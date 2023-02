NASCAR-Star Kyle Busch verrät: Mit Waffe bei Ausreise aus Mexiko verhaftet

Audio-Player laden

Kyle Busch hat eine Erklärung abgegeben, in der er einen kürzlich passierten Vorfall bei der Ausreise aus Mexiko zurück in die USA aufklärt. Der zweimalige NASCAR-Champion wurde am Flughafen in Cancun vorübergehend festgenommen, weil in seinem Handgepäck eine Waffe gefunden wurde.

"Ende Januar haben Samantha (Buschs Ehefrau; Anm. d. Red.) und ich einen mehrtägigen Urlaub in Mexiko genossen. Bei der Ausreise aus dem Land wurde bei einer routinemäßigen Kontrolle am Flughafen meine Handfeuerwaffe entdeckt", so Busch in seinem via Social-Media veröffentlichten Statement.

"Ich habe von meiner lokalen Behörde eine gültige Genehmigung zum verdeckten Tragen von Waffen und halte mich an alle Waffengesetze", erklärt der 37-Jährige aus Las Vegas und weiter: "Aber ich habe einen Fehler gemacht und vergessen, dass sie in meiner Tasche war."

"Die Entdeckung der Handfeuerwaffe führte dazu, dass ich solange in Gewahrsam genommen wurde bis die Situation geklärt war. Ich war mir der mexikanischen Gesetze nicht bewusst und hatte nicht die Absicht, eine Handfeuerwaffe nach Mexiko einzuführen", schreibt der NASCAR-Star.

"Als die Waffe entdeckt wurde, habe ich voll mit den Behörden kooperiert, die Strafe akzeptiert und bin nach North Carolina zurückgekehrt", so Busch, der aufgrund seiner NASCAR-Tätigkeit seit vielen Jahren in Mooresville wohnt.

"Ich entschuldige mich für meinen Fehler und bedanke mich für den Respekt, den mir alle Beteiligten bei der Klärung der Angelegenheit entgegengebracht haben. Meine Familie und ich betrachten diese Angelegenheit als abgeschlossen", so Busch abschließend.

Am Sonntag - einen Tag vor seiner Erklärung - absolvierte Kyle Busch beim punktelosen Clash im Los Angeles Memorial Coliseum seinen ersten Renneinsatz für Richard Childress Racing, nachdem er Joe Gibbs Racing im Winter verlassen hat.

Beim Einstand für seinen neuen Arbeitgeber kam der zweimalige NASCAR-Champion auf Anhieb als Dritter ins Ziel, und das, nachdem er im turbulenten Rennen vorübergehend fast Letzter gewesen war.

