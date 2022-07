NASCAR in Chicago: Erstes Cup-Rennen auf einem Straßenkurs im Jahr 2023

Audio-Player laden

Die NASCAR-Revolution geht in die nächste Runde! Erstmals in der Geschichte der Cup-Serie wird ein Punkterennen auf einem waschechten Straßenkurs ausgetragen. Die neuen Next-Gen-Autos werden in der Saison 2023 in der Innenstadt von Chicago zu sehen sein und für ein spannendes Debüt sorgen. NASCAR wird dafür wohl das Rundkurs-Rennen auf Road America opfern.

Das Datum für das Rennen in Chicago steht ebenfalls schon fest: Die NASCAR-Cup-Serie wird am 2. Juli 2023 fahren, während am Vortag eine Serie aus dem IMSA-Kosmos auf der Strecke unterwegs sein wird. Um welche IMSA-Meisterschaft es sich handelt, steht noch nicht fest. Im Rahmenprogramm soll es zudem Konzerte und Unterhaltung geben.

Der geplante Kurs ist 3,54 Kilometer lang und besteht aus insgesamt zwölf Kurven. Gestartet wird das Rennen auf der South Columbus Drive direkt vor dem Buckingham-Springbrunnen. Der Kurs führt über den Lake Shore Drive, Michigan Avenue, Columbus Drive und an den Grant Park vorbei. Es geht auch am Stadion "Soldier Field" vorbei, in dem 1956 das bisher einzige NASCAR-Rennen in Chicago ausgetragen wurde.

In der virtuellen Welt bereits etabliert: Chicago wird Realität Foto: NASCAR Media

Das Layout des Kurses hat seine Wurzeln in der Motorsport-Simulation iRacing. In der virtuellen Welt gibt es den Kurs bereits seit 2020 und er gilt als Blaupause für das NASCAR-Rennen in der realen Welt. Da der NASCAR-Kalender für das neue Straßenrennen nicht von 36 auf 37 Punkterennen erweitert werden wird, muss ein Lauf geopfert werden. Das Rundkurs-Rennen auf Road America hat keinen Vertrag mehr und könnte nach nur zwei Jahren wieder gestrichen werden.

Mit Bildmaterial von NASCAR Media.