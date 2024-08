NASCAR-Kalender 2025 steht: Cup-Debüt in Mexiko & viele weitere Änderungen!

Ein wenig früher als in jüngster Vergangenheit, nämlich noch vor Beginn der Playoffs, hat NASCAR am Donnerstag den Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht. Für die Saison 2025 der NASCAR Cup Series hat man im Vergleich zu 2024 mehr als die Hälfte der Plätze im Kalender neu besetzt, unter anderem mit einer neuen Strecke und einer reaktivierten Strecke.

Der komplette NASCAR-Kalender 2025

Im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City, der Hauptstadt Mexikos, findet 2025 zum ersten Mal überhaupt ein Rennen der höchsten NASCAR-Liga statt. Termin ist der 15. Juni. Für den Mexikaner Daniel Suarez, der seinen Vertrag im Trackhouse-Team bis Ende 2025 verlängert hat, wird es das Heimspiel. Um Platz zu machen im Kalender, verliert der Richmond Raceway im US-Bundesstaat Virginia sein Frühjahrsrennen.

Für die NASCAR-Topliga wird Mexico City das erste Punkterennen außerhalb der USA seitdem es 1958 ein Rennen in Toronto (Kanada) gab. Nicht zur Meisterschaft zählende Cup-Rennen außerhalb der USA fanden zuletzt Ende der 1990er-Jahre in Japan statt. So wurde 1996 und 1997 auf der Kurzanbindung der Formel-1-Strecke in Suzuka gefahren. 1998 fuhr man einmalig auf dem Oval des Twin Ring Motegi, welches jahrelang Bestandteil des IndyCar-Kalenders war.

Zweiter NASCAR-Anlauf in Mexiko, diesmal mit Cup

Auf dem Grand-Prix-Kurs in Mexikos Hauptstadt gastierte in den Jahren 2005 bis 2008 die zweite NASCAR-Liga, also die heutige Xfinity-Serie (damals Busch-Serie respektive Nationwide-Serie). Gewonnen wurden die vier Rennen damals von namhaften Piloten: Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Juan Pablo Montoya, Kyle Busch. Für die NASCAR-Topliga wird es 2025 die Premiere in Mexico City.

Befahren wird im Juni 2025 im Autodromo Hermanos Rodriguez nahezu das komplette Streckenlayout, das von der Formel 1 genutzt wird. Die Kurven 4 bis 6 aber werden die Cup-Autos genauso auslassen wie es schon vor fast 20 Jahren für die zweite NASCAR-Liga galt. Denn nach der zweiten langen Gerade der Strecke wird abermals direkt nach rechts in die Esses abgebogen. Alle weiteren Kurven des Grand-Prix-Layouts - inklusive Stadiondurchfahrt - werden genutzt.

Während der Rundkurs in Mexico City also die komplett neue Strecke im NASCAR Cup-Kalender 2025 ist, so handelt es sich bei der in den Kalender zurückgeholten Strecke um ein Viertelmeilen-Oval: das Bowman Gray Stadium in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Dort wird es für die NASCAR-Topliga das erste Rennen seit 1971.

Von Anfang Februar bis Anfang November geht es im NASCAR Cup-Kalender 2025 Schlag auf Schlag. Das einzige rennfreie Wochenende ist Ostern (19./20. April). In den Kalendern der zweiten und dritten NASCAR-Liga gibt es wie gewohnt deutlich mehr rennfreie Wochenenden. Ostern gehört allerdings nicht dazu. Sowohl die Xfinity-Serie als auch die Truck-Serie fahren am Oster-Wochenende erstmals seit vielen Jahren wieder auf dem stark überhöhten Ein-Meilen-Oval in Rockingham (North Carolina).

Was den Kalender der NASCAR-Topliga betrifft, so ist dieser vom Umfang her konstant geblieben. Auch 2025 sind wieder insgesamt 38 Cup-Rennen vorgesehen, wovon zwei wie üblich nicht zur Meisterschaft zählen. Eines dieser zwei punktelosen Rennen ist das Comeback im Bowman Gray Stadium.

Für mehr als die Hälfte der 38 Rennen im NASCAR Cup-Kalender 2025 wurden die Termine im Vergleich zu 2024 auf andere Wochenenden verlegt. Das betrifft unter anderem Strecken, die aus den Playoffs in die Regular-Season nach vorne rücken, wohingegen andere Strecken aus der Regular-Season in die Playoffs wandern.

(Wieder) zahlreiche Veränderungen in den Playoffs

Drei der zehn Playoff-Strecken werden 2025 andere sein als im aktuellen Jahr 2024. Der Darlington Raceway, wo es schon 2004 und außerdem von 2020 bis 2023 jeweils Playoff-Rennen gab, bekommt sein verlorenes Playoff-Rennen zurück. Es handelt sich um den Playoff-Auftakt 2025 am 31. August.

Die Konsequenz daraus ist, dass die Regular-Season 2025 doch wieder in Daytona zu Ende geht. So war es schon in den Jahren 2020 bis 2023. Im aktuellen Jahr 2024 richtet ausnahmsweise Darlington das Regular-Season-Finale aus.

Der New Hampshire Motor Speedway in Loudon ist 2025 erstmals seit 2017 wieder Ort eines Playoff-Rennens, und zwar am 21. September. Zwei Wochen zuvor (7. September) findet auf dem World Wide Technology Raceway im Gateway Motorsports Park in St. Louis zum ersten Mal überhaupt ein Playoff-Rennen statt. Das unregelmäßige 1,25-Meilen-Oval, das in erster Linie als IndyCar-Strecke bekannt ist, wird erst seit 2022 auch von den Cup-Autos befahren.

Während Darlington und St. Louis (jeweils "Round of 16") sowie Loudon ("Round of 12") für 2025 in die Playoffs rücken, verlieren drei Strecken, die 2024 Teil der Playoffs sind, ihren diesbezüglichen Platz. Sie rücken 2025 in die Regular-Season nach vorn. Es handelt sich um den Atlanta Motor Speedway (28. Juni), um die Naturrennstrecke Watkins Glen (10. August) und auch um den Homestead-Miami Speedway (23. März).

Der neue NASCAR-Termin für den Homestead-Miami Speedway liegt im Monat März unmittelbar vor Beginn der traditionellen Miami Music Week, er liegt drei Wochen vor dem Formel-E-Wochenende in Homestead (Infield-Kurs) und er liegt sechs Wochen vor dem Formel-1-Grand-Prix, der im Miami International Autodrome ausgetragen wird.

Aber zurück zum NASCAR-Kalender 2025: Neben den genannten Veränderungen gibt es in den Playoffs noch eine weitere Änderung. Der Talladega Superspeedway rückt aus der "Round of 12" in die "Round of 8" nach hinten. Diese letzte Playoff-Stufe vor dem Finale besteht somit in der Saison 2025 aus Las Vegas, Talladega, Martinsville.

Das als "Championship 4" bekannte NASCAR-Finale mit vier punktgleichen Titelkandidaten findet auch 2025 wieder auf dem Phoenix Raceway statt. Termin ist der 2. November. Es könnte allerdings das letzte Mal sein, dass die Titelentscheidung auf dem Ein-Meilen-Oval im US-Bundesstaat Arizona fällt.

Für 2026 gibt es Bemühungen seitens des Homestead-Miami Speedway, das NASCAR-Finale zurückzuholen. Von 2002 bis 2019 wurde das Finale stets in Homestead ausgetragen, ab 2014 im Format der "Championship 4". Seit 2020, und bis mindestens 2025, wird dieses vierköpfige Format für das Finale nun in Phoenix angewandt.

Vom Saisonende abschließend noch ein Blick an den Saisonbeginn: Der offizielle Auftakt der NASCAR Cup-Saison 2025 wird am 16. Februar das Daytona 500 auf dem Daytona International Speedway. Dabei handelt es sich zwar um das erste Punkterennen des Jahres, aber wie üblich nicht um das erste Rennen im Jahr mit den Cup-Autos.

Neuer Auftakt ins Jahr: Clash im Bowman Gray Stadium

Denn was die beiden nicht zur Meisterschaft zählenden Rennen im NASCAR-Kalender 2025 betrifft, so ist das erste das Comeback im Bowman Gray Stadium. Der Short-Track mit seinen 0,25 Meilen Länge in Winston-Salem, wo die NASCAR-Topliga zuletzt im Jahr 1971 fuhr, hat für die Rückkehr nach mehr als 50 Jahren einen besonderen Zuschlag bekommen: den Zuschlag für den Auftakt ins Jahr. Es handelt sich um den Clash am 2. Februar.

Aus dem Los Angeles Memorial Coliseum, wo 2028 die Olympischen Sommerspiele stattfinden werden, zieht der punktelose NASCAR-Clash also für 2025 ins Bowman Gray Stadium um. Indes bleibt das punktelose All-Star-Race auf der Strecke, auf der es 2023 ein neues Zuhause gefunden hat: dem North Wilkesboro Speedway. Der Termin für das All-Star-Race 2025 ist der 18. Mai.

Der NASCAR Cup-Kalender 2025

02.02. Clash in Winston-Salem *

16.02. Daytona 500

23.02. Atlanta

02.03. Austin (Rundstrecke)

09.03. Phoenix

16.03. Las Vegas

23.03. Homestead

30.03. Martinsville

06.04. Darlington

13.04. Bristol

27.04. Talladega

04.05. Fort Worth

11.05. Kansas City

18.05. All-Star-Race in North Wilkesboro *

25.05. Charlotte

01.06. Nashville

08.06. Brooklyn

15.06. Mexico City (Rundstrecke)

22.06. Pocono

28.06. Atlanta

06.07. Chicago (Stadtkurs)

13.07. Sonoma (Rundstrecke)

20.07. Dover

27.07. Indianapolis

03.08. Newton

10.08. Watkins Glen (Rundstrecke)

16.08. Richmond

23.08. Daytona

Playoffs:

31.08. Darlington

07.09. St. Louis

13.09. Bristol

21.09. Loudon

28.09. Kansas City

05.10. Charlotte (Rundstrecke)

12.10. Las Vegas

19.10. Talladega

26.10. Martinsville

02.11. Phoenix

* ohne Punkte für die Meisterschaft