NASCAR Las Vegas: Joey Logano wiederholt Vorjahressieg

Am Tag, als Ryan Newman eine Kopfverletzung infolge seines schweren Unfalls vom Daytona 500 bestätigte, fuhr Joey Logano (Penske-Ford) zum Sieg beim zweiten Saisonrennen der NASCAR Cup Series 2020. Beim Pennzoil 400 auf dem Las Vegas Motor Speedway siegte Logano mit seinem gelben von Pennzoil gesponserten Ford Mustang unter Gelb.

In der letzten Runde krachte es im Mittelfeld rund um Loganos Penske-Teamkollege Ryan Blaney, der sich bis kurz vor Schluss ebenfalls Siegchancen ausrechnen durfte. 13 Runden vor Schluss ging er an Logano vorbei in Führung. Doch mit einem Sieg für den aufgrund der Verwicklung in Ryan Newmans Daytona-Crash arg gebeutelten Blaney wurde es nichts.

Denn sechs Runden vor Schluss war es Newmans Ersatzmann Ross Chastain (Roush-Ford), der mit einem Dreher auf der Gegengerade für die achte Gelbphase des Rennens sorgte. Beim letzten Restart kam Logano als draußen gebliebener Führender am besten weg. Blaney hatte Reifen wechseln lassen, fand sich im Mittelfeld wieder und wurde eingangs der letzten Runde in die letzte Karambolage des Tages verwickelt.

Platz zwei hinter Logano, der seinen Vorjahressieg wiederholte, ging an Matt DiBenedetto (Wood-Ford). Der im Winter von Leavine Family Racing zu Wood Brothers Racing gewechselten Piloten hat damit das bisher beste Ergebnis seiner Cup-Karriere wiederholt. Dritter wurde Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet), der nach Daytona auch diesmal zahlreiche Runden in Führung liegend verbrachte und sich in seinem neuen Team bestens eingefunden hat.

Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet) kam im zweiten Rennen seiner letzten NASCAR-Saison auf dem fünften Platz hinter Austin Dillon (Childress-Chevrolet; 4.) ins Ziel. Die meisten Führungsrunden verbuchte Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford). Mehr als P8 war für ihn aber nicht drin, da sein hellblauer Ford Mustang auf Longruns längst nicht so gut lag wie auf Shortruns und er so immer wieder zurückfiel.

Top 10 des Pennzoil 400 in Las Vegas:

Fotostrecke Liste 1. Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang 1 / 10 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images 2. Matt DiBenedetto, Wood Brothers Racing, Ford Mustang 2 / 10 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images 3. Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro 3 / 10 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 4. Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 4 / 10 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 5. Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro 5 / 10 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images 6. Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro 6 / 10 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 7. Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang 7 / 10 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images 8. Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang 8 / 10 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images 9. Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro 9 / 10 Foto: John Harrelson / Motorsport Images 10. Ty Dillon, Germain Racing, Chevrolet Camaro 10 / 10 Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Zwei Stage-Siege und ein Abflug für Chase Elliott

Ein Qualifying gab es in Las Vegas nicht. Weil es am Samstag in der Wüste Nevadas tatsächlich geregnet hatte, wurde die Zeitenjagd ersatzlos gestrichen. Den besten Startplatz hätte gemäß NASCAR-Regelwerk eigentlich Vorjahres-Champion Kyle Busch einnehmen dürfen.

Weil aber Buschs #18 Gibbs-Toyota bei der Technischen Untersuchung durchfiel, musste der Titelverteidiger in der Startaufstellung für sein Heimrennen ebenso nach hinten wie es für seinen Gibbs-Teamkollegen Denny Hamlin und für Christopher Bell (Leavine-Toyota) aus dem gleichen Grund galt.

Das erste Rennsegment (Stage 1) wurde über weite Strecken von Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) angeführt, aber von Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) gewonnen. In Stage 2 war es Elliott, der die meisten Runden führte und diese in seinen zweiten Stage-Sieg des Tages ummünzte.

Chase Elliott gab es nach zwei Stage-Siegen am Ende nur Platz 20 Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Auch im entscheidenden Rennsegment lag Elliott einige Runden in Front. Doch knapp 50 Runden vor Schluss drehte er sich mit Reifenschaden in die Mauer von Turn 1. Am Ende wurde es Platz 26 mit einer Runde Rückstand.

Die Stage-Flagge des Tages fiel übrigens in einer Gelbphase. Grund war ein Crash von Christopher Bell. Zuvor hatte der Cup-Rookie auf seiner Aufholjagd vom Ende der Startaufstellung begeistert. Direkt vor Darrell Wallace (Petty-Chevrolet) legte er einen - so im Oval selten zu beobachtenden - Drift hin, ohne sich dabei zu drehen oder abzufliegen.

Und apropos Ende der Startaufstellung: Lokalmatador Kyle Busch beendete das Rennen von hinten gestartet auf Platz 14. Gibbs-Teamkollege und Daytona-500-Sieger Denny Hamlin, der ebenfalls von hinten hatte starten müssen, kam auf Platz 17 ins Ziel. Martin Truex Jr., der dritte große Name in Reihen von Joe Gibbs Racing, krachte im letzten Rennsegment mit Reifenschaden in die Mauer und schaffte nicht mehr als P20 im Endergebnis.

Weiter geht es am kommenden Sonntag auf dem Auto Club Speedway in Fontana (Kalifornien).

