Die angesetzte Uhrzeit für die Fortsetzung des Rennens mit dem Stand nach 78 Runden ist in mitteleuropäische Zeit umgerechnet Montag, 18:00 Uhr MESZ, was 12:00 Uhr Ortszeit in Dover (Delaware) entspricht.

Erste Pole für Chris Buescher und RFK Racing

Im Qualifying am Samstag hatte Chris Buescher (RFK-Ford) die Pole erobert. Sowohl für ihn selbst als auch für die aktuelle Formation des Roush-Teams war es die erste Pole. Hauptteambesitzer Jack Roush hat in der Vergangenheit unzählige Erfolge feiern dürfen.

Aber seitdem Brad Keselowski im Winter mit an Bord gekommen ist und Anteile am Roush-Team übernommen hat, bedeutet die Pole von Buescher den ersten großen Erfolg in einem Qualifying. Im Renntrimm hatte das RFK-Duo Keselowski/Buescher vor allem in den Duels in Daytona überzeugt.

In Dover führte Buescher am Sonntag bis zur ersten Gelbphase - einer für Runde 40 angekündigt gewesenen Competition-Caution. Beim Boxenstopp wurde Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) am schnellsten abgefertigt. Er führte das Feld bis zur zweiten Gelbphase an. Diese kam nach 52 Runden aufgrund erster Regentropfen heraus.

Kyle Larson führt bei Fortsetzung am Montag

36 Runden waren anschließend zwar noch drin, mehr aber nicht. Weil Hamlin in der zweiten Gelbphase direkt wieder an die Box kam, übernahm Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) die Führung, da er auf der Strecke blieb.

Zum Zeitpunkt der Roten Flagge nach 78 Runden führte Larson vor Hendrick-Teamkollege Chase Elliott und vor Ryan Blaney (Penske-Ford). In dieser Reihenfolge wird das auf 400 Runden angesetzte Rennen am Montag um 18:00 Uhr MESZ fortgesetzt.

