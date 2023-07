NASCAR Loudon: Martin Truex Jr. dominiert auf ganzer Linie

Nach der wetterbedingten Vertagung fand das Crayon 301 der NASCAR Cup Series auf dem New Hampshire Motor Speedway in Loudon am Montag bei besten äußeren Bedingungen statt.

Die 301 Runden auf dem Ein-Meilen-Oval wurden großteils von Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) dominiert und nach 254 Führungsrunden letztlich ungefährdet von ihm gewonnen. (Fotos: NASCAR in Loudon)

Starke Cup-Rennen hingelegt hat Truex Jr. in der Vergangenheit in Loudon schon häufiger. Gewonnen hat er auf dem flachen Ein-Meilen-Oval nun aber im 30. Anlauf tatsächlich zum ersten Mal. (Ergebnis: NASCAR in Loudon)

In der laufenden Saison 2023 ist es für Truex Jr. der dritte Sieg nach Dover (ebenfalls ein Ein-Meilen-Oval) und nach Sonoma (einer der Rundkurse).

Mit einem Tag Verspätung wurde am Montagmittag in Loudon das einzige Cup-Saisonrennen auf dem New Hampshire Motor Speedway gestartet. Polesetter Christopher Bell (Gibbs-Toyota) war die Führung früh los. Letzten Endes kam er zwölf Monate nach seinem Vorjahressieg aufgrund eines späten Crashs nur auf dem 29. Platz ins Ziel.

Martin Truex Jr. hingegen, der Bell schon in der zweiten Runde an der Spitze des Feldes ablöste, gewann das erste Rennsegment (Stage 1), indem er allen voran William Byron (Hendrick-Chevrolet) und Tyler Reddick (23XI-Toyota) hinter sich hielt.

Stage 2 stand lange Zeit ebenfalls im Zeichen von Truex Jr. Als Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford) unter Gelb mit einem Wechsel von nur zwei statt vier Reifen in Führung gebracht wurde, gab es direkt wieder Gelb. Die rechte hintere Radmutter saß nicht fest und löste sich wenige Meter nach dem Restart, woraufhin Almirola in die Mauer abbog.

Letztlich ging auch der zweite Stage-Sieg des Tages ungefährdet an Martin Truex Jr., in diesem Fall gefolgt von Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) und von Joey Logano (Penske-Ford).

Drei späte Gelbphasen, aber Truex Jr. bleibt souverän

Im letzten Rennsegment diktierte Martin Truex Jr. abermals über weite Strecken das Tempo. Als gut 30 Runden vor Schluss ein Crash von Noah Gragson (Legacy-Chevrolet) nach Reifenplatzer die drittletzte Gelbphase auf den Plan rief, blieben Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford) und Austin Dillon (Childress-Chevrolet) ohne Boxenstopp draußen.

Beim Restart aber stellte Truex Jr. die vorherige Reihenfolge direkt wieder her. Und auch bei den zwei folgenden Restarts, wovon der letzte nach dem Crash von Polesetter Christopher Bell erfolgte, ließ Truex Jr. nichts mehr anbrennen.

Nicht ins Ziel kam unter anderem Kyle Busch. Nachdem er sich mit seinem #8 Childress-Chevrolet schon im Qualifying (Samstag) in die Mauer gedreht hatte und das Rennen deshalb von ganz hinten starten musste, hatte Busch in der letzten Runde von Stage 1 abermals rustikalen Mauerkontakt. Der hatte für den dreimaligen Saisonsieger letztlich den Ausfall zur Folge.

Am Sonntag (23. Juli) wird zum einzigen Mal in dieser Saison auf dem Pocono Raceway gefahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.