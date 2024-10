NASCAR Las Vegas: Logano fährt sich bei Überschlag von Reddick ins Finale!

Vor genau einer Woche war Penske-Pilot Joey Logano für ein paar Stunden schon aus den NASCAR-Playoffs 2024 eliminiert. Aber aufgrund der Disqualifikation von Hendrick-Pilot Alex Bowman im Nachgang zum Rennen auf dem Charlotte-Roval rückte Logano nachträglich doch noch als achter Teilnehmer in die "Round of 8" der Playoffs auf. Bowman schaut in die Röhre.

Und nun, eine Woche später, ist es ausgerechnet Logano, der als erster von vier Finalteilnehmern im Kampf um den NASCAR-Titel 2024 feststeht. Mit Sieg am Sonntag in Las Vegas hat Logano die frühestmögliche Gelegenheit für den Finaleinzug genutzt. Die beiden verbleibenden Rennen der "Round of 8" der Playoffs kann er nun entspannt angehen und sich im Kopf bereits auf das Finale (Phoenix am 10. November) einstellen. (Fotos: NASCAR in Las Vegas)

Überschlag von Tyler Reddick (23XI-Toyota) in Las Vegas Foto: NASCAR Media

Im zweiten der drei Rennsegmente gab es eine spektakuläre Szene, bei der sich Playoff-Teilnehmer Tyler Reddick (23XI-Toyota) überschlug. Es war ein vergleichsweise harmloser Salto, bei dem Reddick unverletzt geblieben ist. (Ergebnis: NASCAR in Las Vegas)

Startaufstellung: Bell auf Pole, Blaney nach Crash ganz hinten

Erster Polesetter in der "Round of 8" der Playoffs war Christopher Bell (Gibbs-Toyota). Auf die Saison gesehen war es das dritte. Mal, dass Bell von der Pole in ein Rennen ging. In den diesjährigen Playoffs war es Bells zweite Pole. Außer Bell gingen noch fünf weitere der acht Playoff-Teilnehmer von einem Top-10-Startplatz ins Rennen.

Die mit Abstand schlechteste Ausgangsposition in Reihen der Titelkandidaten hatte der Titelverteidiger. Ryan Blaney (Penske-Ford) nämlich musste infolge eines im Freien Training (Samstag) passierten Crashs ins Ersatzauto wechseln. Damit nahm er das Rennen im 37-köpfigen Feld vom letzten Startplatz in Angriff.

Polesetter Christopher Bell führte im ersten Rennsegment (Stage 1) über einen Durchgang Green-Flag-Stops hinaus bis zur ersten Gelbphase. Diese gab es in der 64. Runde aufgrund eines Crashs von Austin Dillon (Childress-Chevrolet). Dem Crash vorausgegangen war ein von Daniel Hemric (Kaulig-Chevrolet) ausgelöster Kontakt mit dem Auto von Dillon.

Stage-1-Sieg und Überschlag für Tyler Reddick

Unter Gelb ging es erneut an die Box und dabei wurde Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) mit nur zwei frischen Reifen in Führung gebracht. In den Playoffs spielt Truex Jr. seit Wochen keine aktive Rolle mehr, aber auf ein gutes Ergebnis hat er es im letzten Teil seiner letzten vollen NASCAR-Saison noch abgesehen.

Den Stage-1-Sieg aber holte sich Tyler Reddick als der am weitesten vorne platzierte Fahrer derer, die an der Box vier frische Reifen abgeholt hatten. Christopher Bell kam als Zweiter über die Linie, Truex Jr. als Dritter. Abgesehen von Reddick und Bell gab es Bonuspunkte auch für William Byron (Hendrick-Chevrolet), Penske-Pilot Joey Logano und Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet).

Das zweite Rennsegment (Stage 2) begann mit Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) an der Spitze, weil er in der Stage-Caution auf einen Boxenstopp verzichtet hatte. Lange halten konnte er die Führung nicht. Derweil verlagerte sich der Fokus rasch auf den Playoff-Teilnehmer in Diensten von Hamlins 23XI-Team: Tyler Reddick nämlich holte sich nicht etwa die Führung zurück, sondern legte auf dem Rasen des Start/Ziel-Bogens einen Überschlag hin.

Auslöser für den vergleichsweise harmlosen Überschlag war in der Entstehung eine Berührung mit Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) und dann, dass Reddicks 23XI-Toyota auf einer Grasnabe ausgehebelt wurde. Abgesehen davon wurde auch der nicht mehr in den Playoffs aktive Brad Keselowski (RFK-Ford) in den Zwischenfall verwickelt. Reddick überstand seine Seitwärtsrolle unversehrt, zu Ende war sein Rennen trotzdem.

Stage-2-Sieg und fast noch der Rennsieg für Christopher Bell

Nach dem Zwischenfall um Tyler Reddick ging der Rest von Stage 2 problemlos über die Bühne. Es gab auch in diesem Segment einen Durchgang Green-Flag-Stops. Im Anschluss daran machten die Gibbs-Teamkollegen Christopher Bell und Martin Truex Jr. den Stage-Sieg unter sich aus.

Der von der Pole ins Rennen gegangene Bell setzte sich im Teamduell in Stage 2 knapp durch. Truex Jr. kreuzte die Linie als Zweiter, gefolgt von William Byron. Neben Bell und Byron kassierte einzig Joey Logano noch Bonuspunkte für die Playoffs.

Das letzte der drei Rennsegmente (Stage 3) umfasste ebenfalls einen Durchgang Green-Flag-Stops. Eingelegt wurde er ab rund 40 Runden vor Schluss und dabei handelte es sich um den letzten Boxenstopp. Christopher Bell führte vor dem Stopp lange.

Nach dem Stopp aber musste Bell aufholen, weil allen voran Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet), aber auch die Playoff-Teilnehmer Joey Logano und Denny Hamlin keine Anstalten machten, an die Box zu kommen. Sie waren auf einem anderen Boxenstopprhythmus unterwegs.

Für Logano ging die Strategie letztlich am besten auf. Er schaffte es nicht nur, ohne Boxenstopp über die Distanz zu kommen. Er schaffte es fünf Runden vor Schluss auch noch, Daniel Suarez als Spitzenreiter abzulösen und anschließend den deutlich schnelleren Christopher Bell knapp hinter sich zu halten. Die Ziellinie nach 267 Runden kreuzte Logano mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf Bell als Sieger.

Daniel Suarez wurde letztlich Dritter, gefolgt von William Byron und dessen Hendrick-Teamkollege Alex Bowman, der vor Wochenfrist aufgrund der Disqualifikation (Auto zu leicht) aus den Playoffs ausgeschieden ist. Martin Truex Jr. schloss auf P6 ab.

Und Kyle Larson, der als Spitzenreiter der Playoff-Tabelle nach Las Vegas kam, schloss nach verpatztem Stage-2-Boxenstopp immerhin noch auf P11 ab. Nachdem er vorübergehend Rundenrückstand hatte, kam Larson im letzten Segment eine Gelbphase aufgrund eines Drehers von Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) sehr gelegen.

Playoffs: Chase Elliott und Co. mit großem Rückstand

In der aktuellen Playoff-Tabelle hat vor dem zweiten von drei Rennen der "Round of 8" nun Chase Elliott den größten Rückstand. Ihm fehlen bereits 53 Punkte auf den Cut. Aber auch Ryan Blaney, Tyler Reddick und Denny Hamlin rangieren derzeit im Minus-Bereich der Playoff-Tabelle.

Denny Hamlin hatte in der letzten der beiden Stage-Cautions einen verpatzten Boxenstopp. Im Anschluss daran wurde es für ihn über die abweichende Strategie ohne späten Boxenstopp noch P8. Damit hat er in der Playoff-Tabelle aber trotzdem schon 27 Punkte Rückstand auf den Cut.

Ryan Blaney, der vom letzten Startplatz losgefahren war, wurde zu Beginn von Stage 2 indirekt in den Zwischenfall verwickelt, bei dem sich Tyler Reddick überschlug. Im Bemühen, dem sich drehenden Brad Keselowski auszuweichen, geriet Blaney an die Mauer.

Dabei wurde die Radaufhängung von Blaneys neongelbem #12 Penske-Ford beschädigt. Ins Ziel kam der Vorjahreschampion auf Platz 32. Und für Chase Elliott, der am Zwischenfall um Reddick direkt beteiligt war, wurde es nach langer Reparatur seines #9 Hendrick-Chevrolet gar nur der 33. Platz mit 37 Runden Rückstand im Endergebnis.

Nur der Vollständigkeit halber: Für den siebenmaligen Champion und mittlerweile Teilzeit-NASCAR-Piloten Jimmie Johnson (Legacy-Toyota) gab es angesichts von Platz 29 im Qualifying und Platz 28 im Rennen auch an diesem Wochenende nicht viel zu holen.

Das zweite von drei Rennen der "Round of 8" der Playoffs findet am kommenden Sonntag (27. Oktober) auf dem Homestead-Miami Speedway statt.