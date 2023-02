NASCAR greift durch: Ross Chastains "Videospiel"-Manöver ab sofort verboten!

Audio-Player laden

Was sich in der letzten Runde des vorletzten Rennens der NASCAR Cup-Saison 2022 auf dem Martinsville Speedway abspielte, hatte niemand erwartet. Und so etwas wird wahrscheinlich nie wieder zu sehen sein. Denn NASCAR hat am Dienstag beschlossen, Ross Chastains berühmt gewordenes "Videospiel"-Manöver ab sofort zu verbieten.

Elton Sawyer, der neue stellvertretende NASCAR-Rennchef, begründet die Änderung mit Sicherheitsüberlegungen. Der Versuch eines solchen An-der-Wand-entlang-Manövers, mit dem sich Chastain ins NASCAR-Finale 2022 gefahren hat, wird ab sofort als ein Move betrachtet, der "die Sicherheit eines Events gefährdet", sagt Sawyer. Die Regeländerung gilt ab sofort für alle NASCAR-Strecken. Die Strafe bei Verstoß ist eine Zeitstrafe.

Chastain fuhr am 30. Oktober 2022 auf dem Martinsville Speedway in der letzten Runde in Turn 3 wie in einem Videospiel einfach geradeaus in die Mauer und ließ sich von dieser bis ins Ziel "tragen". Er überholte auf diese Art und Weise fünf Autos, brach den Streckenrekord und entriss Denny Hamlin in letzter Sekunde das vierte und letzte Finalticket.

Chastains Aktion schockierte die Welt und wurde auf Social Media über 100 Millionen Mal angeklickt. Im vierköpfigen Finale in Phoenix errang der Trackhouse-Pilot letztlich den Vizetitel hinter Penske-Pilot Joey Logano. Mehrere Fahrer applaudierten Chastain seinerzeit für das gewagte Manöver, äußerten aber auch Bedenken dahingehend, dass die Büchse der Pandora geöffnet wurde und es künftig zu Wiederholungen solcher Manöver kommen könnte, die womöglich böse ausgehen.

Zu denjenigen, die Bedenken ob des Manövers äußerten, gehörte auch Logano. "Ich meine, es war großartig, es war cool. Es ist zum ersten Mal passiert und es gibt keine Regel dagegen", sagte der Penske-Pilot wenige Tage vor seinem Titelgewinn 2022 und forderte: "Es muss eine Regel dagegen geben, denn ich weiß nicht, ob man will, dass das ganze Feld in die Mauer fährt, wenn es in Richtung Ziel geht."

"Ich weiß nicht, ob es für den Fahrer oder die Fans sonderlich sicher ist, wenn ein Auto direkt an der Mauer 'klebt'. Was, wenn das Tor in der Mauer an dieser Stelle nicht vollständig geschlossen gewesen wäre? Was, wenn das Tor in sein Auto eingedrungen wäre? Das ist ein großes Risiko, welches Ross bereit war einzugehen", so Logano damals.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.