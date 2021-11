Neue Marken und Dodge-Rückkehr: NASCAR-Boss heizt Gerüchte an

Die als Dinosaurier-Serie bekannte NASCAR wird in der kommenden Saison mit dem Next-Gen-Auto einen revolutionären Schritt machen, der womöglich auch neue Hersteller auf den Plan ruft. Das neue Fahrzeug ist deutlich moderner als die aktuelle Gen6-Reihe und könnte in Zukunft auch zu einer Hybridisierung des Sports führen. Genau das weckt das Interesse neuer Marken und womöglich auch von Dodge.

NASCAR-Präsident Steve Phelps blickt deshalb optimistisch auf die Zukunft der Stockcar-Serie in den Vereinigten Staaten von Amerika, die für ihr spektakuläres Oval-Racing bekannt ist. Seit dem Jahr 2021 spielen aber auch Rundkurse eine immer größere Rolle in der Meisterschaft, weshalb das Next-Gen-Auto auch in diesem Bereich eine deutliche Verbesserung darstellen soll.

Aktuell starten Chevrolet mit dem Camaro, Ford mit dem Mustang und Toyota mit dem Camry im NASCAR-Oberhaus. Laut Phelps sind die drei Hersteller "glücklich darüber", dass das Interesse an der NASCAR-Serie steigt und es zu neuen Programmen kommen könnte. "Wir freuen uns auch. Es gibt Gerüchte, dass Dodge einer dieser Hersteller ist, aber ich kann das weder bestätigen noch dem widersprechen", heizt der NASCAR-Präsident die Spekulationen an.

Dodge ist im Jahr 2001 mit Ray Evernham in die NASCAR-Serie zurückgestoßen, hat dann aber nach der Saison 2012 wieder den Stecker gezogen. Der US-amerikanische Hersteller beendete sein NASCAR-Programm damals auf einer hohen Note, da Brad Keselowski mit Dodge den Titel gewann. Seitdem wurde immer wieder über eine Rückkehr der Marke spekuliert. Der Autoproduzent hat erst kürzlich seine Geschäfte im Bereich V8-Motor und Autosportteile ausgebaut.

Steve Phelps möchte bis zu drei neue Hersteller in die NASCAR locken Foto: Jared C. Tilton/Getty Images

NASCAR hat sich große Ziele gesetzt und möchte gerne zwei bis drei neue Marken in die Serie locken. "Wir machen daraus kein Geheimnis, dass wir neue Hersteller in unserem Sport sehen wollen", so Phelps. "Wegen der Pandemie ist das ein wenig ins Stocken geraden. Wir sind eine attraktive Serie für Hersteller, die in den Sport kommen wollen. Mit der Einführung des Next-Gen-Autos gibt es für sie eine wichtige Möglichkeit."

Das neue Next-Gen-Auto markiert eine NASCAR-Revolution Foto: Grace Krenrich

Mit Bildmaterial von NASCAR.