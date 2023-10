NASCAR-Kalender 2024 präsentiert: Eine neue Strecke und weitere Änderungen

Später als in den vergangenen Jahren, aber jetzt ist er da: der Rennkalender für die neue NASCAR-Saison. Am Mittwoch wurde der Fahrplan für die Saison 2024 der NASCAR Cup Series offiziell herausgegeben. Grundsätzlich umfasst er wieder 36 Meisterschaftsrennen plus zwei Rennen, die nicht zur Meisterschaft zählen. Im Detail aber beinhaltet der Kalender einige Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren (NASCAR-Kalender 2024).

Die einzige komplett neue Strecke ist der Iowa Speedway. Auf dem 0,875-Meilen-Oval in Newton im US-Bundesstaat Iowa gastiert die NASCAR-Topliga am 16. Juni 2024 zum ersten Mal. Es handelt sich um ein Flutlichtrennen am Sonntagabend.

Eine totale NASCAR-Premiere wird es für den Iowa Speedway aber nicht. Denn in den Jahren 2009 bis 2019 fuhren dort schon die zweite und dritte NASCAR-Liga. Der Iowa Speedway in Newton ist in den Kalender gerückt, weil der California Speedway in Fontana in der Saison 2024 erwartungsgemäß nicht angesteuert wird.

Das erste der 36 Meisterschaftsrennen im NASCAR Cup-Kalender ist auch 2024 das Daytona 500. Angesetzt ist die 66. Auflage des "Great American Race" für den 18. Februar. Von diesem Tag an erstreckt sich die Regular-Season mit ihren 26 Rennen diesmal bis in den September.

Sommerpause wegen Olympia

Grund dafür, dass die Regular-Season 2024 eine Woche später endet als in der Vergangenheit sind die Olympischen Sommerspiele in Paris. Denn wie im IndyCar-Kalender 2024, so hat man sich nach wochenlangen Diskussionen erstmals auch im NASCAR-Kalender auf eine Sommerpause wegen Olympia geeinigt. Konkret handelt es sich um das letzte Juli-Wochenende und das erste August-Wochenende.

Gewünscht wird die Sommerpause im NASCAR-Kalender von dem in den USA zu dieser Phase der Saison übertragenden TV-Sender NBC. Der überträgt auch die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) und hat nach IndyCar nun tatsächlich auch NASCAR dazu bewogen, mehrere aufeinanderfolgende rennfreie Wochenenden einzulegen.

Aufgrund der in dieser Form neuen Sommerpause im NASCAR-Kalender verschiebt sich das Ende der Regular-Season auf den 1. September. Und: Ausgangsort des Finalrennens der Regular-Season ist 2024 nicht Daytona, sondern Darlington.

Atlanta und Watkins Glen in den Playoffs

Veränderungen gibt es aber nicht nur in der Regular-Season, sondern auch in den Playoffs. Die zehn Playoff-Rennen beginnen 2024 erst am 8. September in Atlanta und sie gipfeln erst am 10. November in Phoenix im vierköpfigen Finale. Es wird das fünfte Mal hintereinander, dass die Titelentscheidung in Phoenix fällt, im Vergleich zu den Vorjahren aber eine Woche später.

Bezüglich der Rennstrecken gibt es innerhalb der Playoffs mehrere Veränderungen verglichen mit 2023: Ein Comeback in den Playoffs (erstmals seit 2007) feiert Atlanta, und zwar in Form des Playoff-Auftakts am 8. September. Komplett neu in den Playoffs ist Watkins Glen (15. September).

Gar nicht mehr Teil der Playoffs ist 2024 das einzige Saisonrennen auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth. Das nämlich rückt vom September in den April. Ebenfalls nicht mehr Teil der Playoffs ist Darlington. Zwar findet das Southern 500 weiterhin am Labor-Day-Wochenende statt, aber eben dieses erste Wochenende im September fällt in der Saison 2024 wie bereits erwähnt in die Regular-Season, nicht in die Playoffs.

Comeback des Brickyard 400 - Streichung des Dirt-Race in Bristol

Historisch gesehen markiert das Jahr 2024 in der NASCAR das 30-jährige Jubiläum der Erstauflage des Brickyard 400 in Indianapolis. Zu diesem Anlass zieht das Indianapolis-Rennen nach zuletzt drei Jahren auf dem Rundkurs zurück auf das Oval. Das Comeback des Brickyard 400 steht für den 21. Juli im Kalender.

Das Brickyard 400 auf dem Indianapolis-Oval kehrt 2024 zurück Foto: Action Sports Photography

Das Dirt-Track-Rennen in Bristol ist nach drei Jahren wieder Geschichte. Wie es zuletzt in der Saison 2020 der Fall war, so finden 2024 wieder beide Bristol-Rennen auf dem Betonbelag statt. Das Frühjahrsrennen ist für den 17. März angesetzt. Das Herbstrennen, welches abermals ein Playoff-Rennen ist, findet am 21. September statt.

Ungeachtet der zahlreichen Veränderungen im NASCAR-Kalender hat man an anderen Eckpunkten festgehalten. Gemäß der jahrzehntelangen Tradition finden sich auch 2024 wieder zwei Rennen im Kalender, die nicht für die Gesamtwertung der NASCAR Cup Series zählen. Zum einen ist es der Clash, zum anderen ist es das All-Star-Race.

Der Clash, mit dem das NASCAR-Jahr 2024 am 4. Februar eröffnet wird, findet zum dritten Mal in Folge im Los Angeles Memorial Coliseum statt. Das All-Star-Race steigt zum zweiten Mal auf dem North Wilkesboro Speedway. Das historische 0,625-Meilen-Oval erhält bis zum All-Star-Termin (19. Mai) erstmals seit mehr als 40 Jahren einen neuen Asphalt.

Der NASCAR Cup-Kalender 2024:

Datum Rennen Strecke Streckentyp 04.02. * Clash in Los Angeles Los Angeles Memorial Coliseum Short-Track 18.02. Daytona 500 Daytona International Speedway Superspeedway 25.02. Atlanta Atlanta Motor Speedway Superspeedway 03.03. Las Vegas Las Vegas Motor Speedway Intermediate-Oval 10.03. Phoenix Phoenix Raceway Ein-Meilen-Oval 17.03. Bristol Bristol Motor Speedway Short-Track 24.03. Austin Circuit of The Americas Rundstrecke 31.03. Richmond Richmond Raceway Short-Track 07.04. Martinsville Martinsville Speedway Short-Track 14.04. Fort Worth Texas Motor Speedway Intermediate-Oval 21.04. Talladega Talladega Superspeedway Superspeedway 28.04. Dover Dover International Speedway Ein-Meilen-Oval 05.05. Kansas City Kansas Speedway Intermediate-Oval 12.05. Darlington Darlington Raceway Intermediate-Oval 19.05. * All-Star-Race in North Wilkesboro North Wilkesboro Speedway Short-Track 26.05. Charlotte Charlotte Motor Speedway Intermediate-Oval 02.06. St. Louis Gateway Motorsports Park Intermediate-Oval 09.06. Sonoma Sonoma Raceway Rundstrecke 16.06. Newton Iowa Speedway Short-Track 23.06. Loudon New Hampshire Motor Speedway Ein-Meilen-Oval 30.06. Nashville Nashville Superspeedway Intermediate-Oval 07.07. Chicago Streets of Chicago Stadtkurs 14.07. Pocono Pocono Raceway Tri-Oval 21.07. Indianapolis Indianapolis Motor Speedway Superspeedway 11.08. Richmond Richmond Raceway Short-Track 18.08. Brooklyn Michigan International Speedway Zwei-Meilen-Oval 24.08. Daytona Daytona International Speedway Superspeedway 01.09. Darlington Darlington Raceway Intermediate-Oval Playoffs 08.09. Atlanta Atlanta Motor Speedway Superspeedway 15.09. Watkins Glen Watkins Glen International Rundstrecke 21.09. Bristol Bristol Motor Speedway Short-Track 29.09. Kansas City Kansas Speedway Intermediate-Oval 06.10. Talladega Talladega Superspeedway Superspeedway 13.10. Charlotte Charlotte Motor Speedway Road Course Rundstrecke 20.10. Las Vegas Las Vegas Motor Speedway Intermediate-Oval 27.10. Homestead Homestead-Miami Speedway Intermediate-Oval 03.11. Martinsville Martinsville Speedway Short-Track 10.11. Phoenix Phoenix Raceway Ein-Meilen-Oval

* ohne Punkte für die Meisterschaft

