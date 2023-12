NASCAR-Legende Cale Yarborough im Alter von 84 Jahren verstorben

Die US-Motorsportszene trägt zum Ausklang des Jahres 2023 noch ein weiteres Mal Trauer. Nur zwei Tage nach dem völlig überraschenden Tod von IndyCar-Star Gil de Ferran ist an Silvester die NASCAR-Legende Cale Yarborough im Alter von 84 Jahren in seiner Heimat im US-Bundesstaat South Carolina verstorben.

"Cale Yarborough war einer der hartnäckigsten Kämpfer, die die NASCAR je gesehen hat. Seine Kombination aus Talent, Kampfgeist und Entschlossenheit unterschied Cale von seinen Kollegen, sowohl auf der Strecke als auch in den Rekordbüchern", so ein Statement von NASCAR-Boss Jim France am Sonntag.

Laut France wurde Yarborough "von Konkurrenten und Fans gleichermaßen respektiert und bewundert und fühlte sich am Steuer eines Traktors ebenso wohl wie hinter dem Lenkrad eines Stockcars. Im Namen der Familie France und der NASCAR spreche ich der Familie und den Freunden von Cale Yarborough mein tiefstes Beileid aus".

Yarborough wurde in den Jahren 1976, 1977, 1978 dreimal in Folge NASCAR-Champion. Zudem triumphierte er viermal (1968, 1977, 1983, 1984) beim berühmtesten aller NASCAR-Rennen, dem Daytona 500. Mit drei aufeinanderfolgenden Titeln ist Yarborough in der seit 75 Jahren bestehenden höchsten NASCAR-Liga einer von nur zwei Fahrern, denen genau das gelungen ist.

Der andere, dem das gelungen ist? Der siebenmalige NASCAR-Champion Jimmie Johnson, der in den Jahren 2006 bis 2010 sogar fünfmal hintereinander den Titel errang. Und noch etwas verbindet Johnson und Yarborough: In der Bestenliste der NASCAR-Rennsieger rangieren sie mit 83 Siegen gleichauf an sechster/siebter Stelle. Johnson bezeichnete Yarborough stets als "Held meiner Kindheit" und tut dies auch in seiner Beileidsbekundung am Sonntag auf Social-Media.

