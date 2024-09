NASCAR Watkins Glen: Buescher siegt und ärgert die Titelkandidaten

Das zweite Rennen der NASCAR-Playoffs 2024 fand auf dem Rundkurs von Watkins Glen statt, einem Terrain, auf dem ein NASCAR-Neuling immer für eine Überraschung gut ist. Shane van Gisbergen, Sieger des Straßenkurs-Rennens von Chicago, ging als Führender in die letzte Runde des Rennens, doch er hatte die Rechnung ohne Chris Buescher gemacht. Der RFK-Pilot schob sich in der letzten Runde am Neuseeländer vorbei und sicherte sich den Sieg.

Als van Gisbergen beim letzten Restart in der Verlängerung die Führung übernahm, hatte er alle Trümpfe in der Hand, doch der dreimalige Supercars-Champion touchierte einmal kurz die Mauer, verlor dadurch etwas an Schwung und wurde von Buescher überholt. Dieser revanchierte sich für einen Rempler früher im Rennen und holte sich den Sieg in Watkins Glen.

"Er war besser und schneller als wir, aber er hat einen kleinen Fehler gemacht", sagte Buescher. "Wir sind glücklich über den Sieg und freuen uns über den Spoiler in den Playoffs. Ich war so oft nah dran, mein erstes Rundstreckenrennen zu gewinnen, jetzt habe ich es geschafft. Das ist fantastisch. Das ist ein großer Moment für uns." Van Gisbergen zeigte sich als guter Verlierer und sagte, er sei "sauer auf sich selbst", weil er den entscheidenden Fehler gemacht habe.

Truex Jr. holt wichtige Punkte auf der ersten Stage

Das erste Segment begann mit einem Crash, in den einige Titelkandidaten verwickelt waren: Kyle Busch wurde von Corey LaJoie getroffen und drehte sich im Inner-Loop. In die Kettenreaktion waren auch Brad Keselowski, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Bubba Wallace, Ryan Preece, Ricky Stenhouse Jr. und Zane Smith involviert. Für Blaney bedeutete der Crash das vorzeitige Aus, da seine Lenkung verbogen war. Auch Hamlin fiel weit zurück, konnte sich aber dank des Lucky-Dogs in der Stage-Pause wieder in die Führungsrunde zurückkämpfen.

Ross Chastain führte die erste Stage von der Poleposition aus lange an, doch drei Runden vor Ende des Segments entschieden sich zahlreiche Fahrer - darunter auch Geheimfavorit van Gisbergen - die Box anzusteuern. Chastain reagierte und kam in der nächsten Runde rein. Martin Truex Jr. blieb draußen und sicherte sich den Stage-Sieg, zehn Meisterschaftspunkte und einen möglichen Playoff-Punkt. Dahinter folgten Alex Bowman, Chase Briscoe, Daniel Suarez und Austin Cindric.

Chastain gewinnt zweites Segment

Ein einsamer Reifen inmitten der Boxenstopps unter Grün, der durch die Boxengasse rollte und schließlich mitten in der Fast-Lane zum Stehen kam. Das war der Höhepunkt einer ruhigen zweiten Stage - bis dahin. NASCAR entschied sich gegen eine Neutralisierung wegen des Reifens, doch dann drehte sich Suarez, der im Kies stecken blieb und so für eine weitere Gelbphase sorgte.

Das einsame Rad gehörte übrigens Keselowski, der dafür bestraft wurde. Das Segment endete hinter dem Pace-Car und wurde von Chastain vor Supercar-Legende van Gisbergen gewonnen. Dahinter reihten sich die Titelkandidaten Logano, Ty Gibbs und William Byron ein. Für Chastain geht es in den Playoffs um nichts mehr, da der Trackhouse-Pilot nicht für die Endrunde qualifiziert ist.

Entscheidung nach viel Action

Hamlin blieb der Pechvogel des Tages, denn er sorgte mit seinem Gibbs-Toyota im letzten Segment für die nächste Gelbphase. Er krachte heftig in die Mauer, als er mit Larson und Keselowski zu dritt nebeneinander auf der engen Strecke fuhr. Hamlin steht damit in Bristol mit dem Rücken zur Wand und braucht voraussichtlich einen ein Top-Ergebnis, um seine Titelhoffnungen am Leben zu halten.

In Runde 62 drehte sich Christopher Bell auf dem Weg in die Box. Er verlor wichtige Sekunden, konnte aber ohne Schaden an seinem Auto weiterfahren. Trümmerteile von Harrison Burton sorgten für die nächste Gelbphase und es kam, wie es kommen musste: Eine Caution folgte der nächsten. Zuerst kollidierten Keselowski und Byron, dann erwischte es Reddick und Busch.

Da viele Playoff-Teilnehmer und Titelkandidaten Probleme hatten, wurde ein Spoiler-Sieg eines Fahrers, der keine Chance mehr auf die Meisterschaft hat, immer wahrscheinlicher. Das Rennen ging in die Verlängerung, in der sich Buescher schließlich gegen van Gisbergen durchsetzte und den Sieg holte. Die Round-of-16 endet mit einem Short-Track-Rennen in Bristol, bei dem Burton, Truex Jr., Hamlin und Keselowski einen Sieg oder etwas Glück benötigen, um eine Runde weiterzukommen.