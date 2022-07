NASCAR Pocono: Denny Hamlin nach drittem Saisonsieg disqualifiziert!

Audio-Player laden

UPDATE Montag, 2:45 Uhr MESZ: Das einzige Rennen der NASCAR Cup Series 2022 auf dem Pocono Raceway mit seinen drei Kurven sah am Sonntag zunächst den dritten Saisonsieg für Denny Hamlin (Gibbs-Toyota). Zustande kam der (vermeintliche) Triumph für Hamlin nach einem Dreher in Stage 2 und nach einem Kontakt in Stage 3 mit Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet), mit dem er vor knapp zwei Monaten in St. Louis mehrfach aneinandergeraten war.

160 Runden waren beim M&M's Fan Appreciation 400 zu fahren. Eine Verlängerung gab es nicht. Der von M&M's gesponserte Kyle Busch (Gibbs-Toyota) kam hinter dem #11 Gibbs-Toyota von Teamkollege Hamlin auf dem zweiten Platz ins Ziel.

Zwei Stunden nach dem Rennen wurden sowohl Hamlin als auch Kyle Busch aus der Wertung genommen. Grund für die doppelte Disqualifikation im Lager von Joe Gibbs Racing: Bei der Technischen Inspektion nach dem Rennen wurde sowohl am Toyota Camry mit der Startnummer 11 (Hamlin) als auch am Toyota Camry mit der Startnummer 18 (Busch) die Front beanstandet. Dabei ging es um ein Material, das in dem Bereich, wo es verwendet wurde, nicht zugelassen ist.

Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet), der eigentlich als Dritter ins Ziel gekommen war, erbt den Pocono-Sieg. Für ihn ist es der vierte Saisonsieg 2022 und der erste am Grünen Tisch.

Kurzfristiges Cup-Debüt für Ty Gibbs - als Ersatz für Kurt Busch

Denny Hamlins Angestellter Kurt Busch musste kurzfristig auf die Teilnahme am Rennen verzichten, da bei ihm nach einem Crash im Qualifying (Samstag) eine Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde. Aufgrund des Fehlens des Routiniers kam kurzerhand Ty Gibbs - 19-jähriger Enkel von Joe Gibbs - in Buschs 23XI-Toyota mit der Startnummer 45 zu seinem Cup-Debüt.

Derweil ging 23XI-Mitbesitzer Hamlin mit seinem #11 Gibbs-Toyota zum dritten Mal in der laufenden Saison von der Pole in ein Rennen. Allerdings streifte Hamlin direkt ausgangs Turn 1 der ersten Runde die Mauer und fiel sofort ans Ende der Top 5 zurück. Als erster Spitzenreiter im Rennen wurde dennoch ein Gibbs-Pilot notiert: Kyle Busch.

Beim ersten Restart (nach Dreher von Penske-Pilot Austin Cindric) erging es Kyle Busch jedoch ganz ähnlich wie Hamlin beim Rennstart. In Turn 1 kam er in Führung liegend viel zu weit nach oben und verlor einige Positionen. Neuer Leader war Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet).Stage-Siege für Kyle Larson und Kyle Busch

Hatte sich Austin Cindric zu Beginn von Stage 1 eingangs der Start/Ziel-Gerade gedreht und die erste Gelbphase ausgelöst, so passierte ein solcher Dreher an gleicher Stelle kurz vor der Stage-Flagge auch Aric Almirola (Stewart/Haas-Ford). Deshalb ging das erste von drei Rennsegmenten unter Gelb zu Ende: Larson hatte die Nase vor Hendrick-Teamkollege Chase Elliott und vor Polesetter Hamlin.

In Stage 2 war es unter anderem Hamlin, der einen Dreher (in Turn 2) hinlegte und damit eine Gelbphase herausbrachte. Abgesehen davon drehten sich auch Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) und Ty Dillon (Petty/GMS-Chevrolet). Den Stage-Sieg holte sich schließlich Kyle Busch vor Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) und Ryan Blaney (Penske-Ford). Blaney allerdings kam nicht mehr allzu viel weiter.

Das letzte Rennsegment zunächst lange unter Grün inklusive Boxenstopps. 23 Runden vor Schluss aber sorgte ein Crash von Ryan Blaney auf der Start/Ziel-Gerade doch für eine Gelbphase. Beim Restart nach dieser führte Ross Chastain vor Denny Hamlin. Und nur eine Kurve später fand sich Chastain prompt in der Mauer wieder.

Kampf um den Sieg: Denny Hamlin drängt Ross Chastain ab

Im Duell um die Führung hatte sich Hamlin auf der Innenbahn fahrend nach außen tragen lassen. Chastain ging der Platz aus. Die Außenmauer konnte er nicht vermeiden. Auf dem Weg zurück ins Feld kreuzte Chastain den Weg von Kevin Harvick (Stewart/Haas-Ford), woraufhin er auch noch in die innere Streckenbegrenzung einschlug und aus dem Rennen war.

Der folgende Restart blieb der letzte. Die Gibbs-Teamkollegen Hamlin und Kyle Busch nahmen ihn aus der ersten Reihe unter die Räder. In der zweiten Reihe lauerten Hendrick-Pilot Chase Elliott und Loudon-Sieger Christopher Bell in einem weiteren Gibbs-Toyota.

Bell fiel auf den letzten Runden aus den Top 5 heraus, aber Hamlin und Kyle Busch blieben souverän. Hamlin fuhr auf der Strecke zu seinem dritten Saisonsieg 2022, siebten Pocono-Sieg und insgesamt 49. Cup-Sieg, was später alles revidiert wurde. Angesprochen auf die Szene mit Chastain sagte Hamlin mit einem Grinsen: "Was hätte ich denn tun sollen?"

Übrigens: Der 19-jährige Cup-Debütant Ty Gibbs kam im 23XI-Toyota von Kurt Busch auf dem starken 18. Platz ins Ziel.

Nächste Station Indianapolis-Rundkurs

Mit nur noch fünf verbleibenden Rennen bis zum Beginn der Playoffs (4. September in Darlington) lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Stand. 14 Saisonsieger gab es bei den bisherigen 21 Rennen: Chase Elliott hat nach der Ergebniskorrektur nun viermal gewonnen, William Byron, Ross Chastain, Denny Hamlin und Joey Logano je zweimal, Austin Cindric, Kyle Larson, Alex Bowman, Chase Briscoe, Kyle Busch, Kurt Busch, Daniel Suarez, Tyler Reddick und Christopher Bell je einmal.

Aktuell ohne Saisonsieg auf einem virtuellen Playoff-Platz liegen Ryan Blaney und Martin Truex Jr. In der Regular-Season geht es am kommenden Sonntag (31. Juli) auf dem Indianapolis-Rundkurs weiter. Tags zuvor trägt auf derselben Strecke die IndyCar-Serie ihr Rennen aus. In dieser hat der siebenmalige NASCAR-Champion Jimmie Johnson am Sonntag sein bisher bestes Ergebnis eingefahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.