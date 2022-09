NASCAR-Kalender 2023 präsentiert: Stadtkurs-Premiere & Short-Track-Revival

Audio-Player laden

Der Rennkalender für die Saison 2023 der NASCAR Cup Series als Topliga der NASCAR-Szene ist da. Der Kalender wurde am Mittwoch vorgestellt und umfasst wie schon in den vergangenen Jahren wieder 36 Rennen, bei denen es Punkte für die Gesamtwertung gibt. Hinzu kommen wie zuletzt zwei punktelose Rennen.

Die auffälligste Neuerung im NASCAR Cup-Kalender 2023 ist die Premiere eines Stadtkurses. Wie es bereits vor einigen Wochen verkündet wurde, handelt es sich dabei um ein Rennen in Downtown Chicago, das für den 2. Juli angesetzt ist. Als Austragungsort dient der Grant Park direkt am Ufer des Michigansees. Der gegen den Uhrzeigersinn befahrene Stadtkurs ist mit einer Länge von 3,54 Kilometern (2,2 Meilen) geplant und sieht zwölf Kurven vor.

Abgesehen vom Neuzugang Chicago gibt es in Bezug auf die Punkterennen der höchsten NASCAR-Liga nur wenige Veränderungen gegenüber 2022. Nicht mehr dabei ist Elkhart Lake. Die dort gelegene Rennstrecke Road America - mit über sechs Kilometern klar die längste im Kalender der vergangenen beiden Jahre - fliegt nach nur zwei Jahren wieder raus, um Platz im Kalender für Chicago zu machen.

Offizieller Auftakt für die Saison 2023 der NASCAR Cup Series ist am 19. Februar die 65. Auflage des Daytona 500 auf dem 2,5-Meilen-Oval des Daytona International Speedway in Daytona Beach (Florida). Das Saisonfinale als "Championship 4"-Rennen der Playoffs findet am 5. November auf dem Phoenix Raceway, dem Ein-Meilen-Oval in Phoenix (Arizona), statt.

Das All-Star-Race steigt 2023 auf dem alterhwürdigen North Wilkesboro Speedway Foto: Mario Fritzsche den North Wilkesboro Speedway um. Termin für das sehnsüchtig erwartete Short-Track-Revival ist der 21. Mai.

Das nach dem Daytona 500 zweite Punkterennen 2023 (terminiert für 26. Februar) soll die Abschiedsvorstellung von Fontana als Zwei-Meilen-Oval werden. Für 2024 soll dann mit zweijähriger Verspätung gegenüber der ursprünglichen Planung in Fontana ein Short-Track entstehen.

Sonstige Änderungen im NASCAR Cup-Kalender 2023 betreffen lediglich Termine. So tauschen die beiden Short-Track-Rennen im April (Bristol als Dirt-Track sowie Martinsville) die Plätze, sodass Bristol am Ostersonntag bleibt. Martinsville wird indes von einem Nachtrennen (Samstag) zu einem Rennen bei Tageslicht (Sonntag). Im Mai tauschen Kansas City und Darlington die Plätze.

Im Juli und August tauschen das Short-Track-Rennen in Richmond und das Rundkurs-Rennen in Indianapolis die Plätze. Somit geht die Regular-Season 2023 mit zwei Rundkurs-Rennen (Indianapolis und Watkins Glen) und einem Superspeedway-Rennen (Daytona) zu Ende. Die direkt anschließenden zehn Playoff-Strecken bleiben gegenüber 2022 exakt gleich.

Der NASCAR Cup-Kalender 2023:

05.02. Clash in Los Angeles *

19.02. Daytona 500

26.02. Fontana

05.03. Las Vegas

12.03. Phoenix

19.03. Atlanta

26.03. Austin (Rundstrecke)

02.04. Richmond

09.04. Bristol (Dirt-Track)

16.04. Martinsville

23.04. Talladega

30.04. Dover

07.05. Kansas City

14.05. Darlington

21.05. All-Star-Race in North Wilkesboro *

28.05. Charlotte

04.06. St. Louis

11.06. Sonoma (Rundstrecke)

25.06. Nashville

02.07. Chicago (Stadtkurs)

09.07. Atlanta

16.07. Loudon

23.07. Pocono

30.07. Richmond

06.08. Brooklyn

13.08. Indianapolis (Rundstrecke)

20.08. Watkins Glen (Rundstrecke)

26.08. Daytona

Playoffs:

03.09. Darlington

10.09. Kansas City

16.09. Bristol

24.09. Fort Worth

01.10. Talladega

08.10. Charlotte (Rundstrecke)

15.10. Las Vegas

22.10. Homestead

29.10. Martinsville

05.11. Phoenix

* Einladungsrennen ohne Punkte für die Meisterschaft

