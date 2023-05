NASCAR Kansas City: Hamlin gewinnt spannendes Duell gegen Larson

Das Rennen der NASCAR Cup Series auf dem Kansas Speedway in Kansas City war ein turbulentes, das wild begann, insgesamt elf Gelbphasen beinhaltete und letztlich durch einen Führungswechsel mitsamt Berührung in der letzten Runde entschieden wurde.

FOTOS: AdventHealth 400 auf dem Kansas Speedway

Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet), der in der fünften Runden im Kampf um die Führung unglücklich umgedreht worden war, hatte in der Schlussphase seinen dritten Saisonsieg vor Augen. In seinem Nacken aber hatte er Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) sitzen.

Eingangs der Gegengerade der letzten Runde geriet Larson unter dem Druck von Hamlin leicht an die Mauer. Dann gab Hamlin dem außer Schwung geratenen Auto von Larson noch einen leichten Stoß mit, ging damit in Führung und fuhr beim AdventHealth 400 seinen ersten Saisonsieg 2023 ein.

Für Hamlin ist es der erste Sieg seit er Ende Mai 2022 beim Coca-Cola 600 in Charlotte triumphiert hatte. Für Larson wäre es der dritte Saisonsieg 2023 geworden, den aber hat er in der letzten Runde doch noch aus der Hand gegeben.

ERGEBNIS: AdventHealth 400 auf dem Kansas Speedway

Von der Pole startete William Byron (Hendrick-Chevrolet), verlor die Führung aber schon kurz nach dem Start an Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet). Die erste Gelbphase ließ nicht lange auf sich warten.

Frühe Kollision im Kampf um die Führung

Ausgerufen wurde die erste Gelbphase in der fünften Runde aufgrund einer Kollision im Kampf um die Spitze. Ross Chastain hatte die Spitze gerade an Tyler Reddick (23XI-Toyota) und Kyle Larson verloren. Im Bemühen, Als Reddick an zweiter Stelle hinter Larson fahrend einen Angriff von Chastain blocken wollte, kam es zur Berührung mit Larson, woraufhin der Hendrick-Pilot auf Höhe Start/Ziel einen Dreher ohne anzuschlagen hinlegte.

Unabhängig davon geriet William Byron wenig später an die Mauer und verlor in der Folge zwei Runden. Nach dem turbulenten Auftakt wurde das auf 80 Runden angesetzte erste Rennsegment (Stage 1) von den Gibbs-Teamkollegen Denny Hamlin und Martin Truex Jr. bestimmt. Die beiden setzten sich bis auf zehn Sekunden vom Rest des Feldes ab und machten den ersten Stage-Sieg des Tages unter sich aus.

Stage-Siege für Denny Hamlin und Joey Logano

Hamlin holte ihn sich den Stage-1-Sieg vor Truex Jr. Als Dritter sah Ty Gibbs in einem weiteren Gibbs-Toyota die erste Stage-Flagge. Kyle Larson beendete das erste Rennsegment trotz des frühen Drehers als Zehnter im Feld mit 36 Autos.

Im zweiten Rennsegment (Stage 2) setzte sich das Duell der Gibbs-Teamkollegen Denny Hamlin und Martin Truex Jr. zunächst fort. Dann gab es vier Gelbphasen für unabhängig voneinander passierte Dreher beziehungsweise Crashs auf der Gegengerade. Die Betroffenen: Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford), Josh Berry (Hendrick-Chevrolet) und Erik Jones (Legacy-Chevrolet), Christopher Bell (Gibbs-Toyota) und schließlich noch Kyle Busch (Childress-Chevrolet).

Der Crash von Kyle Busch sorgte dafür, dass Stage 2 unter Gelb zu Ende ging. Die Spitzengruppe wurde zu diesem Zeitpunkt von Fahrern gebildet, die in der vorangegangenen Gelbphasen auf einen Boxenstopp verzichtet hatten. So kam Joey Logano (Penske-Ford) zu einem unverhofften Stage-Sieg vor Michael McDowell (Front-Row-Ford) und Noah Gragson (Legacy-Chevrolet).

Für Joe Gibbs Racing, das bis dahin dominierende Team, begann das letzte Rennsegment mit einer unglücklichen teaminternen Kollision. Martin Truex Jr. war beteiligt, der andere war aber nicht Denny Hamlin, sondern Ty Gibbs.

Der Enkel von Teambesitzer Joe Gibbs konnte nach der leichten Kollision mit Truex Jr. einen Dreher mitsamt Kontakt der inneren Streckenbegrenzung nicht vermeiden. Für seinen Ausfall sorgte der Rookie letztlich selber, indem er seinen #54 Gibbs-Toyota beim Zurückfahren an die Box endgültig beschädigte.

Truex Jr. brachte es anschließend aufgrund unterschiedlicher Boxenstoppstrategien noch auf ein paar Führungsrunden. 64 Runden vor Schluss aber ging Kyle Larson an ihm vorbei und in Führung, womit die Schlussphase eingeläutet wurde.

Denny Hamlin fängt Kyle Larson in letzter Runde ab

Ein paar Gelbphasen für weitere Dreher auf der Gegengerade gab es noch. Die letzten knapp 50 Runden aber wurden unter Grün absolviert. Kyle Larson lag in Führung, aber Verfolger Denny Hamlin kam immer näher. Zweimal probierte er einen Angriff auf Larson, kam aber nicht vorbei. Das Duell der beiden gipfelte schließlich in der leichten Kollision auf der Gegengerade der letzten Runde.

Während Hamlin seinen ersten Saisonsieg einfuhr, musste sich Larson nach seinem unverschuldeten Dreher zu Beginn, P10 in Stage 1, P9 in Stage 2 und Führung eingangs der letzten Runde letztlich knapp geschlagen mit P2 im Endergebnis des Rennens zufriedengeben.

Als Dritter kam der von der Pole gestartete William Byron nach seinem frühen Mauerkontakt und zwischenzeitlich zwei Runden Rückstand ins Ziel. Bubba Wallace (23XI-Toyota) und Ross Chastain machten die Top 5 des turbulenten Rennens komplett. Martin Truex Jr. blieb am Ende nur P8.

Weiter geht es am kommenden Sonntag (14. Mai) auf dem Darlington Raceway. Dort steht das Rennwochenende wieder ganz im Zeichen von Throwback, soll heißen, es gibt wieder zahlreiche Retro-Designs im ganzen Starterfeld. Abgesehen davon gibt Ryan Newman nach eineinhalb Jahren Pause sein Comeback. Er fährt in Darlington und bei weiteren ausgewählten Rennen für Rick Ware Racing.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.