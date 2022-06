NASCAR-Experte Clint Bowyer in Verkehrsunfall mit Todesopfer verwickelt Clint Bowyer war am 5. Juni in einem Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt - Der ehemalige NASCAR-Pilot fuhr in Missouri eine Frau an

Tragische Nachrichten aus den Vereinigten Staaten von Amerika: Ex-NASCAR-Pilot Clint Bowyer war am 5. Juni in einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt. Der aktuelle TV-Experte soll laut Aussage der örtlichen Polizei eine Frau angefahren haben, die sich auf der Zu- und Abfahrt einer Autobahn im Bundesstaat Missouri aufgehalten haben soll. Für die 47-jährige Jane Simmons kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Jetzt hat die Polizei von Lake Ozark die Ermittlungen abgeschlossen. Bowyer war auf dem Weg, das NASCAR-Rennen auf dem World Wide Technology Speedway zu besuchen. Nachdem der Unfall passiert war, hielt Bowyer sein Fahrzeug an, um die Rettungskräfte zu benachrichtigen und Ersthelfer zu unterstützen. Vor Ort wurde zudem ein Alkoholtest gemacht, der keinerlei Hinweise auf Trunkenheit am Steuer lieferte. Auch andere Beeinträchtigungen habe es nicht gegeben. Das Opfer hingegen soll unter Einfluss von Drogen gestanden haben. Außerdem wurde eine verdächtige Substanz im Besitz der Frau sichergestellt. Nach einer Pause aufgrund von "persönlichen Gründen" in Sonoma, hat sich Bowyer jetzt zu dem Vorfall geäußert. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass die Familie alles für mich ist. Meine Gedanken und Gebete sind bei der Familie und den Angehörigen von Frau Simmons", heißt es in einer Erklärung des Fox-Experten. "Dies ist eine sehr schwierige Zeit für meine Familie und mich, bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre, während wir versuchen, das Geschehene zu bewältigen."